Nije tajna da se benzinske postaje diljem Hrvatske nedjeljom pretvaraju u trgovine. U rano nedjeljno jutro novinari Novog lista sreli su jednu Zagrepčanku koja na benzinsku postaju nije došla "nahraniti" svog limenog ljubimca, već je iz njega otišla - ravno na blagajnu. A na pitanje je li na benzinsku došla u kupovinu ili zato što je nedjelja, Iva Berc iz Zagreba glasno se nasmijala.

"Namjerno. Poslao me muž po cigare", priznala je gospođa Iva novinarima Novog lista. U nekim su građanskim radovima, dodala je, pa im je taman nestalo cigareta. A kad joj suprug već toliko radi, nije joj problem zaletjeti se po kutiju cigareta, čak i nedjeljom kada trgovine ne smiju raditi.

Zakon, naime, zabranjuje i regulira rad nedjeljom, a poslodavci mogu izabrati 16 nedjelja u godini kada će svoje usluge pružati kupcima. Ipak, navika je gadna stvar - baš kada prodavaonice ne rade, nedostaje svega. Upravo zato, benzinske postaje odlučile su prilagoditi svoj asortiman tržištu.

'Ljudi nas zovu i pitaju imamo li kruha'

Pred ulazom jedne benzinske postaje u Novom Zagrebu, tako se, na polici uz tekućine za pranje stakala, našao i toaletni papir, sredstvo za pranje odjeće, ali i mirisne kuglice za WC školjke. Djelatnici te benzinske kazali su kako baš i ne bi smjeli pričati s novinarima. Neslužbeno, kruh se može pronaći na njihovoj sestrinskoj pumpi koja radi 0-24. Na toj pumpi, znali su se stvarati i redovi zbog kruha narezanog na šnite na početku priče o neradnim nedjeljama.

"Zovu ljudi pa pitaju imamo li brašna, šećera. Žene su nam prigovarati znale zašto nemamo u ponudi tampone. Lako se ljudi naviknu da nečeg ima i onda to i traže", kazao je djelatnik pumpe.

Ipak, nije da se dolazi samo po kruh. Benzinske postaje nedjeljom su postale mjesta izlaska i susreta osiromašenog puka. One su, također, rađene prije 20, 30 godina, a tada se nije planiralo da će se nuditi toliki asortiman. Zagrepčanka Iva kazala je da je ona skroz okej s tim da nedjeljom radi svatko tko to hoće i tko je za to dobro plaćen, a sa Zakonom se baš i ne slaže.

Novinari Novog lista odlučili su posjetiti još jednu benzinsku, na kojoj je umjesto Ive kupovala Ivana. I ona je došla po cigarete iako se trudi izbjegavati kupovinu nedjeljom. Svatko zaslužuje slobodan dan, objasnila je Ivana.

"Meni je potpuno neshvatljivo da se ne može sve kupiti u subotu", kazala je Ivana. Ni ova benzinska u ponudi nema kruha, ali zato nudi hepo kocke, i paštete, i mogućnost da se uplati koja igra na sreću, a ima i uložaka.

"Bonovi i cigarete. To najviše ide, makar nema toga što ljudi ne pitaju", otkrio je djelatnik benzinske. Promet se pojača iza ručka, dodao je, onda "kada se ljudi sjete što im treba", Zvjezdana, baš kao i Ivana, nije za to da se radi nedjeljom. Razlog je jer i ona radi u dućanu.

A "što se to ljudskoj vrsti dogodilo pa da ne može, kao nekada, svoju glad za kupovinom utažiti kroz tjedan", Zvjezdana kaže da smo "otromboljili", ali i da to moramo pitati premijera Andreja Plenkovića.

"Pitajte ga zašto je pomaknuo odlazak u penziju na 65 godina", kazala je Zvjezdana i odjurila.

Najviše se traži ugljen jer svi roštiljaju

U gradu, i njegovu širom centru stanje je otprilike svugdje isto. A kada se krene prema, primjerice, Sesvetama i okolici također postoje pumpe koje nude razne proizvode.

"Isto vam je manje-više sve, nije da je puno živnulo, ali istina je da je potražnja za kruhom i mlijekom veća", otkrila je prodavačica Maja. Najviše se traži kruh, cigarete, bonovi za mobitel, piće i ugljen - jer svi roštiljaju, dodala je Maja.

Na toj benzinskoj postaji mogu se naći namirnice kojih nema u ponudi u ostalim kvartovskim dućanima. Tako, primjerice, oni koji ušetaju po mlijeko, mogu izaći i s plišanim medvjedićem. Jedna gospođa u subotu je provela na poslu tako da je u nedjelju došla po dvije litre mlijeka. No, slaže se sa Zakonom, a na pitanje novinara kada će radnici benzinskih crpki zaslužiti takav nekakav zakon, djelatnica Maja samo se na glas nasmijala.

