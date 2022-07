Stjepan Mihok, vatrogasac iz okolice Zaprešića, cijeli će život pamtiti prošli ponedjeljak, kada je za dlaku izvukao živu glavu. U izuzetno zahtjevnoj intervenciji izgorjela mu je kaciga i nagorjelo odijelo, a on se nakon intervencije hitne pomoći ponovno vratio gasiti požar.

"Ovo je kaciga koja je ostala od moje zaštitne opreme od požara koji se zbio prije nekoliko dana u općini Pušća. Izgorena je. Oprema je odradila svoje na toj zahtjevnoj intervenciji", kazao je za RTL Danas Mihok, inače vatrogasac DVD-a Marija Magdalena i JVP Grada Zagreba.

Nagutao se dima i završio na Hitnoj

U jednom trenutku gašenja požara na njega se srušila konstrukcija s dimovodnim i ventilacijskim sustavom. Pala mu je kaciga s glave, kao i zaštitna maska. Nagutao se dima i završio na hitnoj. "Dvije minute kisika tak' da je bilo OK sve. Nastavio sam, naravno, opet s drugom opremom i opet u požar. Ima i video. Sa drugom kacigom, ali oprema na meni je ostala ista, tako da smo opet išli pomoć kolegama, svi zajedno", rekao je.

Kaže da se ne osjeća kao heroj, ali njegovi kolege i zapovjednik misle drugačije.

"Za mene on je heroj. Stvarno je uvijek prvi i najjači u ovom poslu", kaže Josip Belinić, zapovjednik DVD-a Marija Magdalena. Na situaciju u kojoj se našao Stjepan, vatrogasca ne može pripremiti nijedna obuka.

Ljubav prema vatrogastvu naslijedio od oca i brata

"To je strašno opasna situacija. Temperatura je jako visoka, od 1000 stupnjeva nadalje. Jako je teško gasiti takav materijal, lakozapaljiv. To su one ispune od izolacije i puno suhomesnatih proizvoda koje se topilo i ta mast je gorjela… Teško se gasi", prepričava Belinić.

Ljubav prema vatrogastvu naslijedio je od oca i starijeg brata.

"Kad sam vidio da je on živ, da je zdrav… Jer bilo je svakakvih dojava, da je ozlijeđen, da je bez svijesti i velim - nema veće sreće kad sam ga zagrlil tamo, kad smo se vidjeli. Mislim, to se ne može opisat", rekao je RTL-u Anđelko Mihok, Stjepanov brat i zamjenik zapovjednika DVD-a Marija Magdalena i vatrogasac JVP Zagreb.

Stjepana se neki sjećaju i iz priče koju smo snimali u božićno vrijeme, kada je na 30 metara iznad zemlje, pred našim kamerama, zaprosio svoju buduću suprugu.