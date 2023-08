Na splitskom Kmanu, u Šibenskoj ulici na broju 9, smjestio se "Hostel party" koji gostima nudi noć za samo 20 eura. Ipak, mnogi smatraju kako bi on bio idealna lokacija za snimanje nekog horor filma, piše Slobodna Dalmacija. Na mjestu nekadašnje veterinarske bolnice vladaju neljudski uvjeti, a recenzije gostiju javljaju da je to "prekrasno mjesto za one koji vole odvratnost i skučenost".

Rezervacija za boravak u ovom hostelu vrši se preko stranice Booking.com, a objektom upravlja fizička osoba. Cijena za noć u ovom hostelu iznosi 20 do 22 eura, "a gratis dobijete i neku bolest". Plaća se gotovinom, odmah, a u cijenu je uključen krevet u miješanoj sobi, kao i kupaonica koju su gosti opisali "kancerogenom".

Od maksimalne ocjene deset, hostel je dobio šest, no Slobodna Dalmacija piše da "ne treba biti genijalac da se zaključi kako su za to uglavnom zaslužne lažne recenzije od strane Hrvata koji spavaju u svojim čistim, klimatiziranim domovima". Korisnici koji su ovo mjesto označili ocjenom 10 napisali su da je mjesto "izvrsno".

Improvizirana prostorija

Hostel uopće ne izgleda kao hostel izvana, a teško ga je pronaći jer nigdje nije označeno o čemu se radi. Recepcija je improvizirana prostorija bez predvorja, a prema recenzijama, ovo je "mala kuća transformirana u hostel".

"Smještaj je bilo teško pronaći, nije bilo nikakvog znaka, ali pronašla nas je ljubazna recepcionarka", piše jedan korisnik koji je taj dan naletio na ljubazno osoblje. Drugi, ipak, nisu imali takvu sreću.

"Ovo je definitivno najgore iskustvo koje sam ikada doživio u nekom hostelu. Nema znakova na ulazu. Morao sam nazvati vlasnika da me uputi u zgradu. Vlasnik je rekao je prilikom prijave moguće platiti isključivo gotovinom. Naplatio mi je tri eura dnevno više kao naknadu za čišćenje te mi je rekao da će mi vratiti novac kad se odjavim. Međutim, kada sam odlazio, nije se pojavio na recepciji, pa nisam mogao dobiti svoj novac natrag", jedna je od recenzija.

"Jedan gost koji je tu bio rekao mi je da plahta i jastučnica nisu zamijenjeni nakon što je prethodni gost otišao. Noću me svrbilo cijelo tijelo. Nisam siguran da su to uzrokovali komarci. Kao rezultat toga, nisam mogao zaspati cijelu noć", otkrio je još jedan od gostiju.

Smještaj može primiti 20 gostiju, a dosjetljivi vlasnik sjetio se da ako postavi madrace po podu može primiti još više ljudi. Baš zato, oni sretniji spavaju na krevetu, dok drugi provode noć na podu, na madracima na napuhavanje.

"Ne znam zašto, ali bilo je ljudi koji su spavali na podu na madracu. Osjećao sam se kao da sam u izbjegličkom kampu. Najgore iskustvo!" napisala je cura koja je s dečkom planirala ostati tri noći u Hostelu Party. Ipak, već nakon prve noći napustili su hotel bez obzira na to što je sve bilo plaćeno.

Ništa ne radi

No, i dalje nema kraja. Neljudski uvjeti prisutni su i u kupaonicama.

"Samo jedna kabina za tuširanje i WC za više od 30 osoba. Toaletni papir je bio na podu jer nije bilo držača", piše. Baš zbog toga, kazala je jedna gošća, neki gosti "svoj posao obavljali su i vani u vrtu".

I sigurnost je upitna. Hostel nema nikakvo osiguranje, a otvoren je 24 sata. Prtljaga se ne može zaključati, a svatko može doći i otići iz hostela, u bilo koje doba dana i noći, bez kartice ili ključa. Ni većina utičnica nije radila, kao ni internet i klima.

Ipak, nije sve tako crno. Jedan gost rekao je da postoji jedna pozitivna strana boravka u ovom hostelu, a to je: "Otišli smo ranije nego što je bukirano, kakvo olakšanje!"

Pročelnica Matea Dorčić kazala je kako nije evidentiran objekt naziva "Hostel Party“ u Šibenskoj ulici 9 u Splitu niti je vidljivo da je podnesen zahtjev za takav objekt na navedenoj adresi.

