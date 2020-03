HORVAT SE TRUDI UMIRITI JAVNOST: ‘Ovih namirnica neće nestati, ali bit će novih mjera – spremni smo na rezanje plaća’

‘Nećemo dozvoliti da se brašno i neki drugi ključni proizvodi nestanu’, tvrdi ministar gospodarstva

Ministar gospodarstva Darko Horvat govorio je o posljedicama epidemije koronavirusa koje ćemo tek osjetiti jednom kad sve ovo prođe.

Poduzetnike najviše zanima koje će se mjere prve poduzeti, a ministar kaže kako je već sada startala aplikacija putem koje poduzetnici mogu zatražiti dodatnu likvidnost kroz HAMAG Bicro, a kroz aplikaciju HZZ-a oni koji su dobili otkaz mogu zatražiti pomoć.

Svima koji mogu zadržati radnike osigurat će im minimalnu plaću

“Dodatna likvidnost osigurat će se kroz HAMAG Bicro, HBOR, HZZ… Sada je najbitnije poslodavcima dati mogućnost reakcije. Svi oni koju koji mogu zadržati radnike, osigurana im je minimalna plaća. Za one koji to ne mogu, HZZ osigurava naknadu za nezaposlene”, izjavio je Horvat za Novu TV.

Vlada je spremna i na rezanje plaća u javnom sektoru

Otkrio je kako su spremni i na rezanje plaća u javnom sektoru. Što se tiče zahtjeva Hrvatske udruge poslodavaca koja traži hitne otpise i odgodu plaćanja PDV-a, Horvat je kazao kako to nije moguće te je izjavio kako se radi na drugom setu mjera, no ne zna se još kada će one stupiti na snagu.

Naglasio je kako se Hrvatska ne suočava s nestašicom hrane. “Nećemo dozvoliti da se brašno i neki drugi ključni proizvodi nestanu”; rekao je Horvat.

Gradilišta za koje je osigurana logistika i uvjeti trenutno funkcioniraju normalno i ne planira se njihovo zatvaranje. “Probleme im predstavlja logistika i zabrana napuštanja prebivališta, ali te mjere su nužne”, rekao je ministar.

