Hrvat iz Njemačke, Ivan Lovrić u videu u detalje otkriva svaku stavku troška svoje četveročlane obitelji u Njemačkoj. Objasnio je što je najskuplje, što se plaća mjesečno, a što godišnje

Mnogi su Hrvati desetljećima odlazili prema Njemačkoj u potrazi za boljim životom. Taj se put nastavlja i u ovo vrijeme. No, to ne znači da ondje nema životnih troškova, samo je pitanje koliki su oni. Zbog toga je Ivan Lovrić, Hrvat koji već neko vrijeme sa svojom obitelji živi i radi u Njemačkoj na svome YouTube kanalu objavio video u kojem objašnjava koliki su mjesečni troškovi četveročlane obitelji u Njemačkoj ove godine.

Njegov je kanal prepun videa s korisnim informacijama, pa tako i onim o životnim troškovima u prethodne dvije godine, što će zasigurno dobro doći za usporedbu cijena.

“Najveći trošak koji možete imati u Njemačkoj, ako nemate svoju nekretninu je definitivno cijena najma stana ili kuće”, govori Lovrić te dodaje da u njegovu slučaju to iznosi 1150 eura, u koje ulaze režije poput parkinga, grijanja ili tople vode. Za razliku od brojnih njemačkih mjesta, njemu smeće nije uračunato u cijenu najma stana, pa i to mora platiti oko 21 eura mjesečno. Struja se također plaća odvojeno, a njegova mjesečna rata iznosi 65 eura.

“Iduća stvar je GEZ, to možete usporediti s našom pretplatom za televiziju i radio. U Njemačkoj su ga obvezni platiti svi. Postoje neki stanodavci, ali oni su jako rijetki, koji preuzimaju vaše troškove GEZ-a i ubrajaju ih u stanarinu. Mi moramo plaćati 17,50 eura. Taj GEZ je trebao ove godine poskupjeti, ali su se srećom ljudi izborili za to da cijena ostane ista. GEZ se najčešće automatski odbija s računa svaka tri mjeseca”, pojasnio je Lovrić funkcioniranje jednog od nameta kojeg bi mnogi u Hrvatskoj rado ukinuli.

Porez i osiguranje i za psa

Tri mobitela s “dobrom” pretplatom stoje oko 60 eura mjesečno, no taj se trošak može smanjiti kupovanjem bonova. Internet njegova obitelj plaća 35 eura, ali osnovne pakete je moguće dobiti već za 15 do 20 eura na mjesec.

“Što se tiče osiguranja u Njemačkoj, postoji nekoliko osiguranja koje je svaka osoba obvezna imati. Najvažnije je osiguranje od odgovornosti. Mi godišnje izdvajamo 65 eura. Tu je još i putno osiguranje koje je jako jeftino i najčešće za jednu obitelj košta 25 eura godišnje. Tu je još jedno osiguranje koje možete ignorirati, ali ja ga imam i ono košta nekih 45 eura. Kad se sve zbroji na mjesečnoj razini, možemo reći da mi izdvajamo oko 52 eura. Zdravstveno osiguranje tu ne ulazi u cijenu zato što je svaka osoba koja radi u Njemačkoj za stalno automatski osigurana preko svog poslodavca. Što se tiče poreza i osiguranja za psa, mi nemamo psa, ali sam htio jednostavno navesti za sve ljude koji imaju kućnog ljubimca. Ako imate psa, morate uzeti i osiguranje od odgovornosti za njega, ako on učini nekakvu štetu nekome da ste osigurani, a za njega morate platiti i godišnji porez”, naveo je Lovrić.

Zbog situacije s koronavirusom, Lovrić je izbjegao troak plaćanje hrane u školi za svoje dvoje djece. Starijoj kćeri daje 50 eura džeparca, a mora platiti i 35 eura za njen mjesečni pokaz. Na njihove sportske aktivnosti izdvaja 70 eura godišnje, odnosno nekakvih šest eura mjesečno.

