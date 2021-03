HRVATI OTKRILI KROZ KOJE MUKE PROLAZE U POTRAZI ZA STANOM: Cijene divljaju, pogledajte kakve se rupe prodaju; ‘Tu ne bi stavio ni mrtvaca’

Serijal članaka na Net.hr-u otkrio je kroz priče sedmero mladih ljudi iz Zagreba koliko je teško u današnje vrijeme pronaći svoju prvu nekretninu

Potraga za prvom nekretninom vjerojatno nikada nije bila teža za stanovnike Hrvatske, a osobito kupce koji traže stan ili kuću u Zagrebu. Njihovu muku tijekom korona-krize, vrtoglavih cijena kvadrata zbog potresa i APN-a, pokušali smo dočarati kroz serijal članaka.

Zato smo razgovarali sa sedam različitih osoba koje su prošle ili još uvijek prolaze kroz istu muku pronalaska nekretnine po vlastitom guštu.

Neki od naših sugovornika još uvijek su prepušteni avanturi potrage za stanom, no neki su s tim završili pa su kupili nekretninu usred najveće krize od Drugog svjetskog rata.

Ovo su njihove priče:

Branimir (26): ‘Prodaju stan od 90 kvadrata s jednim prozorom’

Mladi programer Branimir (26) u potrazi je za stanom u Zagrebu koji traži u starogradnji. Razlog za to krije se u nižim cijenama kvadrata u takvim zgradama. Stan planira kupiti uz pomoć roditelja i APN-ove subvencije, a na svom putu potrage za stanom susreo se sa svakakvim hororima.

“Najčudniji stan koji sam vidio za prodaju u Zagrebu bio je suteren od 90 kvadrata s doslovno jednim prozorom. Fotke tog stana u oglasniku izgledale su kao sa seta nekog filma, dakle fotošopirali su izvore svjetlosti, čak i na balkonu! Druga čudna situacija odnosi se na stan koji prodaje gospođa iz Njemačke, a oglasio ga je njezin prijatelj također iz Njemačke, dok je za pokazivanje stana zadužena rođakinja koja ne živi u stanu. Naravno, stan nije imao sve čiste papire pa se nije ni mogao odmah kupiti”, rekao nam je 26-godišnjak koji smatra da su cijene kvadrata u metropoli previsoke.

Misli da prihvatljiva cijena kvadrata, za očuvaniji stan iznosi 2.000 eura. Za kraj, poručuje da “krov nad glavom ne bi trebao biti luksuz”.

Goran (26): ‘Tražim stan od prvog lockdowna, u nekima iz oglasa ne bi ostavio mrtvaca’

Slavonac Goran je 26-godišnji projektant koji traži stan u Zagrebu još od prvog lockdowna. Kako nam je otkrio, na kupnju stana u starogradnji odlučio se jer je shvatio “da mu se više isplati daviti za kredit nego za stanarinu”. Goranov plan je kupiti stan uz roditeljsku pomoć, kredit i ušteđevinu.

Prema Goranovu mišljenju, prihvatljiva cijena kvadrata iznosi oko 1500 eura pa čak do 2000 eura u slučaju da je riječ o hit lokaciji.

“Tijekom svoje potrage za stanom naišao sam zaista na svakakve užase. U jednom stanu ne bih ni mrtvaca ostavio, a kamoli to nudio za prodaju nekome. Zidovi su u jednom od stanova bili užasno žuti od dima cigareta i doslovno nikada nije bio okrečen. Dvodijelni stanovi su nešto najgore što sam vidio. Tko to još prodaje u 21. stoljeću?”, pita se Goran.

Petra (35): ‘Kupila sam kuću krajem grozne 2020.’

Vlasnica obrta za promidžbu, 35-godišnja Petra, prije tri mjeseca kupila je kuću u Sesvetama. Ona i partner udružili su snage, ušli u kredit, pa si priuštili vlastiti krov nad glavom. Petra kaže da je “u posljednjem tjednu najgroznije godine ikada” kupila svoju prvu nekretninu. Srećom, nije zažalila.

