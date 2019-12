HORVATINČIĆA OSUDILI, ALI ON NEĆE U ZATVOR? Ima jedna stvar zbog koje možda neće provesti ni jedan dan iza rešetaka

Ako uspije dokazati da je teško bolestan, Tomislav Horvatinčić bi u potpunosti mogao izbjeći izdržavanje kazne od četiri godine i 10 mjeseci zatvora, jer Zakon o izvršavanju zatvorske kazne predviđa da u tom slučaju odgoda odlaska u zatvor nema vremenskog ograničenja

Županijski sud u Zadru potvrdio je u ponedjeljak prvostupanjsku protiv 71-godišnjeg poduzetnika Tomislava Horvatinčića, kojom je osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora jer je 2011. godine skrivio pomorsku nesreću, naletjevši gliserom na jedrilicu i pritom usmrtivši talijanski bračni par Francesca i Marineldu Patella Salpietro. DORH je objavio kako je presuda potvrđena iako je Horvatinčićev odvjetnik nije primio. Iako Horvatinčić nema pravo na žalbu, jer se radi o drugostupanjskoj presudi, ipak neće odmah završiti u zatvoru.

“Presuda je postala pravomoćna onog dana kad je održana sjednica vijeća, ali da bi okrivljenik bio upućen na izdržavanje kazne, presuda mora postati i izvršna. To utvrđuje prvostupanjski sud kada dobije drugostupanjsku presudu. S danom pismenog primitka drugostupanjske presude ona postaje i izvršna. Nakon toga prvostupanjski sud upućuje nalog sucu izvršenja Županijskog suda na čijem području osuđena osoba ima prijavljeno prebivalište ili boravište. Postupak izvršenja presude je poseban postupak i tu osuđenik može imati odvjetnika, ali ne mora, niti mu se on mora postaviti po službenoj dužnosti”, rekao je za Jutarnji Petar Šakić, sudac izvršenja i zamjenik predsjednice Centra za izvršenje kazni zatvora zagrebačkog Županijskog suda.

DILEME SU RIJEŠENE, SUD POTVRDIO PRESUDU TOMISLAVU HORVATINČIĆU! ‘Osobno sam donio jednu odluku…’

Žalbom do odgode izvršavanja kazne

Ako sudac izvršenja odluči da nema zapreka izvršavanju kazne, poput zastare ili pomilovanja, zatvoreniku se uručuje rješenje o izdržavanju kazne s datumom javljanja u zatvor, koji ne može biti kraći od 14 niti dulji od 21 dan od uručivanja rješenja. No, u Horvatinčićevu slučaju odlazak u zatvor bi mogao biti odgođen na dulje vrijeme. Naime, on ima pravo u roku od tri dana od pravomoćnosti rješenja uložiti žalbu i molbu za odgodu izvršenja zatvorske kazne.

Odgodu može tražiti temeljem svoje dobi i narušenog zdravlja, što mu je bilo uzeto kao olakotna okolnost i pri izricanju presude, za razliku od sinkope i navodnih povreda zakona, kojima je nastojao izbjeći kaznu i srušiti sudski proces.

Kronična bolest kako jamac slobode

“Ako on uz žalbu priloži i molbu i navede koji su to zdravstveni razlozi za odgodu te za to priloži dokumentaciju, od Bolnice za osobe lišene slobode zatražit će se mišljenje postoje li u toj ustanovi uvjeti za liječenje osuđenika. Ako bi, pak, imao zakazani termin za operativni zahvat ili liječenje u nekoj zdravstvenoj ustanovi, to se također mora uzeti u obzir i odgoditi izvršenje kazne. Najodlučnije je mišljenje stručnjaka iz zatvorske bolnice ima li uvjeta za liječenje unutar zdravstvenog sustava. Članak 54. zakona u stavku 3. točki 1. navodi devet razloga za odgodu. Kao prvi navedena je teška akutna bolest ili znatno pogoršanje postojeće kronične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u kaznionici ili zatvoru. Postoji niz drugih razloga, ali samo u slučaju teške bolesti izvršavanje zatvorske kazne može se odgoditi dok bolest traje”, napomenuo je sudac Šakić.

Zakon o izvršavanju zatvorske kazne kaže da odgađanje zatvorske kazne može trajati najviše 20 mjeseci. No, u slučaju teške bolesti nema vremenskog ograničenja. Tako bi Horvatinčić mogao izbjeći odlazak u zatvor, ali samo ako dokaže da je teško bolestan. Uz to, može koristiti i izvanredne pravne lijekove na Vrhovnom sudu i tražiti zaustavljanje izvršenja kazne dok se o tome ne donese odluka.