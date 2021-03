HRVATI PRODALI TVRTKU ZA 250 MILIJUNA KN; Jedan od njih otvorio dušu: ‘Bio sam sretan kad sam mogao platiti račune, a onda…’

Osnivači tvrtke Five Viktor Marohnić, Luka Abrus i Sven Marušić, vele da su zadovoljni tom transakcijom i da će im se tako otvoriti nove prilike na tržištima

IT Tvrtka Five iz Zagreba je globalno prepoznata te je prodana britanskoj softverskoj tvrtki Endava i to za 40 milijuna američkih dolara, što je iznos od 250 milijuna kuna.

Riječ je o još jednom velikoj akviziciji domaće IT tvrtke koju su pod svoje uzeli strani ulagači. U slučaju Fivea, ulagači će dio platiti u novcu, dok će dio ići kroz razmjenu dionica te nagradu za nastavak razvoja tvrtke Five, piše Poslovni.hr. Inače, tvrtka je registrirana i kao Pet minuta.

U Fiveu radi 157 stručnjaka, a uredi im se nalaze u Zagrebu, New Yorku i Brooklynu te su njihovi klijenti najviše iz SAD-a. Osnivači tvrtke Viktor Marohnić, Luka Abrus i Sven Marušić, vele da su zadovoljni tom transakcijom i da će im se tako otvoriti nove prilike na tržištima.

VELIKA SVJETSKA TVRTKA ZA SOFTVER PREUZELA HRVATSKI FIVE: ‘Pa iskreno, prvo nas je uhvatila panika’

Marohnić je na Facebooku podijelio dugačku objavu napisanu na engleskom jeziku o počecima firme te kako se sve odvijalo do danas.

‘Svijetu smo htjeli pokazati da smo dobri kao oni u Silicijskoj dolini’

“Imamo važnu vijest danas – kompaniju koju sam osnovao 2005. godine, Five, preuzima Endava, velika kompanija čije su dionice na burzi.

Pokrenuo sam ovu kompaniju s jednostavnim ciljem – stvarati radna mjesta koja će biti uzbudljiva mladim i ambicioznim softverskim inženjerima poput mene. U to vrijeme čitali smo o uspjesima tehnoloških startupova u Silicijskog dolini i sve što smo željeli bila je prilika da svijetu pokažemo da smo dobri koliko i oni.

‘Bio sam sretan kada sam mogao platiti račune’

U početku sam bio sretan kad sam mogao platiti račune i nisam tražio puno više, ali prije nego što sam uopće imao priliku predahnuti, započelo je putovanje koje je teško riječima opisati. U 15 godina surađivali smo s nevjerojatnim ljudima, stekli mnoge prijatelje i utjecali na mnoge živote.

Više od 500 ljudi radilo je u Fiveu tijekom godina, od kojih je svatko bio vrlo poseban i svaki od njih pridonio je uspjehu Fivea. Malo pomalo pretvorili smo ovaj dvojac u impresivnu agenciju s 220 zaposlenika koja osvaja projekte i klijente na najkonkurentnijim svjetskim tržištima.

Sve ovo i dalje djeluje nestvarno, jer sam prije samo godinu dana mislio da ću do kraja života ostati u ovoj kompaniji, ali nakon puno razmišljanja, raspravljanja i vaganja različitih opcija, postalo je jasno da je ova odluka puno razumnija i mnogo bolja za svakoga. Valjda je to poput djece koja odrastaju i vrijeme je da napuste kuću. Emocionalno ih je teško pustiti da odu, ali racionalno znate da je zapravo puno pametnije potaknuti ih da odu, da počnu živjeti vlastitim životom i postanu snažni i neovisni pojedinci.

Zahvalio se svima: ‘Osigurali smo budućnost zaposlenicima’

U Endavi smo pronašli partnera koji će nam omogućiti još brže postizanje naših ciljeva. Ovim dogovorom osigurali smo budućnost našim zaposlenicima i iskreno, ne znam kako bi moglo biti bolje od toga. Još nekoliko zahvala za kraj.

Postoje dvije vrlo posebne osobe koje su sa mnom od početka, ostale su sa mnom kroz sve i omogućile ovo. Bez njih dvoje u svome životu gotovo da ne bih došao nigdje. Karmen i Luka, ovo smo napravili zajedno!

Još nekoliko ljudi zaslužuje priznanje – naš financijski direktor Vladimir Mrljak, kojem ne želim više nijedan due dilligence u životu; naša posebna voditeljica ljudskih resursa Ana Petrović, koja je do ovog trenutka osobno regrutirala i odobrila otprilike 100 posto naših zaposlenika; Boško Kustura, naš operativni direktor koji je praktički svakog dana sprječavao da se ne raspadnemo; svi voditelji naših timova, naši lokalni zaposlenici i naravno, naša ekipa iz New Yorka, Lesley, Avanti, Maddie, Kristie, Brian, Jeff i John. Želim također zahvaliti Svenu koji zapravo nije puno pomogao u ovome osim što nas je pokušavao uvjeriti da mu predamo sve protokole kako bi mogao pokrenuti novu komunističku stranku, ali to je u redu, opraštamo mu, jer ne zna što čini.

‘Radite dan i noć, a onda možda 15 godina kasnije možete predahnuti’

Ovaj bi popis bio nepravedan bez svih ostalih koji su sudjelovali u tome da Five prođe kroz cilj, ali ako nastavim, ova objava nikad neće završiti pa se ovdje moram zaustaviti. Izuzetno sam zahvalan svakom pojedinom zaposleniku Fivea i vjerujem da bi najbolja nagrada za njih bilo ispunjavanje svih naših obećanja pa ćemo se potruditi ispuniti svoje riječi i učiniti svaki dio naše budućnosti uzbudljivim.

I za kraj, obavezna Facebook galerija fotografija: 15 godina je prošlo brzo i većina mojih prijatelja i obitelji sjetit će me se kako sam od 0 do 24 buljio u ekran. Ali sve se svodi na ovo: sjedite ispred računala kad ste mladi, radite dan i noć, a onda možda petnaest godina kasnije možete predahnuti. Dakle, ovdje je zbirka fotografija na kojima gledam u ekran, plus bonus fotografija na kojoj ja i Luka buljimo u tko zna što”, napisao je Marohnić na Facebooku.