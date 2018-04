HORVATINČIĆ LAŽE? ODVJETNIK DJECE PARA KOJEG JE PREGAZIO GLISEROM: ‘Nikakav dogovor o odšteti nije potpisan’

Dvije strane u ovom slučaju daju potpuno različite izjave, a još se čeka odluka suda o krivnji za kobnu nesreću.

Odvjetnik Ognjen Frangeš izjavio je danas poslije podne kako s Tomislavom Horvatinčićem nije potpisao nikakav dogovor oko isplate odštete djeci supružnika Salpietro koji su stradali u naletu njegovog glisera na njihovu jedrilicu.

Horvatinčić: ‘Odšteta je dogovorena’

Iako je sam Horvatinčić ranije tijekom dana tvrdio da je postignut dogovor oko isplate odštete te da ga je potpisao i pravni zastupnik djece stradalih supružnika, odvjetnik Ognjen Frangeš koji ih zastupa, to je demantirao.

“Niti je bilo razgovora s Hrovatinčićem oko bilo kakve odšteteniti je postignut bilo kakav dogovor. Ja gospodina Horvatinčića nisam vidio osim na suđenju, a nisu se s njim sastajali ni moji klijenti”, rekao nam je odvjetnik Frangeš dodajući kako djeca Francisca i Marinelle Salpietro nikada nisu ni tražila odštetu od Horvatinčića.



Naplata s police osiguranja, ali pod jednim uvjetom

Jedino na što bi pristali je isplata osigurane svote s police osiguranja Horvatinčićevog glisera. U pitanju je iznos od milijun eura, no kako gliser nije u Horvatinčićevom vlasništvu već u vlasništvu privatne tvrtke on nema utjecaja isplatu odštete s te police. Tim više što bi osiguravatelj na tu isplatu pristao tek u slučaju da Horvatinčiću bude dokazana krivnja. Horvatinčić je do sada tijekom postupka djeci supružnika Salpietro nudio samo isplatu odštete s te police.

Danas je, nakon sjednice žalbenog vijeća Županijskog suda u Zadru, Horvatinčić izjavio da je dogovor o isplati odštete potpisao s pravnim zastupnicima obitelji Salpietro, te dodao da je jedna od klauzula tajnost isplaćenog iznosa.

“Dogovoreno je da iznos, upravo zbog te djece, ostane tajna, iako sam svjestan da nikakav novac ne može nadoknaditi gubitak roditelja”, izjavio je Hrovatinčić danas u Zadru nakon sjednice žalbenog vijeća koje razmatra prvostupanjsku presudu kojom je oslobođen krivnje za izazivanje te kobne nesreće. Spomenuo je međutim da je tijekom pregovora o odšteti bilo govora i o iznosu od 8,3 milijuna eura.