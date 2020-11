HRVATI OPUSTOŠILI LJEKARNE ZBOG JEDNOG VITAMINA KOJI NAVODNO POMAŽE PROTIV KORONE: ‘U našim krajevima ga možda ni ne treba uzimati’

‘Vitamin D ovaj je put uvelike pretekao potragu za vitaminom C’, kazala je magistra Marija Škrobar iz Ljekarni Osječko-baranjske županije

Nakon što su objavljena istraživanja u kojima je potvrđeno da je kod velikog broja oboljelih od Covid-19 bolesti primijećen manjak vitamina D, mnogi su poharali ljekarne. Jedna takva navala prema pisanju Glasa Slavonije dogodila se i u Osijeku.

Magistra Marija Škrobar iz Ljekarni Osječko-baranjske županije za taj medije je kazala kako vitamina D nedostaje od strane određenih proizvođača.

“Vitamin D ovaj je put uvelike pretekao potragu za vitaminom C, koji je inače broj jedan u zimskim mjesecima. To su sve dodaci prehrani i ako se uzimaju u dnevno preporučenim dozama, ne mogu štetiti zdravlju i imaju svoje pozitivne učinke. Traženi su još vitamin C, potom cink, kao i betaglukani. Posebno je zanimljiv velik porast prodaje toplomjera, i to beskontaktnih”, kazala je Škrobar.

‘Okrenite se prema Suncu’

Stručnjaci pak kažu da u našim krajevima uzimanje vitamina D zapravo nije potrebno. Predstojnica Klinike za infektologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, prof. prim. dr. sc. Ljiljana Perić kaže tako da se nedostatak vitamina D uočava u organizmu starih ljudi, slabije pokretnih, koji ne izlaze možda već godinama ni pola sata na dnevno svjetlo.

Odraslom je čovjeku dovoljno da dnevno bude pola sata okrenut licem i rukama prema suncu i da se napuni vitaminom D. Problem je kod onih ljudi koji možda cijeli dan provode u uredu, za računalom, koji odlaze na posao u mraku i vraćaju se kući kasno poslijepodne kada je već mrak”, kazala je dr. Perić.