NA UDARU SUMNJI: Kina otkrila da su u epicentru zaraze imali 50 posto više mrtvih; U domu za starije u SAD-u našli 17 nabacanih tijela

Svijet se bori protiv pandemije koronavirus koji je potekao iz Wuhana u Kini. Nakon SAD-a i Velike Britanije, i francuski predsjednik Emmanuel Macron ustvrdio da postoje sive zone u upravljanju koronakrizom u Kini, rekavši ‘da postoje stvari koje su se dogodile, a o kojima se ne zna’. U međuvremenu, policija u američkom mjestu Andover u New Jerseyju pronašla je 17 tijela u improviziranoj mrtvačnici jednog od najvećeg doma za starije osobe

U Hrvatskoj je trenutno zaraženo 1791, izliječenih je 529, a preminulih 35

Na respiratoru se nalazi 31 bolesnik, hospitaliziranih osoba imamo 357, a kod kuće se liječi 932 bolesnika

Do sada je u svijetu zaraženo 2.098.981 ljudi, 135.900 je preminulih, a ozdravilo je 523.753

Raste broj ponovno pozitivnih u Južnoj Koreji

7:42 – Južnokorejski zdravstveni stručnjaci proučavaju moguća objašnjenja malog, ali rastućeg broja osoba koje su se oporavile od bolesti covid-19, a ponovno su na testiranju na koronavirus pozitivne i sve su skloniji da se radi o recidivu. Kao moguće razloge pozitivnih testova na koronavirus nakon preboljele bolesti stručnjaci navode ponovnu zarazu, recidiv ili neprecizne testove. Južna Koreja izvijestila je do sada o 141 takvom slučaju, prema korejskom centru za kontrolu i prevenciju bolesti (KCDC).

Kruzeri kao golemi inkubatori virusa

7:37 – S tisućama putnika koji tjednima žive u izolaciji kruzeri imaju sve uvjete da postanu eksplozivna žarišta covida-19. Tomu svjedoči više primjera, no teško je procijeniti u kojoj mjeri taj sektor pridonosi pandemiji. “Utvrdili smo da ti brodovi mogu biti golemi inkubatori”, kazao je nedavno u razgovoru za AFP francuski državni tajnik za vanjske poslove Jean-Baptiste Lemoyne. Od pojave novog koronavirusa u Kini potkraj 2019., nekoliko kruzera bilo je žarište bolesti koja je do sada odnijela više od 135.000 ljudskih života u svijetu. Primjer kruzera Diamond Princess, koji je bio prvi, tipičan je.

Britanija: Smrt od koronavirusa najčešća uz srčane bolesti i demencije

7:36 – U devedeset posto slučajeva osobe koje su preminule nakon što su oboljele od covida-19, bolesti uzrokovane koronavirusom, imale su i neku drugu bolest, pokazuju podaci britanskog zdravstvenog sustava. Najčešće se radilo o postojećoj srčanoj bolesti i demencijama, pokazuju prvi sveobuhvatni statistički podaci o preminulima za Englesku i Wales. Podaci prikupljeni tijekom ožujka ukazuju na to da su najvećem riziku smrti od covida-19 izložene osobe koje pate od srčanih bolesti, zatim demencija, upala pluća i kronične opstruktivne plućne bolesti.

Kineske vlasti značajno revidirale broj umrlih od Covid-19

7:23 – Kineske vlasti revidirale su broj smrtnih slučajeva u Wuhanu, najteže pogođenom gradu gdje se koronavirus prvi put pojavio, za čak 50%, tako da je broj umrlih narastao na 3869 s prijašnjih 2579. Navodeći broj pacijenata koji su umrli kod kuće prije nego što su stigli u bolnicu, kao i kasno i netočno prijavljene, gradska radna skupina za prevenciju i kontrolu virusa izjavila je: „Svaki gubitak života tijekom epidemije nije samo izvor tuge za njihove obitelj, ali i za grad. Željeli bismo izraziti iskrenu sućut članovima obitelji”, javlja The Guardian.

