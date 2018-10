HRVATI ODUŠEVLJENI ZAGREBAČKOM PODUZETNICOM: ‘Bravo. Samo pazite da vas ne proglase luđakinjom i strpaju na psihijatriju’

Renata Šeperić Petak u svojoj je firmi uvela četverodnevni radni tjedan

Poduzetnica i direktorica konzultantske tvrtke ‘Logička matrica’, Renata Šeperić Petak, postala je senzacija u hrvatskom javnom prostoru nakon što je u medijima objavljeno kako u svojoj firmi uvodi četverodnevni radni tjedan jer vjeruje kako njezini zaposlenici moraju imati više vremena za sebe. Neobičan poslovni potez u skladu je s istraživanjima koja su potvrdila da je četverodnevno radno vrijeme dovelo do boljih rezultata, ali i do većeg zadovoljstva radnika.

PODUZETNICA IZ ZAGREBA UPUŠTA SE U NEOBIČAN EKSPERIMENT: ‘Moji radnici dolazit će na posao četiri dana tjedno’

Vijest o ovom potezu zaintrigirala je hrvatsku javnost, što i ne čudi s obzirom na to da Hrvati često rade prekovremeno, i to bez da im se plati, dok se produženi vikend hvataju i čekaju kao ozebli sunce. Njezina je odluka izazvala brojne pozitivne reakcije i komentare, tek je nekolicina onih skeptičnih koji se pitaju kako će se to odraziti na plaći zaposlenih.

ZAGREBAČKA PODUZETNICA ČIJI ĆE ZAPOSLENICI RADITI ČETIRI DANA TJEDNO: ‘Ponekad ni plaća nije dovoljna za napore koje ulažu’

Ispod članka o četverodnevnom radnom tjednu čitatelji Net.hr-a uglavnom su hvalili direktoricu firme.

“Bravo ženo! Kad čovjek želi dobro drugome kao i sebi, neka se dobro dobrim vrati. Daj Bože da ne ostanete jedina. Puno uspjeha i sreće na tom putu.”

“Super. Meni nije problem odraditi svaki dan samo da nema dvoličnih, lažnih, ljubomornih, nepravednih osoba u mojoj blizini.”

“Problem kod nas je da privatnici pojedini su lakomi, zato radnici imaju male plaće i tjaraju ih da rade 12 sati na dan pa se radnik bez volje i borbenog elana vuče po poslu. Da se privatnici vucibatine sjednu i razgovaraju na ovoj prikazani način smatram da bi radnik imao puno veći efekat nego kad ga izrabljuju, psihički uništavaju i još mu na kraju mjeseca da crkavicu.”

“Svaka čast. Nema goreg osjećaja kad moraš u subotu ići radit, pogotovo popodne, i to još na normu… Kad sve zbrojiš niti za gablec ne zaslužiš, a kamoli da dobiš prekovremeno.”

“Bravo, kad sam radio u AU, radnici koji su radili 4 dana po 9,5 sati, su uvijek bili boljeg raspoloženja, a i efektivne spreme. Radnici su se gurali da scibaju i tri dana po 12 sati, međutim došao je neki novi tip, COO, i sjebo sve, pa svi na pet dana… Ljudi su bili jako ogorčeni i nikad nam se taj cool moral nije vratio…”

“Mi tako radimo vecć neko vrijeme. Petak se rijetko zalomi radni i najveći je gušt radnicima poželit ugodan produženi vikend.”

“Nije neka novost. Ja sam tako u Hrvatskoj radila 4 godine. Naime moj pogon je imao sistem 2 prve smjene 2 druge pa 2 dana slobodni. Super. Nema umora jer 4 radna dana brzo prođu. Znate unaprijed kao radite npr.za mjesec i po dana. Stvarno najbolje radno vrijeme koje sam ikad imala. Firma je iz Kutine radi i sada. Ovoj gospođi svaka čast, samo eto nije prva na prostorima Hrvatske.”

“Bravo gospođo,tako lijep i pohvalan potez rijetko se čuje i viđa,samo pazite u kakvom društvu živite da vas ne proglase luđakinjom i da vas ne strpaju na psihijatriju.”

Neki su ipak skeptični

“Meni se pari prevara. Samo jedan tjedno. A ne govori o plaći. Malo mi smrducka cila priča. Baš me zanima kako će se odvijat. Skeptičan sam poznavajući naše poslodavce.”

“Svaka čast, gospođa Petak je zakon . No ako ti radnici nemaju pristojne prihode, o kojima ništa ne piše onda radnici neće odmarati! Tatini sinovi i kćeri hoće, ali ovi drugi će potražiti dodatnu zaradu na crnjaka. Nismo mi tome dorasli, na žalost! No svaka čast, poslodavac dobro razmišlja, ali tu ima puno ali.”

” Je. Konzultantska firma. Baš bi htio vidit taj eksperiment u proizvodnoj firmi. A i tu baš ne vjerujem da ih se bude taj peti dan zbilja pustilo na miru. Sve mi se nekako čini da bi to mogla biti uvertira u “doma ste puno pa imam pravo zvat vas kad mi se prohtje.”