Nova godina donosi brojne novosti za hrvatske građane.

Po svemu sudeći, 2023. godina bila je burna. Na hrvatskoj političkoj sceni bilo je svega - od vrijeđanja, uvreda, optužbi, prebacivanja krivice raznih afera…Vladajuće se optuživalo za sve i svašta, oporba ja nepadala premijera Andreja Plenkovića i njegove ministre i nisu ih štedjeli. S Pantovčaka je je često znalo 'zagrmjeti'. Predsjednik države Zoran Milanović nije štedio nikoga. Uzvraćao je svima koji su ga prozvali, a posebno je nemilosrdan bio prema premijeru i dijelu ministara. Oštre riječi upućivao je bivšem ministru obrane Mariju Banožiću i ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu. Kako god bilo, godina koja dolazi je 'superizborna'. Slijede nam europski, parlamentarni i predsjednički izbori. A borba će, zasigurno biti žestoka, vjerojatno s udarcima ispod pojasa...

Dakle, hrvatski građani na izbore u 2024. godini izlaze tri puta. A tko će dobiti povjerenje građana, e za to će se svi morati dobrano potruditi.

Izbori za Europski parlament

Prvi izbori koji nas očekuju u 2024. godini su izbori za Europski parlament, koji će se održati 6. – 9. lipnja 2024. Održat će se i u drugim zemljama članicama. "Superizborna godina počinje europskim izborima. Na prošlim Hrvatska je bila druga najlošija zemlja. Interes je jako mali u Hrvatskoj. Vidim da su se predstavnici Europskog parlamenta u Hrvatskoj probudili i počinje ta kampanja za veću izlaznost. To je jako dobro i nadam se da će i hrvatske političke stranke i da će Sabor i svi koji provode parlamentarne izbore shvatiti da je važno da građani izađu", kazala je za Net.hr komunikacijska stručnjakinja i politička analitičarka Ankica Mamić.

Izbori za Hrvatski sabor

Drugi važni izbori su parlamentarni izbori. Posljednja, 'afera Mreža' koja je ponovo uzdrmala HDZ imala je za posljedicu ekspresnu smjenu sada već bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića, i njegovog posebnog savjetnika Juricu Lovrinčevića.

"Mi zapravo ne znamo kada će biti parlamentarni izbori", kaže Mamić i dodaje da sada tu postoje razne spekulacije. Naglasila je da se u javnosti često zaboravlja da mi iduće godine u šestom mjesecu ostajemo bez deset sudaca Ustavnog suda kojima istječe mandat. "Ustavni suci se biraju dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. To je uvijek jedan od najvažnijih trenutaka u kojima se pozicija i opozicija de facto moraju dogovoriti, jer je relativno teško skupiti dvotrećinsku većinu. I sada, hoće li premijer odlučiti ići prije šestog mjeseca na izbore, pa ostaviti sljedećoj saborskoj većini da bira tih deset sudaca (njima se može kratko produžiti mandat), no mislim da to ne bi bilo dobro, ili će pokušati, unutar ove većine koja je relativno mala, ali mi svi znamo da on ima puno spavača u ovim drugim strankama, i pokušati napraviti nekakav dogovor, to ćemo tek vidjeti", kazala je Mamić.

Mamić kaže da je ova zadnja afera Mreža, još jedna u nizu. "Ali sada je u aferu na neki način upleten i Most, jedna opozicijska stranka. Mislim da HDZ-u ova afera, ako oporba nametne narativ da su to nove 'fimi medije', onda bi mogla škoditi HDZ-u. No, vidjeli smo premijerovu promptnu reakciju. Nitko nije brže smijenjen nakon jednog teksta u tjedniku Nacional. Očito je da je premijer htio zaustaviti sve spekulacije, promptno je smijenio ministra Filipovića, ovaj je preuzeo političku odgovornost za svog savjetnika. Mislim da su to dva koordinirana koraka u zatvaranju te teme", kaže Mamić.

No, kako naglašava Mamić, hoće li im to uspjeti ili ne, to ovisi o tome koliko je oporba vješta i koliko će ta tema medije dalje zanimati. "To su dvije stvari koje su sada najvažnije HDZ-u", naglasila je Mamić.

