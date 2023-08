Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Split na lokalitetu Križine, privremeno su ograničeni posjeti hospitaliziranim bolesnicima, otkrili su danas iz KBC-a Split. Na odjelu su dopušteni samo posjeti članova uže obitelji palijativnim bolesnicima uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Ova je odluka mnoge iznenadila, s obzirom da je Vlada na sjednici u svibnju donijela odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 te je donesena i 531 odluka o ukidanju obveze nošenja medicinskih maski ili maski za lice.

"Proglašenjem epidemije 11. ožujka 2020., uspostavljeni su nužni instrumenti radi zaštite zdravlja stanovništva, na isti dan kad je WHO proglasio pandemiju. COVID-19 će najvjerojatnije biti prisutan trajno u populaciji, manjim ili većim intenzitetom. Nove će varijante moguće biti zaraznije ili manje virulentne. WHO je 5. svibnja objavio da COVID-19 više ne smatra javnozdravstvenom opašnošću. Proglašenje kraja epidemije u Hrvatskoj temelji se na do danas stečenim spoznajama o virusu, posljedicama bolesti te mogućnosti zaštite populacije. Predlažem Vladi donošenje odluke o prestanku epidemije", poručio je tada ministar zdravstva Vili Beroš.

Građani nisu sretni

Na našoj Facebook stranici postavili smo pitanje našim čitateljima što misle o ponovom uvođenju mjera. Brojni čitatelji u svojim su komentarima izrazili nezadovoljstvo zbog ponovnog uvođenja mjera.

"Turistička sezona uspješna, približava se kraju....sad opet epidemija na tapeti...", napisao je jedan čitatelj.

"Ajmo sada opet mjere maske na gubice zabrane posjetama, jbg ipak je turistička sezona pri kraju, treba jos novaca skupiti malo se pokralo", navela je jedna čitateljica.

"Jutros sam se cjepila i da podržavam mjere", kaže jedna gospođa.

Jedan naš čitatelj smatra da se njih ne bi trebalo pitati. "Što mene pitate? Niti imam podatke, niti su mi zdravstvo i epidemiologija struka. Pa imamo valjda stručne ljude, koji se u to razumiju? Ako vi pitate ulicu o tome, a ne stručnjake, onda je ova država propala", napisao je.

"Idioti koji povjeruju. Cijepiva ostalo treba potrošiti, a i sezona je pri kraju. Čisti kretenizam. Zar nije nestala sa Putinom???", napisala je jedna gospođa.

Komentari u velikoj većini nisu naklonjeni uvođenju mjera. Tek mali dio naših čitatelja koji su ostavili svoje mišljenje smatra da je ova odluka dobra.

Neki misle da je za sve kriv "virus" po imenu HDZ. "Virus će nestati kada svi građani Lijepe naše izađu na glasovanje i virus HDZ i njihove pristaše će nestati. Narode budi se polako. Zar vam nije dosta bilo nošenje maski, zatvoreni, itd, sjetite se šta su nam radili nemojmo više to dozvoliti", napisala je jedna čitateljica.

"Pa proglašen je kraj epidemije...kaj sad budu je uveli nazad? Svašta ..", pita se jedna gospođa.

"Niti sam se cijepila prvi put, a bome neću ni sad", "To je opravdanje za nerad", "To može uvesti samo kriminalac!", samo su neki od komentara koji su osvanuli na našoj Facebook stranici.

