HRELJA UPOZORIO NA NELOGIČNOSTI NA HRT-u: ‘Za plaću ravnatelja TV pretplatu mora platiti čak 500 umirovljenika’

Šef Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja po peti puta je uputio u saborsku proceduru dopune Zakona o HRT-u u kojima je zatražio da se umirovljenici s najviše 1500 kuna mirovine oslobode plaćanja televizijske pretplate te je na primjeru ravnatelja HRT-a naveo kako se taj novac troši

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Silvano Hrelja izvijestio je u četvrtak da je njegova stranka peti put u saborsku proceduru uputila dopune Zakona o HRT-u, kojim traži da se umirovljenici s mirovinom do 1500 kuna oslobode plaćanja RTV pristojbe dok za one s mirovinama do 3000 kuna traže da se prepolovi.

Podsjetio je da su još 2016. godine vladajući obećali da će umirovljenicima s mirovinom ispod 3000 kuna iznos RTV pristojbe biti prepolovljen, i da će to obećanje realizirati čim dođu na vlast. No, istaknuo je Hrelja, već četiri godine nije se dogodilo ništa. Kazao je i da je 12. listopada 2015. godine došlo do pomaka kada je Nadzorni odbor HRT-a donio odluku da se umirovljenicima s mirovinom do 1500 kuna prepolovi iznos za plaćanje RTV pristojbe, ali, kako smatra, riječ je o nepravednoj odluci jer ne uključuje umirovljenike koji su u mirovinu otišli nakon datuma donošenja te odluke.

Zaštita građana od siromaštva

Hrelja i njegov stranački kolega poručili su da njihov zahtjev nije usmjeren protiv javnog medijskog servisa, ali smatraju da se naplata RTV pristojbe može regulirati i na drugačiji način, čime bi se barem donekle smanjilo rastuće osiromašenje građana, pogotovo umirovljenika.

“Neke zemlje svoje starije građane u potpunosti oslobađaju plaćanja pristojbe, a za tim primjerima bismo se trebali povesti i mi jer nam cilj treba biti zaštita građana od siromaštva“, kazao je Hrelja, pojasnivši da zato već peti put predlažu ovu mjeru jer nijedan građanin ne smije biti prepušten sam sebi.

Usporedbe s europskim zemljama

Dodao je i da ova mjera ni na koji način neće ugroziti Hrvatsku radio televiziju (HRT) jer, od 1,4 milijuna kuna, koliko HRT mjesečno zaradi od RTV pristojbe, čak 75 posto iznosa odlazi na plaće djelatnika HRT-a dok za plaću glavnog ravnatelja HRT-a čak 500 umirovljenika mora platiti RTV pristojbu, što smatra neodrživim.

Hrelja je iznio i usporedbu visine plaće i RTV pristojbe u nekim europskim zemljama. U Sloveniji, kako navodi, prosječna je plaća oko 8.150 kuna, a RTV pristojba iznosi 95 kuna, u Irskoj je prosječna plaća 24.160 kuna, dok se tamo za RTV pristojbu mora izdvojiti 99 kuna, u Francuskoj je 17.150 kuna prosječna plaća, a RTV pristojba 86 kuna, dok je u Hrvatskoj prosječna plaća 6.400 kuna, a iznos RTV pristojbe je 80 kuna.