HRVATI PLATILI ZA DOČEK NOVE NA SPLAVI U BEOGRADU I – POLJUBILI VRATA: Dva sata se smrzavali, a njihovog stola nigdje…

Kad su nakon dvosatnog čekanja uspjeli u manjem dijelu ipak ući, o njihovoj rezervaciji nitko pojma nije imao, njihov rezervirani stol jednostavno nije postojao

Umjesto dočeka Nove godine na popularnoj beogradskoj party splavi Port, koji je uredno rezerviran i uplaćen putem zagrebačke turističke agencije Fun Factory i to u iznosu od 45 eura po osobi, mladi Hrvati su početak 2020. dočekali ispred ulaza, piše Novi list.

Riječ je o skupini mladih turista s riječkog te istarskog područja koji su se najprije u Zagreb uputili s nekoliko autobusa. Za put do Beograda iz hrvatske metropole odabrali su party vlak Fun Factorya što je uz DJ glazbu prometovao od Zagreba do Šida. Iako je u prvoj najavi bio put Zagreb-Beograd-Zagreb, kasnije se iz, jako popunjenog, vlaka silazilo u Šidu da bi se do Beograda opet putovalo autobusima. Uz klasični turistički razgled glavnog grada Srbije, u fakultativnom aranžmanu bio je i spomenuti doček u Portu.

Dva sata se smrzavali ispred ulaza

Na žalost, umjesto zabave dobili su dvosatno smrzavanje ispred ulaza. Kad su nakon tog čekanja uspjeli u manjem dijelu ipak ući, o njihovoj rezervaciji nitko pojma nije imao, njihov rezervirani stol jednostavno nije postojao.

Agencija Fun Factory kao i njezin vlasnik te beogradski Port navode samo kako će odgovor poslati kad se grupa vrati u Hrvatsku. Znači, tek u petak.