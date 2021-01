HRPA LOKALA NAJAVILA OTVARANJE NA SILU: ‘Bit će kao u dobra stara vremena – muzika, konobar, dobar dan, izvolite’

Poduzetnici su za srijedu najavili prosvjed

Udruga poduzetnika jutros je na sastanku smislila plan kojim će nastaviti pritisak na Stožer civilne zaštite. Jako su nezadovoljni jer mjere nisu popustile barem za teretane i što kafićima nije dozvoljeno prodavati makar kavu za van.

Bez obzira na visoke novčane kazne, najavili su otvaranje objekata 1. veljače. Za srijedu su najavili i prosvjedne akcije, prenose Vijesti.hr.

Kondicijski centar u Dugom Selu jedan je od onih koji će otvoriti unatoč zabrani. “Otvaramo zato što su mjere nelogične, nejednake za sve i tvrdimo da mi u teretanama i fitness centrima, rekreacijskim centrima možemo najviše kontrolirati mjere i naše članove jer nitko nam sa ceste ne može upasti na trening. Svjesni smo drakonskih kazni, ali mislim da druge sad nema. Odakle će se naplatiti kad imamo 0 kuna na računu”, rekao je vlasnik Alen Preldžić.

I ugostitelji planiraju odgovor Stožeru

Udruga glas poduzetnika ujutro je imala sastanak i skovala je plan za nastavak pritiska na stožer.

“Trenutačno je ideja da sljedeću srijedu organiziramo jednu akciju. Ta prosvjedna akcija bila bi za sve. I za kafiće i za sve fitness centre, i za sve one koji su zatvoreni. Za sve one koji imaju veliki pad prometa i za sve one koji se solidariziraju s poduzetnicima i sa ovom situacijom u kojoj smo se svi zajedno našli”, izjavila je predstavnica udruge Glasa poduzetnika Maruša Stamać.

RTL-ova reporterka razgovarala je s jednim od ugostitelja. Predsjednik Udruženja ugostiteja Zagreb, Franz Letica, otkrio je što spremaju od 1. veljače.

“Sutra u 11 sati u jednom od shopping centara kolege će imati sastanak, a povod su nelogične postojeće mjere. Škole su bile otvorene, a jedni su od primarnih izvora zaraze, a lokali nisu, to je okupilo akciju koja će ovaj vikend održati sastanak”, rekao je.

Kaže kako su svjesni kazni koje ih mogu zadesiti ako otvore lokale u ponedjeljak. “Za sad je riječ o 103 lokala u Zagrebu koji su potvrdili otvaranje, a više od 700 ih je u postojećim kolektivima”, kazao je Letica.

‘Kao u dobra stara vremena’

Kaže kako će sve izgledati kao u dobra stara vremena. “Muzika- konobar, dobar dan, izvolite. Kao u dobra stara vremena”, kazao je.

U srijedu će biti prosvjed poduzetnika. “Podržavamo sve akcije i nezadovoljstva jer ovo je, nadamo se, postpandemično vrijeme koje bi trebalo donijeti neka otvaranja. Nije normalno da smo skoro dva mjeseca u takvoj karanteni da su nam skoro ograničili kretanje”, zaključio je Letica.

Šef Stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ipak se nada da do toga neće doći. “Ja se još uvijek nadam da do toga neće doći. Epidemiološka struka u pripremi ove odluke je vrlo jasno postavili prioritete koji se ne odnose samo na ovu situaciju nego su i načelnog karaktera”, rekao je Božinović.