U Hrvatskoj raste broj zaraženih od hripavca. Službeno ima oko tisuću oboljelih, neslužbeno i dvostruko više, a testiranje je zasad moguće samo u HZJZ odnosno u županijskim zavodima za javno zdravstvo, javlja 24sata.

Na testiranje se dolazi na uputnicu, a ako netko želi testiranje bez nje, platit će ga oko 35 eura. Testiranje je moguće i u privatnim klinikama gdje košta 55-60 eura. Riječ je o PCR testu, sličnome kao za koronu. Nastavni zavod "Dr. Andrija Štampar" će krajem ovog, ili početkom sljedećeg tjedna u Zagrebu organizirati "drive-in" testiranje na hripavac, u automobilima.

Poznati splitski infektolog prof. dr. sc. prim. Ivo Ivić za 24 sata kaže kako nema potrebe da se odrasli, cijepljeni u djetinjstvu, cijepe zbog sebe, hripavac u odrasloj dobi nije opasan. Docjepljivanje, međutim, preporuča trudnicama, i onima u čiju kuću dolazi novorođenče.

"Majka, cijepljena u djetinjstvu, na novorođenče će prenijeti dio svojih protutijela, no to nije dovoljno. Cijepi li se, međutim, u trudnoći, dijete će biti dobro zaštićeno tijekom prva dva mjeseca života, dok i samo ne dobije prvu dozu cjepiva protiv hripavca, kaže iskusni infektolog. Cjepivo, dodaje, malu djecu jako dobro štiti od teške bolesti, kad može doći do gušenja. Ni na koji način, zaključuje dr. Ivić, cjepivo ne može štetiti trudnici, a zaštitit će njeno dijete do prve doze s navršena dva mjeseca. Druga doza DTP cjepiva (protiv difterije, tetanusa i pertussisa/hripavca) daje se djetetu sa četiri pa opet sa šest mjeseci - to je primarno cijepljenje, a zatim ga se docjepljuje u drugoj pa opet u šestoj godini života. Ukupno, dakle, pet doza".

Poklopile se dvije stvari

"Nažalost, posebno kod nas na jugu, poklopile su se dvije stvari - premala procijepljenost, jer puno roditelja djecu ne želi cijepiti, i drugo, činjenica da se tijekom pandemije, zbog distance i nošenja maski, povećao krug osjetljivih ljudi, nije bilo prirodnog, uravnoteženog prokužavanja. Kod male djece bolest može biti jako opasna, i samo ju je s više od 95 posto cijepljene djece moguće onemogućiti", kaže infektolog.

Među najmanje procijepljenim županijama je Dubrovačko-neretvanska, u kojoj je lani primarna procjepljenost djece DTP-om bila samo 78,5 posto. Interesa za testiranje, kao i cijepljenja odraslih radi zaštite male djece jako je malo.