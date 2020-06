HRG IMA JEDAN JEDINI UVJET ZA POSTIZBORNU KOALICIJU, A TO SU – BAGERI! ‘Tko ih dovede i počne kopati, idemo s njim!’

‘Brojni ljudi koji su na listama u 2. izbornoj jedinici, među kojima su i Jandroković, Raspudić, ne žive na prostoru te izborne jedinice. Oni dođu po glasove, i onda postanu politički jetiji – svi su za njih čuli, a poslije ih nitko tamo nije vidio’, kaže Branko Hrg

Branko Hrg, nekadašnji predsjednik HSS-a i bivši gradonačelnik Križevaca, na parlamentarne izbore izlazi u 2. izbornoj jedinici na Nezavisnoj listi Željka Lackovića. Nakon izbora, kaže, neće mu biti problem surađivati ni s lijevom ni s desnom vladom sve dok se bude radilo na izgradnji brze ceste Križevci – Koprivnica.

Donedavno je u Saboru surađivao s HDZ-om, ali od toga je, kaže, odustao u ovom izbornim ciklusu.

‘Politički jetiji dođu po glasove, a poslije ih nitko ne vidi’

“Dva puta bio sam na listana HDZ-.a i dao doprinos preferencijalnim glasovima da u drugoj izbornoj jedinici HDZ pobijedi. Moj način rada bio je usmjeren na drugu izbornu jedinicu, gdje sam želio zastupati interese tog prostora i razvijati infrastrukturu tog prostora. Uspjeli smo dosta stvari izboriti, ali to sve ide presporo. Kada ste s nekim ušli u predizbornu priču na kraju niste u mogućnosti odlučivati. Ako ste korektan čovjek, držat ćete se korektnosti do kraja. Pokušavao sam izboriti programe od mog interesa, ali to teško ide”, rekao je Hrg za televiziju N1.

S Lackovićem je, kaže, još ranije dogovarao da naprave listu ljudi koji žive u 2. izbornoj jedinici.

“Brojni ljudi koji su na listama u drugoj izbornoj jedinici, među kojima su i Jandroković, Raspudić… ne žive na prostoru te izborne jedinice. Oni dođu po glasove, i onda postanu politički jetiji – svi su za njih čuli, a poslije ih nitko tamo nije vidio. Lacković i ja smo tamo, imamo iza sebe rezultate”, kaže.

‘Kad prestanu kopati, neće imati podršku’

Rad sadašnje Vlade ipak ocjenjuje pozitivno.

“Ne mogu reći da nismo uspjeli riješiti neke stvari, ali sve ide tako sporo. Mi imamo brzu cestu od Koprivnice do Križevaca, gdje nema tunela i stijena, a jako se sporo gradi. Da nije bilo političkog pritiska i volje, ta cesta nikad ne bi došla do Križevaca, a ja o toj cesti govorim od 1993. godine. Problem je nedostatak političke volje”, rekao je.

S Nezavisnom listom s kojom ide na izbore računa na jedan zastupnički mandat.

“Mi imamo pozitivan zamah i građani nam kažu da prolazimo, za sada prema anketama imamo jedan mandat, i lovimo drugi. Mi želimo na sjeveru napraviti grupaciju, jer IDS uvijek ima tri zastupnika uz čiju su pomoć čuda dovukli u Istru, a nama je također cilj imati tri zastupnika koji će zastupati interese svog kraja”, kazao je.

Iznio je i uvjet za poslijeizbornu podršku.

“Našu potporu dobiva ona vlada koja na gradilište brze ceste od Križevaca do Koprivnice, i nastavak prema Bjelovaru, dovede bagere i počne kopati. Dok kopa imat će našu podršku, kad ne kopa neće imati podršku. Želimo bagere na cesti i da se taj projekt radi, i to ne pet ili deset godina, nego da se radi. Uopće neću razmišljati o tome tko će to biti”, rekao je Hrg.