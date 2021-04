HRVAT SPASIO ČETIRI ŽIVOTA: Darovao je pluća, srce, jetra i bubreg, a liječnici su izveli povijesnu transplantaciju – trajala je cijelu noć

Po prvi put u KBC-u Zagreb izvedena je bilateralna transplantacija pluća koja je trajala cijelu noć

Uz pomoć austrijskih kolega, prvi put u Hrvatskoj, u KBC-u Zagreb transplantirana su oba plućna krila pacijentu koji se dobro oporavlja. Drugi je tim uspješno transplantirao srce, a u Kliničkoj bolnici Merkur transplantirane su jetra i bubreg istog donora, čime su spašena četiri života, javlja HRT.

Poziv o donoru je stigao u petak poslijepodne. Torakalni kirurg Dorian Hiršl eksplantirao je oba plućna krila. “Pluća su bila odlična po svim parametrima i plinskim analizama i veličinom”, rekao je.

U isto vrijeme 40-ak stručnjaka, predvođeni austrijskim kolegama, u KBC-u Zagreb pripremalo je pacijenta za transplantaciju. Prim. dr. sc. Jasna Špiček Macan, dr. med./torakalni anesteziolog u KBC-u Zagreb objasnila je da je svaki korak u anesteziji bio mali uspjeh. “Što je dalje išlo to je bilo jasno, da mi to radimo, da mi to uspijevamo, da nam to zaista ide, da znamo”, rekla je.

Trajala cijelu noć

Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, rekao je da KBC već dugo transplantacijski program pluća kombinira s AKH u Beču. Voditelj operacije bio je doktor Konrad Hoetzenecker iz Austrije, a hrvatski liječnici su asistirali.

Prvi put izveli su bilateralnu transplantaciju pluća koja je trajala cijelu noć. “Unutar 8 sati su oba dva plućna krila implantirana. S obzirom na to da se prvo implantira desna strana za to pluće je čak vrijeme ishemije odnosno u implantaciji je bilo nešto kraće. A onda druga strana, lijeva strana, ona je možda sat vremena kasnije ali unutar svih parametara smo se uspjeli držati”, kaže Hiršl.

Pluća 50-godišnjeg muškarca bila su uništena brojnih plućnim bolestima, kombinacija KOPB-a, sarkoidoze i plućne hipertenzije. Trenutno je na respiratoru i zasad se uspješno oporavlja. “Ako tako bude i dalje, pacijent će danas biti skinut s respiratora i očekujemo njegove prve samostalne udahe”, kaže Hiršl za HRT.

Koliko dugo će živjeti, kaže Špiček Macan, ovisi o dobi pacijenta, o davatelju, primatelju, imunološkom sustavu, vrlo je teško donositi procjene, ali postoji mogućnost velikog perioda za preživljenje.

Identitet nije primjereno objavljivati

Od istog donora istovremeno je transplantirano i srce. Donor je iz Hrvatske i njegovim je organima, plućima, srcem, jetrima i bubregom spašeno četiri života, no identitet nije otkriven jer je to neprimjereno.

“To se ne smije raditi, to nije dobro, to nije korektno i pošteno. To je jedan udar na hrvatski donorski program koji je najbolji na svijetu. I mi ćemo kao bolnica vjerojatno zbog toga dobiti odgovarajuće ukore i od Eurotransplanta i od našeg Ministarstva zdravstva”, kaže Ćorušić.

Voditelj Programa transplantacije pluća, akademik Miroslav Samardžija naglasio je da je ova operacija povijesna, da je time što se preselio program iz Beča u Zagreb postignuto to da cijeli KBC radi na programu transplantacije pluća, to ne može jedna klinika sama.

Nakon transplantacije pluća ide se na tretman s ECMO-om, pa se pacijenti tretiraju u kardiokirurškoj intenzivnoj jedinici. Kaže da je presađivanje izuzetno komplicirano, česte su infekcije i odbacivanja i brojni drugi poremećaji. “Jednogodišnje preživljenje je preko 90%”, dodao je.

Posljedice Covida

Govoreći o posljedicama Covida, rekao je da nema organskog sustava u tijelu koji ne može biti oštećen Covidom, a dominantna je respiratorna infekcija.

“U ovom trenutku obrađujemo prvih 1000 pacijenta koje liječimo na Jordanovcu s post-COVID sindromom. Ogromne su to brojke, ti se ljudi i dalje guše, imaju kašalj, brojne simptome, mnogi imaju neurološke sekvele, psihijatrijske, široka paleta simptoma i patologija koje se mogu događati. Dobra je vijest da je većina toga reverzibilna, bez obzira na tešku kliničku sliku, može se izliječiti, a oni koji će imati trajna oštećenja pluća dobivaju šansu kroz transplantacijski program”, rekao je Samardžija.