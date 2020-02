HORVAT POZVAO NA SMIRIVANJE STRASTI U HDZ-U, A ONDA OPLEO: ‘Ako imaju obraza, trebali bi se pogledati u ogledalo’

Iako je pozvao članove da „glasaju ‘za’ a ne ‘protiv’ nekoga’, izravno je prozvao alternativu Plenkoviću za izgubljene izbore

ako je već prvi dan službene kampanje za izbore u HDZ-u počeo pravi mali rat Andreja Plenkovića i njegovih protukandidata, te su pale teške riječi o ‘Bogu i batini’, kultu ličnosti te međusobno predbacivanje zbog koaliranja s HNS-om, ministar gospodarstva Darko Horvat uvjeren je kako će se uskoro prestati potezati teme iz prošlosti i početi pričati o programu.

‘Program ćemo predstaviti nakon 1. ožujka’

„Izborni proces još nije započeo, s pravom unutarstranačkom kampanjom počinjemo 1. ožujka i vidjet ćete sami što će ponuditi Kovač, Plenković i drugi. Nakon prezentacije izbornih programa i vizije što želimo s Hrvatskom, moći ćemo razgovarati čiji je program bolji. Dotad, ne bih komentirao išta, konkretne programe nisam vidio, a trenutno sudjelujem u izradi jednog takvog. Plenković će svoj program predstaviti – od novog poreznog sustava, administrativnih olakšica, poduzetnika u fokusu i srednjeg strukovnog obrazovanja kao temelja stvaranja radne snage. To će predstaviti članovima HDZ-a i Hrvatskoj jer predsjednik HDZ-a će biti premijer iduće hrvatske Vlade”, rekao je Horvat za N1.

Iako je pozvao članove da „glasaju ‘za’ a ne ‘protiv’ nekoga’, izravno je prozvao alternativu Plenkoviću za izgubljene izbore.

‘Radimo na dva paralelna kolosjeka’

“Nikad nisam bio protiv ikoga, no čuli ste me i to ću ponavljati. Zamjeram svima koji su sa svojom unutarstranačkom kampanjom krenuli prebrzo i remetili jedinstvo HDZ-a koje je rezultiralo gubljenjem petog mandata na europskim izborima i gubitku predsjednice iz korpusa HDZ-a. Oni koji su s takvim kampanjama započeli prije godinu dana snose punu odgovornost za takav rezultat HDZ-a. Ako imaju obraza, trebali bi se pogledati u ogledalo i pitati koja je njihova odgovornost za te rezultate. Ako sami nismo svjesni činjenice da nam treba jedinstvo, posao koji radimo, radimo na dva paralelna kolosjeka”, rekao je Horvat i još jednom pozvao na unutarstranačko jedinstvo.“ Rekao je Horvat i jednako oštro nastavio:

‘Neka si guglaju definiciju faraona’

„Probajte pitati je li ijednu odluku Plenković dao sam, pitajte te najveće kritičare. Ti isti ljudi su najveći kritičari, no zašto je na sjednicama Predsjedništva 35 ljudi, zašto na sjednici na kojoj se donose ključne odluke sjedi 30 ljudi. Je li tako rade faraoni? Kada nitko ne bi uzimao riječ, onda bi sjednice trajale 45 minuta, no one traju tri i pol sata jer svatko tko tamo sjedi ima pravo uzeti riječ i komentirati, dati prijedlog.

Imati afiniteta nekoga prikazati u liku i djelu faraona, pozvao bi te ljude da si guglaju na wikipediji deifnicije faraona pa možda sebe prepoznaju u takvim konotacijama, a to što vide u ogledalu htjeli bi prebaciti na drugoga. Takva retorika ne treba HDZ-u, no svi ljudi u izbornom procesu za mene su puno većeg kapaciteta i pozivam ih da tom retorikom ne omalovažavaju sebe”.