Iako su još s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju uvedene nove vozačke dozvole u kartičnom obliku i iako se razmišlja o objedinjavanju osobne i zdravstvene iskaznice te vozačke dozvole u jedan dokument, digitalizacija osobnih isprava još mora proći dugi put. Sramotna je činjenica da u Hrvatskoj 35 posto vozača još uvijek ima papirnate vozačke dozvole.

Naime, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, 24. siječnja je bilo evidentirano čak 815.304 važećih vozačkih dozvola, izdane prije 1. srpnja 2013. S druge strane, Državni zavod za statistiku u svojim podacima ima evidentirano 2,36 milijuna vozača. Računica je jasna, više od trećine ima prastare, ali još uvijek važeće vozačke dozvole.

Ne treba čekati krajnji rok

Ali, to nije sve. Rok za zamjenu papirnatih vozačkih dozvola je najkasnije do veljače 2033. godine! To je rok koji je Europska komisija zadala državama članicama da u potpunosti implementiraju kartične dozvole. Naši susjedi Slovenci će to morati učiniti najkasnije do veljače sljedeće godine, piše Jutarnji.

No, da bi donekle ubrzali proces, u MUP-u napominju da vozači mogu samoinicijativno podnijeti zahtjev za zamjenu starih vozačkih dozvola i prije njihova isteka.

"Cijena ovisi o vrsti postupka koji podnositelj zahtjeva odabere prilikom podnošenja zahtjeva. U redovnom postupku vozačka se dozvola izdaje najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. U ubrzanom postupku vozačka se dozvola izdaje u roku od tri radna dana, a u žurnom postupku u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole", navode iz MUP-a.

Spora digitalizacija

U redovnom je postupku za novu vozačku dozvolu potrebno izdvojiti 151 kunu. Za dostavu na kućnu adresu treba dati 181 kunu. Ubrzani postupak košta 200, a žurni 450 kuna. Sve je to još uvijek jeftinije od kazni za vožnju bez vozačke dozvole, ali brojni građani, čini se, nisu motivirani.

Razlog tomu su već spomenute najave iz svibnja prošle godine da bi Hrvati mogli dobiti nove osobne iskaznice koje će služiti i kao vozačke dozvole. Ipak, upitno je hoće li se to zaista dogoditi, jer digitalizacija zahtijeva i neke tehničke predispozicije, koje još uvijek nisu ispunjene. Dok se to ne dogodi, mnogima će papirnate dozvole i dalje biti sigurniji izbor.