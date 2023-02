Otkako je prošlog utorka Europska unija dopustila brašna od insekata za ljudsku upotrebu, jednu od naših najvećih pekarnica svaki dan zovu ljudi u panici i ispituju jesu li u kiflicama cvrčci i ima li u kruhu brašna od crva.

Društvenim mrežama i platformama šire se svakojake teorije, od one da nas na silu hrane bubama pa sve do teorija da je sve to propaganda, masovna indoktrinacija, odvratna agenda i uništavanje bitka čovjeka.

Nema ni grama kukaca u njihovu bureku, ali zato tone straha stižu na adresu jedne pekarnice.

"Tražili su deklaracije određenih proizvoda pa im mi to pošaljemo. Napominjemo im da je to skupa alternativa i da se ne ide na to. Ljudi su mislili da ćemo mi to kamuflirati unutar naših standardnih proizvoda kao da je to neka jeftina zamjena za normalno brašno", kaže za Danas.hr Maja Raca, voditeljica maloprodaje pekare.

Ljudi se boje nepoznatog

Kilogram pšeničnog brašna košta malo manje od jednog eura, dok se kilogram cvrčkova brašna prodaje i za 180 eura. Pa vi računajte koliko bi vas koštao burek. Čak i da je jeftino, čak i da ovdje mijese pite i kiflice s brašnom od kukaca, znali biste jer sve mora biti navedeno na deklaraciji.

Psiholog Sandro Krašić pojašnjava da je prirodno 'da se ljudi boje kukaca, ali više se boje živih kukaca da nas ne ugrizu, ubodu'. "Ono što se meni čini ovdje, ljudi se boje nepoznatog. Jedenje kukaca u našoj kulturi nije nešto uobičajeno", kaže.

Entomofobija je ekstreman strah od kukaca, ali društvenim mrežama se u posljednje vrijeme sije panika od insektoagende. "Tu dolaze društvene mreže gdje se šire svakakve informacije o tome gdje se stvara ideja da ćemo morati jesti, mada to nitko nije rekao", dodao je Krašić.

Otkako je prošli tjedan Europska unija dala zeleno svjetlo kukcima, stvorila se panika iako brašna od cvrčaka na našim policama još nema. Međutim, kukce već sada jede oko dvije milijarde ljudi na svijetu.

Slični morskim rakovima

"Što se tiče sastava, ima više B12 vitamina nego govedina, više kalcija, više željeza nego recimo špinat. Ima odličan sastav. Mi u budućnosti nećemo više moći proizvoditi dovoljno hrane na zemlji na ovaj konvencionalan način bilo animalnog ili životinjskog podrijetla. Zbog toga su znanstvenici na temelju dosadašnjih iskustava prije svega istočnih zemalja, azijskih, došli do toga da trebamo početi tražiti alternativni izvor animalnih proteina u prehrani ljudi", pojašnjava Helga Medić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Četiri skupine kukaca koje je odobrila Unija prošle su stroge i rigorozne kontrole i potpuno su sigurne za jelo. Kukci su dosta slični rakovima iz mora.

"Prije svega zbog sadržaja hitina koji je sadržan u svim rakovima, pa ga ima u određenoj količini u kukcima. Zbog toga ta usporedba, ali i zato što su nekada ti morski organizmi bili hrana siromašnih, dok nije krenula masovna konzumacija. Tako se isto smatralo da su kukci do određene mjere bili hrana siromašnih pa se polako uvodi u hranu sveukupne populacije", rekla je Medić.

Jednom kada brašno od kukaca osvane i kod nas u tjestenini, keksima ili kiflicama, bit će ga u vrlo malim postotcima i to će biti jasno naznačeno.

Međutim, nitko vas ne može natjerati da jedete kukce: nema prisile, tajne agende, ni ovih ni onih koji vam nešto žele podvaliti. Odlučite sami hoćete li ih jesti ili nećete.