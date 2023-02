Ove godine obilježava se 200. godišnjica rođenja dr. Ante Starčevića (23. svibnja 1823. – 24. veljače 1896.) hrvatskog političara, pravnika, pisca, koji je još za života nazvan Ocem domovine.

Tim povodom skupina australskih Hrvata poslala je hrvatskim institucijama pismo zamjerke jer smatraju da se istaknutoj hrvatskoj povijesnoj ličnosti ne odaje zaslužena počast.

"Bio je Starčević mnogo više o titularnog oca nacije, bio je njen vodić, tumač i pokazatelj kakva budućnost čeka taj narod ako se odlučno ne postavi na svoje vlastit noge, krilatici ni Pešta ni Beč, trebalo je nadodati ni Beograd, jer je bio od prvih koji je uvidio kuda nas to zajedništvo vodi", navode u pismu, koje prenosi Fenix magazin, te dodaju:

"Prije sto deset godina Starčević je zagovarao načela koja su danas i suvremena i aktualna, načela na kojima se temelji politika građanskih prava i nacionalnih manjina, zagovarao je ideje koje karakteriziraju današnji svijet. Dokaz da je njegova politička i pravna svijest bila ispred mnogih njegovih suvremenika".

200. godišnjica rođenja

"U vidu ovakve ličnosti, karaktera, za očekivat je da će mu današnja hrvatska država odati odgovarajuće priznanje prigodom 200. godišnjice njegovog rođenja s time da će za tu priliku Hrvatska pošta izdati prigodnu poštansku marku. Apeliramo da hrvatska Vlada po tom pitanju učini sve što je u njezinoj moći", istuču te zaključuju:

"Hrvati u iseljeništvu su se godinama redovito sjećali dr. Ante Starčevića u lipnju svake godine, kad se slavi dan sv. Ante. Bio je to i povod da se njegovim primjerom ohrabrimo i ustrajemo u radu za ostvarenje hrvatske državnotvorne ideje, a to je hrvatska država, današnja RH. On je nažalost nije doživio, ali je zato bio i ostao kamen temeljac svim budućim težnjama i ostvarenjima hrvatske državnotvorne ideje".