“Velika je dilema oko hrane jer neki pišu kako troše jako puno, drugi kako troše jako malo. Mi trošimo između 500 i 700 eura za hranu i kad govorim o tome, govorim i o nekim kozmetičkim preparatima, deterdžentima i prašku za perilicu. Da odete jednom tjedno u trgovinu i potrošite 100 eura i da svaki dan, od ponedjeljka do petka potrošite još dodatnih 10 eura, onda ćete doći na nekakvih 500 eura. Ja sam izračunao i više, ali to je individualna cijena. Nekad potrošimo manje, nekad potrošimo više, ali ja ću dati okvirnu cijenu od nekakvih šestotinjak eura”, naveo je Ian troškove, koji vjerojatno sve zanimaju.

Bitna stavka su i automobili

Jedna od bitnijih stavki su i automobili. Ivanova obitelj ima dva i ove su godine jako puno trošili na njih. “Oboje putujemo dosta daleko na posao, tako da mi samo na gorivo potrošimo 200 do 250 eura. Što se tiče osiguranja, za naša dva auta plaćamo 1300 eura godišnje. Imamo relativno nov i relativno star auto, oba su mali potrošači i benzinci i nemaju previše kilovata. Što vaš auto ima manju vrijednost to ćete platiti i manje osiguranje. Tu sam zaboravio navesti i porez na automobile. Za jedan plaćamo 34 eura, a za drugi 66 eura. Ako imate dizela, onda ćete samo za jedan auto platti 250 do 300 eura poreza godišnje. Zadnja stvar su servisi. Ove godine sam ih imao dosta, morao sam raditi veliki servis i na drugom autu isto jedan malo veći servis, tako da smo ove godine potrošili 1500 eura na servise. Ovo se ne može uzeti kao realna cifra. Realno je, da s oba auta radimo jedan servis godišnje, došli bi smo na nekakvih četiristotinjak eura, zaokružit ću na 500. Na nekakvoj mjesečnoj razini za automobile plaćamo između 400 i 500 eura”, pojašnjava Ivan.

Pod individualne troškove spadaju stavio je kredite, cigarete, odjeću i druge stvari. Kredita nema, ne puši tako da je izdvojio samo oko 100 eura troškova na odjeću. Ali i to je stavio “u navodnike”, jer nije nužno trošiti toliko svakog mjeseca. “Mi nismo došli samo raditi u Njemačku, nego i normalno živjeti i kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. Ako želite kvalitetno živjeti, onda morate nešto potrošiti, recimo ponekad na kvalitetan ručak, da odete u kino ili u nekakav izlazak, neku slobodnu aktivnost. Dogodi se da ćete potrošiti manje ili više. Za vrijeme pandemije smo trošili puno manje nego inače, ali bez obzira na to, napisat ću nekakvih 150 eura mjesečno koje se u prosjeku mogu potrošiti na to”, pojašnjava Ivan.

Istaknuo je kako neki njegove troškove mogu smatrati preniskima ili previsokima, ali da se sve može smanjiti s uštedama ili povećati s raznim troškovima koji nisu uvijek najpotrebniji. Koliki su ukupni mjesečni troškovi njegove četveročlane obitelji pogledajte u videu.

Zanimljivi su i brojni pohvalni komentari na objavljeni video. Prenosimo neke od njih:

“Sve je točno! 2800 je normalna cijena koju i mi potrošimo muž, žena jedno, dvoje djece . Živjeti solidno, ne luksuz ali solidno. Ja sam tu 30 godina, dečko ti si inteligentan i sve si reko istinu.”

“Odličan i koristan video! Bravo!”

“U odnosu plaće i troškova vjerojatno bolje nego u Hrvatskoj. Pozdrav Lovra.”

“Eto moja neto plaća 1650 kad izdvojim iz bruta… Stan uzo van grada u kući malo više putujem ali sam zadovoljniji, grijem se na drva. I trošim mjesečno u prosjeku 1300e… Mogao bi i manje trošiti ali eto neki normalni život da mi ništa ne fali u životu… E sada ako bog da doći će i cura k meni živjeti.. Malo se bude povećalo.. Al kada se zaposli bit će lakše… Uglavnom.. U Hrvackoj radio za 6100 kuna živio u vlastitoj kući i putovao dnevno 50 kilometri u jutro i popodne kući.. Prosjek nekih 5000 kuna mjesečno troškovi.. Zimi i 6000 kuna. Eto to nekako tako nekad više manje ali u prosjeku tu”.