DRAGU ĆOSIĆA ČEKA IZVANREDNI OTKAZ, VEĆ SU PRONAŠLI ZAMJENU? ‘Vjerojatno mu se sprema kazneni progon, ovo je sramota za HRT’

Dragi Ćosiću bit će uručen izvanredni otkaz, a navodno je već pronađena njegova zamjena u sportskoj redakciji Hrvatske televizije. Neslužbeno to doznaje RTL, nakon što je u javnost procurila afera u kojoj se Ćosić sumnjiči za sudjelovanje u prodaji karata za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, na crnom tržištu.

U jeku medijiskih napisa o aferi, Ćosić se našao u Portugalu gdje mu kći studira, navodi isti izvor. Navodno je na odmor, kako je kazao, otišao odmah po povratku s prvenstva pravdajući se iscrpljenosti. No, pravi razlog, pretpostavlja se, bila je istraga.

‘Svi smo u šoku’

Spominju se četiri karte za finale s Francuskom kojima je cijena dosezala i do 20 tisuća eura. Njihovu je prodaju u posljednji trenutak blokirala FIFA, koja je o cijelom slučaju izvijestila Europsku radiodifuzijsku uniju (EBU) za očitovanje, a odande je zahtjev za očitovanje stigao i do HRT-a.

“Svi smo u šoku, konsternirani smo. Pa svi su nas hvalili kako smo super odradili Svjetsko prvenstvo, emisija ‘Zabivaka’ bila je jako gledana i sad ova sramota”, komentiraju na HRT-u odakle poznavatelji tamošnjih prilika navode kako je Kuća htjela provesti istragu bez buke, ali da će to sad sve ubrzati.

Kazneni progon zbog oštećenja HRT-a?

Osvrćući se na Ćosićev potez za 24sata, izvori s HRT-a navode da se sportskom komentatoru uz otkaz vjerojatno sprema i kazneni progon jer je oštetio tvrtku.

“Kako je HRT otkupio prava, oni su tako bili partneri FIFA-e i Eurovision Broadcasting Uniona pa smo kao takvi, a i još je Hrvatska igrala u finalu, dobili četiri VIP ulaznice. No to je dobila naša kuća, a ne Drago Ćosić osobno. Nije ih smio ni dijeliti, ni prijateljima ni navijačima, kako on tvrdi. To je bilo vlasništvo HRT-a koji je otkupio prava, tako da ovo ispada kao krađa”, kazao je izvor 24sata.