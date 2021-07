Spoj prekrasne lokacije i ugodne atmosfere na samom ulazu u Šibenik, plijeni pažnju svakog prolaznika te oduševljava zadovoljne goste koji se iznova vraćaju u ovaj jedinstveni hotel.

Da je Lijepa naša prepuna prirodnih bogatstva i prekrasnih jadranskih gradova i zanimljivih mjesta, to je već opće poznata stvar. Vjeruje se da je i rijetko koji naš stanovnik uopće istražio sve ono što Hrvatska nudi, a godišnji odmor je savršeno vrijeme za to. Prekrasna priroda i najčišće more, vrijedni spomenici kulture, odlična hrana i vino, samo su neki od razloga radi kojih je godišnji odmor na hrvatskoj obali neprocjenjiv, naravno uz odličnu ponudu naših najluksuznijih hotela.

Smješten pokraj Šibenskog mosta, van gradske vreve, idealno je mjesto za poslovne susrete i sve one željne odmora.

Hotel Panorama**** Business and Leisure, svojim gostima nudi 36 novouređenih smještajnih jedinica koje odišu komfortom i udobnošću.

Bazen sa jedinstvenim pogledom

Opustiti se možete na vanjskom bazenu s morskom vodom s kojeg se pruža jedinstveni pogled; s jedne strane na grad Šibenik i šibenski arhipelag, a s druge strane na šibenski most i ušće rijeke Krke.

Ukoliko ste samo u prolazu, u sklopu hotela nalazi se izvrstan a la carte restoran La Vista koji je otvoren i za vanjske posjetitelje. Uz predivan panoramski pogled na prostranoj terasi restorana, uživati možete u vrhunskim ribljim i mesnim delicijama pripremljenim na dalmatinski način.

Mirnu i opuštenu atmosferu posjetitelji razbiju i dozom adrenalina budući da je Šibenski most poznat i kao najpoželjnija lokacija za bungee jumping.

Posebnu promo ponudu za hotel Panorama u Šibeniku provjerite na linku.