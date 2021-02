HRVATI ĆE USKORO U SAD MOĆI I BEZ VIZE: Na korak smo do bezviznog režima, američko veleposlanstvo objavilo odličnu vijest

SAD je prošle godine odbio 2,69 posto zahtjeva za vizu hrvatskih državljana, objavilo je danas američko veleposlanstvo koje očekuje da će Hrvati “u bliskoj budućnosti” moći putovati u Ameriku bez viza.

Nekoliko mjeseci nakon što je potvrđeno da je Hrvatska pala ispod tri posto i ispunila ključan uvjet za njihovo ukidanje, otpravnica poslova veleposlanstva Victoria Taylor je objavila podatak da je odbijeno 2,69 posto poslovnih i turističkih viza hrvatskih državljana.

To je nazvala “ključnim korakom“ prema bezviznom režimu putovanja u Sjedinjene Države. “Radujemo se što će Hrvati u bliskoj budućnosti u SAD putovati bez viza“, rekla je Taylor na Twitteru. “I dalje ćemo tijesno surađivati s Hrvatskom i dovršiti sve ostale uvjete za bezvizni režim”, dodala je. Nije precizirala o kojim se uvjetima radi.

It’s official! The final refusal rate for Croatian tourist/business visa applicants fell to 2.69% last year, an essential step forward in joining the U.S. Visa Waiver Program. We look forward to Croatians travelling to the United States visa-free in the near future.