Kada su Petra i njezin partner izgubili nadu da će preko oglasnika pronaći nekretninu, “ukazala” se prilika za kupnjom kuće kraj koje su svakodnevno prolazili. Susjed ih je povezao s prodavačem kuće od 160 kvadrata. Što se tiče cijene kvadrata u Zagrebu, Petra ih smatra nerealnima.

“Nakon potresa prodavalo se svašta, pa smo tako ušli u brojne kuće koje su, citiram, ‘samo malko osjetile potres’. Kad smo ušli unutra, znalo je biti zidova s velikim X na sebi i prodavača s rečenicom: ‘Ma nije to ništa. Grad će srediti’ i slično. Najveći problem je što često fotografije ne prikazuju stvarno stanje, ali i nisu navedene sve informacije o komunalijama, cijeni, sadržajima u blizini… Pa ste prisiljeni ići u svaku kuću ili stan i gubiti jako puno vremena”, ispričala nam je Petra.

Siniša (32): ‘Tek kada sam dobio ključ u ruke počeli su problemi’

Inženjer informatike iz Zagreba, 32-godišnji Siniša, kupio je stan tijekom pandemije. Premda je u potrazi za stanom bio dvije godine, pronašao ga je tek tijekom korona-krize. Dugo je procjenjivao lokacije u gradu te se usput informirao kakve je stanove najbolje tražiti. Na kraju je kupio stan od 47 kvadrata u novogradnji čija je cijena kvadrata bila malo iznad 2.000 eura.

Tijekom potrage za vlastitom nekretninom, nagledao se svakakvih stanova pa je tako spomenuo stan sa samo jednim sudoperom koji je ujedno bio i lavabo. “Nude stanove u kojima se istodobno moguće prati suđe i tuširati se”, ispričao nam je. No, tek kada je kupio stan krenuli su problemi, koje će možda morati riješiti pravnim putem. Inače, njegov stan nalazi se u zgradi koja se tek izgradila.

“U stanu je ostalo nekoliko nedostataka koje je prodavač obećao riješiti. Sve smo pregledali i popisali te potpisali. No evo, nakon gotovo godinu dana neki od nedostataka se i dalje vuku i sve je manje nade da će se riješiti bez pravosudnog postupka. I ostali stanovi u zgradi imaju slične nedostatke. Volim misliti da bi bilo drugačije da se nije dogodila pandemija jer prodavač tvrdi kako mu razni klijenti otkazuju stanove zbog neizvjesnosti cijele situacije.

U nekom trenutku je izjavio kako mu firma ima težu financijsku situaciju pa mogu zamisliti kako je ovako ‘manje stvari’ otpisao u korist izgradnje novih stanova. To je bilo još u svibnju 2020. Možda je i problem pronaći dobre majstore za popravak roleta na prozorima u stanu jer su radnici kod mene konkretno dolazili pet do sedam puta. Keramičar je čak tri puta dolazio za postaviti preostalih pet pločica u kuhinji”, ispričao nam je 32-godišnjak.

Stanislav (27): ‘Kupio sam stan u centru Zagreba, a ljudi lupe cijenu pa ako prođe, prođe…’

Stan u centru metropole nedavno je kupio 27-godišnji Stanislav, asistent u digitalnom marketingu. Njegova potraga trajala je tri godine te je završila kupnjom stana od 32 kvadrata u potkrovlju zgrade u Palmotićevoj ulici. Ovaj mladić, rodom iz Mostara, kupio je stan uz roditeljsku pomoć i vlastitu ušteđevinu. Sada već tri mjeseca ima svoj krov nad glavom te se osjeća ugodno.

Subvencije APN-a nisu njegov izbor jer smatra da bi bio previše obvezan ostati na jednom mjestu, ali i da bi stan tek postao njegov nakon 30 godina. Stan koji je kupio nalazi se tik do ulaza njegove prijateljice, a preko nje je i došao do žene koja ga je prodavala. Veli da je prije dvije godine prodavačica iznijela paprenu cijenu koja mu nije odgovarala. Nakon potresa ju je ipak spustila, što je našem sugovorniku cjenovno odgovaralo. Premda se stan nalazi u centru, Stanislav ne strahuje zbog potresa jer će zgrada uskoro biti do kraja obnovljena.

