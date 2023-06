Prema Europi kojoj smo relativno jeftini smo se dodatno otvorili promjenom valute i ukidanjem graničnih kontrola. A jesmo li domaćima preskupi i jesu li uz sveopća poskupljenja osuđeni mahom na pred i posezonu? Time se bavi RTL Dosje.

Vjesnici svake dobre turističke sezone u Hrvatskoj, gužve su na Lučkom. Ništa drukčije ne očekuje se ni ove, prve otkad smo u Eurozoni i Schengenu. U Hrvatskim autocestama sada pokušavaju doskočiti gužvama na naplatnim postajama. Uveli su dodatne trake i ENC na svim ulazima.

Schengenom se gužve neće eliminirati

Hoće li to smanjiti gužve, za RTL je govorio Hrvoje Ordulj, voditelja Odjela za sigurnost prometa HAC-a: "Da li će smanjiti gužve to je vrlo upitno s obzirom kakav se promet očekuje ukidanjem granica, odnosno ulaskom u Schengen. I samim podacima prometa u prvih pet mjeseci koji pokazuju da je promet skoro 14 posto veći nego u isto razdoblje prošle godine. Ovom regulacijom se gužve neće eliminirati, ali novom regulacijom sve trake imaju prioritet", prenosi Danas.hr.

U brojkama samo za Dan državnosti na autocestama izgledalo je ovako - lani je na svim dionicama bilo više o pola milijuna vozila, a ove godine 22 posto više. Prošle godine od siječnja do svibnja zaradilo se 125 milijuna eura, a ove godine 140 milijuna.

Lako je o milijunima govoriti, ali u hrvatskoj stvarnosti puno je onih koji si ljetovanje ne mogu priuštiti jer su cijene za domaće pojmove dobrom dijelu stanovnika - otišle u nebo. Oni koji mogu, za ljetovanje štede i pripremaju se cijelu godinu.

"Ja sam bukirala za Black friday u studenom još tako da, tko planira. Ne znam jel poskupilo, na vrijeme sam bukirala", kaže Osječanka Katarina za RTL.

Oni u mirovini, kažu, to si ne mnogu priuštiti

Ako ste prije odvajali po 1000 eura za fond ljetovanja, danas ćete morati dublje posegnuti u džep.

Oni u mirovini, kažu, to si ne mnogu priuštiti. Drugi pak tvrde da je jeftinije u Grčkoj, Turskoj… To potvrđuje i istraživanje njemačkog Saveznog zavoda za statistiku. Nijemcima je odmor jeftiniji u inozemstvu nego u domovini, ali Hrvatska je skuplja od Grčke, Turske i Španjolske. Ipak, većini stranih turista i dalje smo jeftiniji.

Mark se s obitelji preselio iz Australije u Zagreb. Zov hrvatskih korijena omogućio mu je jeftiniji i sigurniji život za obitelj. Smeta mu skupoća samo jedne stvari.

"Možda gorivo, benzin kako vi kažete. To je poskupilo, ali tako je svugdje. Sva mjesta su jeftinija od Australije koja je dvostruko skuplja od Hrvatske", govori.

Domaćima je inflacija očerupala novčanike. Neki će zato hlad potražiti u fontanama. Sretnici su oni koji nemaju more, a ipak se imaju gdje rashladiti.

Osječanka Slavica govori da obavezno ide na Kopiku. "Idem obavezno, već sam ja bila u trećem i četvrtom mjesecu. Okupala sam se jednom. Volim jako, kad je voda 15 već se kupam. Vidite da sam potamnila već. Evo to je moje more, šta ima ljepše, meni je lijepo i to".

Hvali more drži se kraja, reći će skromni jer domaćima je, zbog sve većih troškova života, more tako blizu, a tako daleko. No, strancima smo postali još bliži, prelaskom na euro više nemaju briga ni s mjenjačnicama. Ne brine ni država jer se očekuje rekordna sezona, koja će napuniti i proračun.