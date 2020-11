Znanstvenik za sada smatra da je najvažnije spriječiti prenatrpanost zdravstvenog sustava

Profesor molekularne medicine sa Sveučilišta u Oxfordu Kristijan Ramadan za HRT-ov Dnevniku kazao je da su vijesti o cjepivima ohrabrujuće.

“Kao i kod svih cjepiva, mogu se očekivati nuspojave, ali one su obično blage – bol u ruci, crvenilo, glavobolja. No to su normalne posljedice jer naše tijelo stvara imunosnu reakciju. Neke veće nuspojave nisu moguće kod ovih cjepiva, a osobito ne kod Pfizerova jer je to samo jedan mali dio virusne informacije vezan za nanomolekulu lipida, odnosno masti koje su normalni dijelovi našeg organizma. Tako da će i Pfizerovo i cjepivo koje su razvili znanstvenici Sveučilišta Oxford biti vrlo čisto i neće moći doći do probijanja virusa”, rekao je. Kod Pfizera je, kaže, uvjeren da je mogućnost nuspojava mala.

Pitanje imuniteta

Kazao je i kako nitko ne može znati koliko će trajati imunitet na COVID-19 nakon primljenog cjepiva, ali vjeruje se da bi mogao trajati do godinu dana.

Postoji samo problem distribucije i hoćemo li uspjeti dovoljno procijepiti stanovništvo. Unatoč svemu, optimistično govori kako ćemo 2022. epidemiju zaboraviti. Za sada pak smatra da je najvažnije spriječiti prenatrpanost zdravstvenog sustava.

“Naš je bolnički sustav opterećen liječenjem bolesti COVID-19 i mislim da je Hrvatska trebala uvesti stroži “lockdown”, ali to je na onima koji odlučuju”, zaključio je.