“S obzirom na primanja u Hrvatskoj, strašno je ovo što se dogodilo s cijenama kvadrata. Nije problem platiti ako kupac i dobije ono što je platio. Neshvatljivo mi je da cijena ‘kulturnih’ stanova i onih u rasulu kojima je potrebna hitna renovacija iznosi isto ili približno isto. To nije realno, naši ljudi su mentaliteta ‘ako prođe, prođe’. Nema nekog zakona koji će reći da ‘ta nekretnina ne vrijedi toliko’. Mislim da bi se zaista na tome u budućnosti trebalo poraditi u Hrvatskoj, takav zakon trebao bi biti jedan od prioriteta”, komentirao je 27-godišnjak.

Maja (37): ’30 godina ću otplaćivati stan s jednom spavaćom sobom’

Profesorica Maja (37) već dvije i pol godine bezuspješno traži stan u Zagrebu. Na kupnju stana Maja se odlučila zbog skoka u cijenama najma, ali i jer si to uz kredit može priuštiti. Kada po srijedi APN, profesorica kaže da razmišlja o prijavi za subvenciju kako bi imala novca za uređenje stana. Objašnjava da će morati iskoristiti maksimalni dio kredita koji banka nudi na 30 godina “da bi kupila stan s jednom spavaćom sobom”.

U potrazi je za stanom od 40 kvadrata u novogradnji i spremna je platiti 90.000 eura za njega. Bitno joj je da ima odvojenu spavaću sobu i da je smješten u zoni tramvaja. Smatra da se zbog male razlike u cijeni u odnosu na novogradnju na koncu kupnja stana u starogradnji ne isplati.

“Kad ne bih uključila filtar ‘novogradnja’ kod pretraživanja oglasa, najčešće su mi se nudili stanovi u prizemlju ili na zadnjem katu, kao i stanovi koje je potrebno u potpunosti adaptirati. Cijene u Zagrebu su previsoke i nisu u skladu sa standardom ljudi koji u njemu žive. Kako standard raste, cijene tako sve više luduju – pa čak i uz koronu i potrese”, rekla nam je 37-godišnja Maja.

Mia (41) i Kruno (42): ‘2021. kupili smo stan, nismo se više mogli seliti s djetetom’

Supružnici Mia (41) i Kruno (42) kupili su stan u centru metropole početkom 2021. godine. Profesorica i znanstvenik vlasnici su trosobnog stana koji se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje, dječje i spavaće sobe. Kako su nam ispričali, zgrada je iz 1939. te je stanu bila potrebna adaptacija. Na kupnju su se odlučili nakon što su doživjeli drugo otkazivanje stana kod najmodavca. Naime, dvije godine ranije morali su tamo preseliti s druge podstanarske adrese.

Dosadilo im je seljenje Zagrebom i to još s djetetom. Kvadrat stana izašao ih je malo manje od 2.000 eura, baš zbog potrebne adaptacije i potresa. Vele da su shvatili da bi ih rata kredita izašla otprilike jednako kao stanarina. Zato su se odlučili na kredit.

“U nekim dijelovima grada kvadrati imaju vrlo europske cijene, zbilja ne znam tko si to može priuštiti (…) Da nismo imali sreće pa brzo našli stan, vjerojatno bismo se morali preseliti u neki dio grada koji nije toliko blizu našim poslovima, školi i vrtiću i drugim aktivnostima. Možda bismo bili u kvartu koji ne odgovara našem stilu života. Mislim da život u centru Zagreba ne bi trebao biti nikakav poseban luksuz, no gledajući cijene, primijetila sam da kvadrati i u drugim dijelovima grada ‘divljaju’. I dalje su najpovoljniji Dubrava i Sesvete, dok primjerice nama ti dijelovi nisu prihvatljivi iz praktičnih razloga. Inače cijene kvadrata, na lokaciji gdje smo mi kupili stan, idu za najmanje 2.000 eura po kvadratu”, kaže profesorica Mia.

Za kraj, Mia veli da ni ona ni suprug ne bi kupili stan da primjerice žive u Njemačkoj ili Austriji jer je tamo najam stanova uređen, dok u Hrvatskoj nije.

