HRANJ DOBIO PODRŠKU SABORSKOG ODBORA ZA OBRANU: Dijeli ga još jedan korak od imenovanja načelnikom Glavnog stožera HV-a

Saborski Odbor za obranu podržao je prijedlog Vlade da viceadmiral Robert Hranj postane novi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, a njega su jutros ugostili premijer Plenković i ministar obrane Krstičević

Saborski Odbor za obranu u četvrtak je jednoglasno podržao prijedlog Vlade da viceadmiral Robert Hranj postane novi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hranj će na toj funkciji zamijeniti dosadašnjeg načelnika Glavnog stožera OS RH generala Mirka Šundova kojem je završio četverogodišnji mandat.

Vlada je danas na sjednici Vlade predložila da se za načelnika Glavnoga stožera Oružanih snaga imenuje viceadmiral Hranj, o čemu je postignuta suglasnost s predsjednikom Republike. Premijer Andrej Plenković jutros je zajedno s potpredsjednikom Vlade Damirom Krstičevićem primio Roberta Hranja.

Jačanje atraktivnosti vojnog poziva

Ističući kako će na toj funkciji dati sve od sebe, Hranj je rekao da su mu prije svega prioritet uvijek ljudi, da su ljudi najveći potencijal i vrijednost Hrvatske vojske.

“Morat ćemo se truditi privući ih, biti bolji od ostalih i privući dobre i kvalitetne ljude”, poručio je Hranj na konferenciji za novinare.

Također, kazao je, razvit će određene programe kako bi vojni posao napravili što atraktivnijim, a to ne znači samo veća primanja nego i mogućnost školovanja, odlaska na vojne vježbe.

“Znači cijeli vojni vijek mora biti dovoljno atraktivan da bi se mladi čovjek odlučio za njega”, istaknuo je.

Jednaki razvoj svih rodova vojske

Hranj je kazao i da će mu prioritet biti i modernizacija Hrvatske vojske (HV), jer HV mora uvijek biti spremna za sve zadaće koje ovo društvo može postaviti pred nju. Pojasnio je i da se razvoju HV-a mora prići balansirano, a jednako će, uz kopnenu vojsku, razvijati i zrakoplovstvo i mornaricu.

Na novinarski upit može li jamčiti da će nove borbene zrakoplove dočekati u svom mandatu, odgovorio je kako to može jamčiti samo da će dati sve od sebe da i taj projekt uspješno završimo. Odgovorio je da će biti određenih kadrovskih promjena, ali ništa dramatično i radikalno. Pojasnio je kako će imati novog zamjenika načelnika Glavnog stožera i novog direktora Glavnog stožera.

Ne želeći iznositi detalje, jer su te odluke u portfelju ministra obrane, najavio je da bi novi zamjenik načelnika Glavnog stožera trebao biti general Siniša Jurković, a direktor sadašnji vojni izaslanik OSRH za SAD i Kanadu brigadni general Ivica Olujić.

Naveo je i da sada slijede politički razgovori vezani uz budućnost HV-a u Afganistanu, a vojska je spremna za svaku opciju. “O tome će prvenstveno odlučiti naši političari”, rekao je Hranj.

Nadzor zračnog prostora

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević zahvalio je generalu Šundovu na velikom doprinosu u razvoju Hrvatske vojske te u ime Vlade viceadmiralu Hranju dao potporu kao kandidatu za novog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Ministar je istaknuo je kako očekuje da novi načelnik poštuje tri ključna temeljna načela: zakonitost postupanja, osiguranje spremnosti izvršenja svih zadaća i sigurnost svakog pojedinca. Očekuje i da se red i vojna stega, koji su u izravnoj nadležnosti načelnika Glavnog stožera, poštuju i provode te da kao ministar inzistira na nultoj toleranciji na nevojničko i nestegovno ponašanje.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, upitan hoće li Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) do dolaska novog aviona moći obavljati svoju zadaću, poručio je da Hrvatska to u ovom trenutku može. “Imamo izazova, ali Hrvatska to osigurava”, istaknuo je. Ponovio je i da je njegov stav da država mora biti u stanju sama obavljati nadzor svog zračnog prostora te im je i namjera da Hrvatska i u budućoj perspektivi to osigurava.

Naglasio je kako su da su sada fokusirani da se u ovoj godini donese odluka o izboru višenamjenskih borbenih aviona. Kada se donose ta odluka, onda će se sigurno znati i hodogram aktivnosti kada će i doći. Krstičević ključnim smatra da naša zemlja uvijek i zauvijek može osigurati zaštitu svog zračnog prostora.

“Ključna stvar je da Hrvatska odluči i da mi uzmemo avion, da taj avion bude moćan, jak i snažan te osigura hrvatsku sigurnost”, istaknuo je.

Krstičević od Ukrajine tražio ispravne MiG-ove

Upitan je li točno da su MORH i Glavni stožer uputili pismo Ukrajini vezano uz remont MIG-ova, Krstičević je rekao da su im pisali nekoliko puta i ukazivali na probleme vezane uz njihov remont u toj zemlji. Kazao je i da su u tom pismu tražili da nam zamjene neispravne onolikim brojem ispravnih MIG-ova, to jest, onoliko koliko je hrvatska država platila. No, dodao je, nisu dobili odgovor.

“Nisam vidio odgovor, nismo ga dobili. Nekoliko puta sam inzistirao i tražio od Ukrajine da to pitanje riješi. To je njihova sramota, nije moja”, kazao je Krstičević.