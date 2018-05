HRT OPET IZAZVAO ZGRAŽANJE: Buduću princezu nazvali ‘rastavljenom mulatkinjom’, malo je reći da ljudi nisu sretni

HRT je opet tema Twittera. Ovaj put zbog upitnog odabira riječi kojima su opisali buduću britansku princezu.

‘U Londonu se okuplja sve više fanova koji žele pratiti subotnji spektakl kraljevskog vjenčanja buntovnog britanskog princa Harryja i rastavljene američke mulatkinje Meghan. Očekuje se da će vjenčanje koje će stajati 80 milijuna funti biti mješavina tradicionalne kraljevske pompe i holivudskog glamura’, tako je u jutrošnjim HRT-ovim vijestima prilog o kraljevskom vjenčanju predstavila urendica i voditeljica Vlatka Kalinić.

Harry je, dakle, buntovni princ, a Meghan je ‘rastavljena američka mulatkinja’. Upravo to je zasmetalo neke na Twitteru pa se pitaju kako bi priču popratili da se radi o ‘rastavljenoj bjelkinji’.

Kaže curka urednica Vijesti maloprije na @hrtvijesti kako je sve spremno za vjenčanje buntovnog princa Harryja s, citiram, rastavljenom američkom mulatkinjom…@SeverMaja dugo nisam okrenula HRT al sad sam impresionirana 😂 Bi li rekla s rastavljenom bjelkinjom, bas me zanima — Natasa Bozic (@Najtasa) May 17, 2018

Dok su mnogi s upitnicima nad glavom komentirali ovaj odabir riječi, a drugi ih pak kritizirali ove prve s argumentima da su preosjetljivi liberali i da faktualno ništa u toj rečenici nije pogrešno, javila se i sama urednica koju su prozvali, Vlatka Kalinić i opravdala svoj izbor riječi.

Pa da rastavljenu bjelkinju ženi afrički princ i da je to presedan u povijesti kraljevske loze, bih. Inače, ta se sintagma često koristi u stranim i domaćim medijima proteklu godinu. U mojoj glavi ni "rastavljena" ni "mulatkinja" nisu pogrdne riječi. — Vlatka Kalinić (@VlatkaKalinic) May 17, 2018

‘Pa da rastavljenu bjelkinju ženi afrički princ i da je to presedan u povijesti kraljevske loze, bih. Inače, ta se sintagma često koristi u stranim i domaćim medijima proteklu godinu. U mojoj glavi ni ‘rastavljena’ ni ‘mulatkinja’ nisu pogrdne riječi’, napisala je urednica.

No, činjenica jest da se pojam ‘mulat’ danas u svijetu doista smatra zastarjelim i pogrdnim nazivom. To što se to u Hrvatskoj ne zna je sasvim druga priča, uostalom, ‘rastavljena mulatkinja’ nije stavljena u kontekst presedana u kraljevskoj lozi u tom uvodu u prilog, pa to opravdanje baš i ne stoji.

A i ne treba previše razmišljati da se shvati kako se ipak radi o američkoj TV glumici pa bi možda to bio adekvatniji način da je se predstavi.

No, ono što je Kalinić pročitala u uvodu priloga, samo je, izgleda, ‘kopi-pejstano’ iz priloga u sinoćnjem Dnevniku 3 koji je uredila i vodila Anita Bilić, a u kojem je novinarka Alenka Marina rekla kako će ‘vjenčanje rastavljene američke mulatkinje i buntovnog britanskog princa biti mješavina tradicionalne kraljevske pompe i holivudskog glamura’.