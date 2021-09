Imovinsko-pravne zavrzlame ne postoje u zemljišnim knjigama samo kada je riječ o kućama i stanovima, već i kad se radi o grobovima. Naime, Zakon o komunalnom gospodarstvu od 2018. groblja i krematorije ubraja u komunalnu infrastrukturu.

No, mnoga groblja u Hrvatskoj, poput dubrovačkog Boninova, još uvijek nisu uređena na takav način. Gradska vlast je naručila geodetski elaborat, kako bi se utvrdilo stvarno stanje i sve upisalo u zemljišne knjige kao komunalna infrastruktura, odnosno javno dobro u općoj uporabi.

Kupci grobova nisu vlasnici

Slobodna Dalmacija piše kako Grad Dubrovnik za tu ideju nije dobio podršku Gradskog vijeća, pa je pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Zlatko Uršić vijećnicima vrlo direktno objasnio da "ne postoje vlasnici grobnica, postoje samo nositelji prava korištenja nad grobnicama“ te da se svrstavanjem groblja u komunalnu infrastrukturu ništa ne mijenja.

S obzirom na to da je pitanje vlasništva uvijek osjetljiva tema, prijedlog je povučen s dnevnog reda. To ni ne čudi, jer su se grobovi na Boninovu do prije nekoliko godina prodavali i za 60.000 eura. Ali nitko nikad nije za taj novac postao vlasnikom posljednjeg počivališta.

"Radi se o vlasništvu prava korištenja. Tako je to bilo prije 30 godina, tako je danas i bit će ubuduće, ništa se nije promijenilo", poručuje direktor gradskog poduzeća Boninovo, Marijan Dadić, a njegov kolega s grbolja Dubac, Đuro Lonza dodatno pojašnjava:

'Nema tu ništa sporno'

"Nema tu ništa sporno. Razumijem ljude, osobito one koji imaju stare grobove i čije su obitelji same kopale grobnice. Međutim, zakon je jasan, groblja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. U našem slučaju je to Općina Župa dubrovačka. Kad krenemo s donošenjem rješenja o dodjeli grobnog mjesta, korisnik će na trajno korištenje dobiti ono što je ispod zemlje. Pojedinac je vlasnik samo onog dijela nad zemljom: igle, ploče i spomenika. Ne postoji vlasništvo groba u smislu da je netko vlasnik rupe i da nju može uknjižiti u zemljišnim knjigama. Dakle, kad netko sutra poželi prodati grobnicu, predmet kupoprodaje bit će igle, ploča i spomenik, na što se plaća porez na promet nekretninama, a ono što je ispod zemlje ponovno je predmet nekog novog rješenja."

Uprava groblja, bilo ono komunalna infrastruktura ili ne, nakon kupoprodaje donijeti rješenje o dodjeli grobnog mjesta na trajno korištenje novom vlasniku. No, ta osoba time dobiva u vlasništvo samo iglu, ploču i spomenik, a ne i jamu.