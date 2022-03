Nakon najnovijeg, rekordnog, povećanja cijene goriva, mnogi Hrvati razmišljaju ili su se već zaputili "natankati" svoje automobile preko granice gdje je jeftinije.

No, oni koji su to namjeravali napraviti u Mađarskoj, vjerojatno će odustati od nauma. Podravci su ovih dana naveliko točili gorivo u susjednoj Mađarskoj jer je tamo cijena već dugo zamrznuta na oko 9,6 kuna, pa su mogli uštedjeti i 200 kuna po spremniku.

Za strance samo 10 litara

No, čini se kako to više neće biti moguće. Čitatelj portala Danica iz Koprivnice u utorak je točio na benzinskoj OMV-a u mađarskom Barcsu i tamo ga je dočekalo neugodno iznenađenje. "Strana osoba može napuniti gorivo do 10 litara", stajao je natpis na benzinskoj postaji.

Drugi čitatelji su javili kako je na nekim benzinskim postajama u pograničnim mađarskim naseljima količina za strance ograničena na 20 litara. Ne zna se odnosi li se to samo na Hrvate ili i na sve strane državljane koji su u tranzitu kroz tu zemlju.