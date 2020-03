HRVAT IZ ŽARIŠTA ZARAZE U ŠPANJOLSKOJ: ‘Nitko na početku nije mislio da će posljedice biti ovako velike. Svi ti ljudi umiru sami…’

‘Razmišljam kao nečiji sin, brat ili otac, pokušam se staviti u kožu tih ljudi čiji najdraži umiru sami, to je velika tragedija’

Španjolska i Italija europska su žarišta zaraze koronavirusom, a gotovo svaki dan iz tih država stižu priče Hrvata koji su se tamo zatekli ili žive. Jedan od njih je i Riječanin Niki Milenković koji sa suprugom Larom i trgodišnjim sinom Lianom živi u Sant Celoniju, katalonskom gradiću koji se nalazi na pola puta između Barcelone i Girone.

Tamo je na snazi stroga karantena pa ova hrvatska obitelj mora biti doma i poštovati stroge mjere kućne karantene u Španjolskoj. Niki je za Novi list ispričao kako izgleda život u Španjolskoj za vrijeme epidemije. Naravno, i on radi od kuće te je zaposlen u tvrtki koja se bai preprodajom u tekstilnoj industriji.

“Sreća je naša da smo napustili Barcelonu i odlučili se skrasiti u Sant Celoniju, daleko od gradske vreve koja u novonastaloj situaciji samo odmaže. Ovdje se osjećamo sigurnije, imamo kuću s terasom i dvorištem i sad, kad je lijepo vrijeme, možemo uživati na zraku. Lian i ja igramo nogomet ili košarku, igramo se sa psom, nije dosadno. Može se reći da smo po tom pitanju privilegirani, heroji su oni ljudi koji žive s djecom u velikim gradovima i u stanovima od pedesetak kvadrata bez balkona”, počeo je Riječanin priču za Novi list.

‘Svi ti ljudi umiru sami, nitko ih ne može zagrliti niti poljubiti, biti uz njih kada odlaze…’

Španjolska vlada donijela je mjeru o zabrani rada trgovina koje nisu povezane s potrepštinama ljudi te je ta odluka u subotu stupila na snagu. Niki je mišljenja da je španjolska vlada s tim krenula prekasno pa se sada Španjolci svakodnevno susreću s porastom zaraženih i preminulih od koronavirusa.

“Užasno je sve to, najviše me pogađa činjenica da svi ti ljudi umiru sami, nitko ih ne može zagrliti niti poljubiti, biti uz njih kada odlaze… To je najstrašnije od svega, ako već smrt nije najstrašnija. Razmišljam kao nečiji sin, brat ili otac, pokušam se staviti u kožu tih ljudi čiji najdraži umiru sami, to je velika tragedija (…) Španjolci to u prvi mah nisu shvatili ozbiljno, ali, da se ne lažemo, nitko na početku nije mislio da će posljedice biti ovako velike. Oni koji su bili upoznati s brojkama u Kini i Italiji pretpostavljali su da se može dogoditi talijanski i kineski scenarij, ali generalno, velik dio španjolske populacije nije o tome razmišljao na taj način”, ispričao je Niki.

Stroga kontrola kretanja u Španjolskoj

“Možemo samo u trgovinu ili ljekarnu, nama koji imamo pse dozvoljeno je prošetati do 300 metara udaljenosti od kuća ili stanova. Policija zaustavlja ljude koji se vraćaju iz trgovina i kontroliraju njihove račune da bi se po datumu i vremenu izdavanja uvjerili koliko su vremena proveli izvan svojih domova. U ovom razdoblju nemamo nikakvih društvenih kontakata, sto posto smo disciplinirani, video- pozivima se čujemo i vidimo s prijateljima i rodbinom, svi zajedno nastojimo pobjeći od ovog crnila što nas okružuje. Nadam se da se ovih mjera pridržava i ostatak Španjolske, jer bolnice su prenatrpane ljudima koji doslovno leže po podovima”, kazao je Niki Novom listu.

Španjolski zdravstveni sustav je na koljenima

Trenutno zdravstveni sustav u Španjolskoj proživljava teške trenutke te je tamo čak 18 posto zdravstvenih djelatnika zaraženo. To je razlog zašto se angažiralo puno umirovljenih liječnika i medicinskih radnika, kao i studenata zadnje godine medicine kao i onih koji su ju završili, no još nisu položili državni ispit, prepričava Riječanin. Zbog rezova koji su se dogodili španjolskom zdravstvenom sustavu, on je sada na konopcima.

Prijateljica moje supruge radi u bolnici i od prvoga dana epidemije nije imala odgovarajuću zaštitnu opremu pa je morala sama improvizirati s velikim vrećama za smeće. Možete li to zamisliti? Govorimo o Španjolskoj! Nije to od jučer i zato svi Španjolci koji si to mogu priuštiti plaćaju privatno zdravstveno osiguranje. Za suprugu odvajamo 96, a za sina i mene po 75 eura mjesečno, znajući da je situacija u državnim bolnicama i klinikama nezadovoljavajuća. I nije to nikakvo bahaćenje ili ne znam što, shvatili smo da je zdravlje najvažnije i odvajamo ta sredstva kao nešto primarno. Imao sam jedno neugodno iskustvo u državnoj bolnici i odmah sam počeo uplaćivati. Naravno da smo u ovoj situaciji svi isti i tu Španjolcima skidam kapu, jer tijekom ove epidemije zaista u bolnicama svi imaju isti tretman, nismo privilegirani mi što plaćamo sve te novce i neka je tako. U ovom teškom razdoblju solidarnost mora biti na prvom mjestu, nitko ne smije biti privilegiran”, govori Niki i dodaje da se Hrvatska dobro nosi s virusom pa mu je drago čuti da smo po nečemu bolji od većih država poput Španjolske ili Italije.

Otkazi i kriza

Koronavirus vjerojatno će izazvati krizu u cijelom svijetu, a dok se neki Španjolci sada suočavaju s otkazima, najgore bi moglo tek uslijediti.

“Radio sam nekad kao menadžer u lancu hotela H10 u Barceloni, čujem se svakodnevno s bivšim kolegama i prijateljima iz te branše, ljudi masovno dobivaju otkaze. Svi su hoteli zatvoreni, osim onih koje država koristi u zdravstvene svrhe kao privremeni smještaj lakše oboljelih ili onih koji se dobro oporavljaju i bivaju otpušteni iz bolnica. Evo, konkretno, neki dan mi se javio bivši kolega koji je dvanaest godina radio u jednom H10 hotelu, on ima tu sreću da mu je poslodavac uručio sporazumni otkaz na određeno vrijeme, što znači da će biti na birou dok se hotel opet ne otvori i počne normalno funkcionirati. Do tada će od države primati iznos u visini 70 posto njegovih primanja. Otkaz na određeno vrijeme dobila je i moja supruga koja radi kao učiteljica u školi. Sreća u nesreći je da se sada može više posvetiti Lianu, uostalom, specijalizirala je rad s djecom predškolskog uzrasta pa je to dobitna kombinacija. Ekonomsku krizu ćemo osjetiti, to je sasvim sigurno, govori se da će biti kao i u razdoblju globalne recesije 2008. godine. Vlada najavljuje mjere za oporavak gospodarstva, govori se nešto da će davanja biti zamrznuta do 1. rujna, ali još ništa nije iskristalizirano. Iz jednostavnog razloga što nitko ne zna do kad će trajati ovo s koronavirusom. Svi se nadamo da će to što prije stati”, zaključuje Niki.

Za kraj, Niki je Novom listu ispričao da se rodovito čuje s roditeljima.

