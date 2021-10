Jedan mladi inženjer računarstva koji povremeno iz Hrvatske radi za jednu privatnu američku tvrtku, otkrio je za Slobodnu Dalmaciju da ga je američki poslodavac zatražio potvrdu o cijepljenju protiv koronavirusa.

Iako nije u fizičkom kontaktu s klijentima koji su u SAD-u te posao radi preko interneta, dobio je rok u kojem poslodavcu treba poslati potvrdu o cijepljenju i oko toga ne namjera praviti probleme. "Pravila su pravila, pa čak i kada su nelogična. Cijepljen sam u Hrvatskoj i poslat ću im COVID potvrdu. Naprosto ne želim izgubiti posao", kaže inženjer za Slobodnu Dalmaciju.

Bijela kuća provodi opsežnu akciju poticanja masovnog cijepljenja građana protiv koronavirusa. Mjere u SAD-u obuhvaćaju obvezno cijepljenje u svim javnim službama, od bolnica do državnih škola, kao i u privatnim tvrtkama s više od 100 zaposlenih. Tko se ne cijepi, dobit će otkaz.

Hrvatska prati iskustva drugih zemalja

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je na konferenciji za medije Nacionalnog stožera komentirao širu upotrebu covid-potvrda, rekavši da ih još uvijek ne misle proširiti u Hrvatskoj na druge djelatnosti pored zdravstva i sustava socijalne skrbi.

"Mi koristimo covid-potvrde i u zdravstvenom sustavu i u sustavu socijalne skrbi i kad su u pitanju veća okupljanja. Međutim, nismo išli preekstenzivno s covid-potvrdama, jer pratimo malo iskustva drugih zemalja, koje su uvodile i strože mjere. U ovom trenutku mi imamo jako nisku stopu procijepljenosti, brojne Europske zemlje imaju višu stopu. Najjednostavniji način je cijepljenje.

S druge strane, otvoriti tu mogućnost, kad govorimo i o šoping centrima i o ugostiteljskim objektima, pitanje je u kojoj mjeri se to može kontrolirati, a s druge strane, činjenica je da kad govorimo o širenju virusa, covid-potvrda je stanovita sigurnost, ali nema stopostotne sigurnosti, to vidimo i po činjenici da se virus širi i, naravno s puno blažim posljedicama, kad su u pitanju ljudi koji su cijepljeni. Velika većina njih izađe s blažim simptomima, ali to ne znači da ne mogu zaraziti druge", rekao je Božinović i dodao kako je rješenje povećanje obuhvata cijepljenja i pridržavanje i kontroliranje temeljnih epidemioloških mjera - maske u zatvorenom prostoru, fizička distanca, izbjegavanje velikih skupova jer se tu širi covid", kazao je ministar Božinović.