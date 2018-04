HRVATI BJEŽE I U ZEMLJU KOJOJ SMO SE NEKAD RUGALI: ‘Tražio sam priliku koja mi Hrvatska nije mogla priuštiti’

‘Tražio sam priliku koja mi Hrvatska nije mogla priuštiti, i mislim da je jedan veliki razlog za seljenje’, priča, između ostalog Denis koji je iz Hrvatske iselio u Prag.

Hrvati danas iseljavaju i i u neke od zemalja koje su nam po razvijenosti prije gledale u leđa. Među njima je i Češka, zemlja čije su posjetitelje Jadranske obale neki redovito ismijavali.

Danas nas je Češka, pak, ne sustigla nego prestigla. Potvrđuje to i podatak da procjena ukupnog BDP-a Hrvatske za ovu godinu iznosi oko 105 milijardi američkih dolara, za Češku – 370 milijardi dolara.

Gospodarstvo im kontinuirano raste, kao i potreba za radnicima – posebno u IT sektoru zbog čega se prije nešto više od četiri mjeseca u Prag preselio naš IT stručnjak Denis Kralj. “Tražio sam priliku koja mi Hrvatska nije mogla priuštiti, i mislim da je jedan veliki razlog za seljenje bila činjenica da ću vidjeti jednu europsku metropolu koja me jako zanimala”, kaže za Dnevnik.hr mladi programer, koji je u Hrvatskoj radio na srednjoj pozici, a u Pragu su mu ponudili onu seniorsku i to s dvostruko boljim uvjetima rada.



ISTRAŽIVANJE: ‘Iz Hrvatske odlaze i mladi koji imaju posao, a jasno je zašto se odlučuju na iseljavanje’

Radnik na cijeni

Ističe kako tvrtka u kojoj radi ima odličan odnos prema radnicima, osigurava im sva potrebna sredstva za rad jednako kao i uvijete koji su uređeni ugovorom.

Za razliku od nas, gdje poslodavac radnika često tretira kao zamjenjivu robu, u Češkoj je situacija dijametralno suprotna – i to ne samo u IT-ju nego i u mnogim drugim gospodarskim sektorima.

Radnik je taj koji diktira uvjete, kojeg traže, cijene i žele zadržati. Plaće su veće, a tvrtke nude i brojne druge koristi – dnevni obrok, vrtić, teretanu, sistematski pregled u privatnim poliklinikama i brojne druge. Sve kako bi se radnik osjećao zadovoljnim i ostao.

U očuvanoj proizvodnji radi svaki treći radnik

Česi su tu gdje jesu jer su od napuštanja komunizma stvarali probiznis okruženje, primjerice, od ranih 90-ih subvencioniraju zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta.

Za razliku od nas, nisu uništili svoju industriju – danas svaki treći zaposlenik radi u proizvodnim pogonima. Među ostalim, i zbog toga imaju najnižu stopu nezaposlenosti u Europi.

Denis priča kako je cijena prijevoza u Pragu drastično jeftinija, a hrana u najgorem slučaju jednako skupa. Skuplje su tek nekretnine i njihov najam te ulaganje novca u slobodno vrijeme kao što je rekreacija. No, i za to Denis ima rješenje jer mu tvrtka osigirava karticu s kojom ima besplatan pristup svim rekreacijskim klubovima u gradu.

Denisu se nedavno pridružila i njegova kolegica Nataša Kralj koja je također ostavila posao u Hrvatskoj. Još ni jednu ponudu u Pragu nije prihvatila, međutim razlog za to samo je činjenica da ih dobro odvaguje budući da zna da je kao IT stručnjak “tražena roba”. Očekuje plaću i do 50 posto veću nego što ju je imala u Zagrebu.