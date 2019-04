HRVATSKI GASTARBAJTER: ‘Zašto pričate da Hrvati vani rade najgore poslove? A kod nas su svi bankari i odvjetnici?’

‘Radim u skladištu pića, to je težak posao, ali mi donosi zaradu. Dobro sam plaćen za taj posao. Ali, zar nitko u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, Makedoniji ne radi takve poslove, zar u Hrvatskoj nema bauštelaca, smetlara? Kod nas su svi samo bankari i odvjetnici?’, smatra Hrvat

Veliku pažnju javnosti izazvao je video jednog hrvatskog iseljenika na njegovom Youtube kanalu ‘Život Van Granica’ u kojem se obrušio na sve one koji kažu kako su Hrvati u Njemačkoj zapravo robovi i kako su se u Njemačku i drugdje iselile tisuće visoko obrazovanih ljudi.

‘Kod nas su svi samo bankari i odvjetnici?’

“Evo, malo-malo pročitam da smo zapravo mi u Njemačkoj robovi i da najčešće radimo samo najgore poslove koje u svojim zemljama nikad ne bi radili. Ja, majke mi moje, ne znam i ne shvaćam te ljude koji to pišu… Čak i u svojim komentarima malo-malo naletim na tako nešto. Pa jel’ se vi ljudi pitate jel’ ste vi normalni, započeo je svoj šest i pol minutni video hrvatski gastarbajter koji u nastavku kaže da su u Njemačku i u druge zemlje iselile tisuće visoko obrazovanih ljudi koji su naučili jezike i koji rade na vrlo visokim pozicijama.

“Radim u skladištu pića, to je težak posao, ali mi donosi zaradu. Dobro sam plaćen za taj posao. Ali, zar nitko u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, Makedoniji ne radi takve poslove, zar u Hrvatskoj nema bauštelaca, smetlara? Kod nas su svi samo bankari i odvjetnici? Bio sam deset godina na građevini, radio i po hladnoći i užeglom suncu, nisam bio dobro plaćen i bilo mi je dosta. Nakon toga sam došao vamo gdje isto radim fizički posao, ali ga radim u zatvorenom, tako da mi je bolje. Ja ne znam kakav je to metalni sklop tih ljudi da mi vamo radimo najgore i najprljavije poslove”, smatra iseljenik koji se zapitao kako ljudi mogu pisati i izgovarati ružne komentare na račun hrvatskih iseljenika koji su u Njemačku došli raditi, pa bilo što, samo da zarade.

“Pa zar je sramota raditi posao smetlara?’, zapitao se i dodao: “Dao Bog da mi je doći do posla smetlara u Njemačkoj. Ja bih kupio 15 prašćića i pekao bi. Pozvao bih cijelo selo na feštu.”

Ističe kako to nije sramota, kako to nisu najgori poslovi već kako su to normalni poslovi, plaćeni poslovi.

“Bitno je da te posao koliko-toliko zadovoljava i da je ti na kraju plaćen. Život u Njemačkoj je kao i u svakoj drugoj zemlji, radiš bilo što da zaradiš, rade i Nijemci na građevini, ne samo stranci. Ljudi iz naše države dolaze s građevine na građevinu, ali račun u banci u Njemačkoj im pokazuje veći iznos”, zaključio je Hrvat na Youtubeu.