"Ono što u Hrvatskoj nije uobičajeno, a trebalo bi, to je ovo što sada radi ured Europskog parlamenta. Oni različitim kampanjama potiču izlaznost građana na Europskim izborima. Bilo bi izuzetno dobro za razvoj demokracije u Hrvatskoj da i naše političke stranke novcima koje dobivaju za svaki mandat u Saboru, rade i motivacijske kampanje, prema, prije svega mladim novim biračima, i ostalima. Nažalost mislim da će ova afera sada i sve ove afere koje se događaju, u velikoj mjeri smanjivati izlaznost jer zapravo dižu zgađenost građana politikom i dižu to mišljenje 'svi su oni isti' i tako mi je svejedno. To je jedan razlog, a drugi razlog je što se opozicija zapravo nije uspjela nametnuti. Mi de facto nemamo lidera opozicije. Lijevi blok je pokušao tzv. nominacijom Sandre Benčić kao buduće premijerke, personificirati to mjesto sa Sandrom Benčić kao budućom kompetentnom premijerkom, međutim niti oni nisu to uspjeli, jer od te kandidature je prošlo dva mjeseca, a platforma Možemo nije digla svoj rejting. Taj potez im se nije isplatio. Oni dosta gube glasova. Sjetite se da su oni imali 17,1 posto u jednom trenutku, a sada su na 8,9. Most, koji je možda najglasnija oporba je sada, da tako kažem dotaknut ovom aferom. Ne znamo mi točno. No, oni su naravno dobivali podatke od istraživačkih novinara. To je uobičajeno. Političari često daju podatke novinarima i novinari njima. Ali, percepcijski se stvara dojam da je Most dio afere, a njihov glavni narativ je antikorupcijski. Usprkos tome što oni sudjeluju u razotkrivanju afera, njihov rejting je i dalje na tih nekih čvrstih između 8 i 10 posto ovisno o istraživanju", kaže Ankica Mamić.

Nitko nije uspio iskočiti, kaže Mamić. "U tom smislu je HDZ-u situacija dosta komforna. Oni će možda dobiti manje nego na prošlim izborima, ali pitane je može li opozicija dobiti više. Meni se čini da će idući Sabor biti jako rascjepkan, bit će puno tih malih lokalnih lista koje će uzeti po jedan ili dva mandata što će opet otežati izglasavanje ustavnih sudaca za što trebaju dvijetrećine svih zastupnika", kazala je.

Predsjednički izbori

Krajem 2024. godine građani će i treći put na birališta, i to na predsjedničke izbore.

"Zoran Milanović ulazi u utrku kao - ja sam favorit. Spekulira se da će bivši ministar Primorac biti HDZ-ov kandidat. Mislim da bez obzira koga HDZ stavi za kandidata, teško će dobiti Milanovića. Milanović je već mjesecima uvjerljivo najpopularniji političar u Hrvatskoj, to jesu relativno niske brojke, ali su po meni dovoljne za sigurnu pobjedu, ako se ne dogodi neki veliki gaf, ili ako HDZ ne kandidira Plenkovića za predsjedničkog kandidata. Bilo tko drugi, tko bi ušao u tu utrku, po meni, protiv Milanovića nema šanse", mišljenja je Ankica Mamić.

Hrvatski građani vole izravno birati i predsjednički izbori uvijek imaju veću izlaznost, dodaje Mamić.

"Mislim da je to isto poruka strankama. Kada bi ta imena na stranačkim listama bila ,da tako kažem, zvučnija, gdje bismo imali ljude koje držimo poznatima i kompetentnima, sigurna sam da bi se dizala i izlaznost. Možete to vidjeti na primjeru Davora Dretara Dreleta koji je u trećoj izbornoj jedinici na prošlim parlamentarnim izborima dobio više glasova od Radimira Čačića, što je bizarno na neki način. Čovjek koji nema nikakvog iskustva političkog i zapravo nije bio u gospodarstvu i zapravo dolazi iz estrade pobijedio je političara starog kova. Zašto? Zato što građani tu zgađenost politikom na neki način izražavaju tako. Ali kada dolazimo do predsjedničkih izbora, onda oni zaju da biraju osobu i onda oni izlaze. Tako kada bi na listama bilo više kompetentnih ljudi, ljudi s kredibilitetom ili nekakvom javnom karijerom, mislim da bi se izlaznost na svim izborima digla", zaključuje Mamić.