Island testirao deset posto svog stanovništva na koronavirus

6:56 – Island je testirao 10 posto svog stanovništva na koronavirus a ta mala zemlja od 364.000 stanovnika počela je testiranje mjesec dana prije nego je prvi bolesnik potvrđen na njezinu tlu, što je školski primjer upravljanja pandemijom, piše agencija AFP. Studija objavljena ovaj tjedan u američkom znanstvenom časopisu New England Journal of Medicine, koju su proveli islandski znanstvenici i lokalna tvrtka deCODE Genetics, podružnica američkog Amgena, prikazuje rezultate programa testiranja koje je pokrenuto 31. siječnja, još dok bolest koju uzrokuje koronavirus nije ni dobila ime covid-19. Više od mjesec dana prije nego je proglašena pandemija.

Realizirane su dvije kampanje testiranja. Jednom su ciljane osobe koje su imale simptome slične onima koje uzrokuje koronavirus i osobe koje su se vratile iz najrizičnijih zemalja ili koje su bile u kontaktu sa zaraženima. Ta su testiranja pokazala da je 13,3 posto od više od 9000 testiranih ljudi bilo zaraženo. Drugu kampanju testiranja pokrenuo je deCODE Genetics 13. ožujka za ostatak populacije, sve Islanđane bez simptoma ili s blagim simptomima koji nisu bili u izolaciji. Postotak pozitivnih slučajeva u toj populaciji bio je između 0,6 i 0,8 posto.

Kinesko gospodarstvo zbog koronakrize palo prvi put od 1992.

6:55 – Kineski bruto domaći proizvod (BDP) pao je u prvom tromjesečju ove godine 6,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, što je prvi pad drugog po veličini svjetskog gospodarstva od 1992., kada su se počeli pratiti ti podaci, i veći nego što su analitičari očekivali. Na azijskim su burzama u petak cijene dionica snažno porasle, unatoč oštrom padu kineskog gospodarstva, jer su ulagače ohrabrile najave iz Washingtona o postupnom ukidanju restrikcija i ponovnom otvaranju gospodarstva.

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli, pri čemu su cijene dionica Amazona i Netflixa dosegnule rekordne razine, no trgovalo se nesigurno jer su ulagači zabrinuti zbog gospodarskih šteta od koronakrize. Američke kompanije trpe teške posljedice epidemije novog koronavirusa, a gospodarska aktivnost proteklih tjedana oštro pada nezapamćenom brzinom, pokazuje izvješće američke središnje banke Fed.

Trump predlaže otvaranje američkog gospodarstva u tri faze

6:53 – Američki predsjednik Donald Trump predložio je da se u tri faze ponovno pokrene gospodarstvo i ukidaju restrikcije uvedene u cilju spriječavanja širenja koronavirusa. Trump je na konferenciji za novinare predstavljajući nove smjernice rekao da je u SAD-u prošao vrh epidemije i da je zemlja spremna početi postupno otvarati ekonomiju.

“Naši stručnjaci kažu da se krivulja izravnala i da je vrh iza nas”, rekao je Trump na konferenciji na novinare, naglašavajući da će svaka savezna država moći djelovati individualno, na temelju vlastitih podataka. Neke bi već sutra mogle krenuti u otvaranje, smatra Trump, te navodi Montanu, Wyoming ili Sjevernu Dakotu. “To je puno drukčije od New Yorka, puno drukčije od New Jerseyja” koji su najpogođeniji, rekao je. “Dakle, sve će ponajviše ovisiti o guvernerima”, dodao je.

U Albaniji za kršenje karantene do osam godina zatvora

6:52 – Albanija je u četvrtak donijela izmjene kaznenog zakona po kojima osoba koja krši karantenu ili samoizolaciju u kojoj je zbog koronavirusa i zarazi druge može dobiti do osam godina zatvora. Kritičari takvih strogih mjera rekli su da su se novčane kazne pokazale učinkovitima, ali premijer Edi Rama smatra da su nove kazne nužne kako bi se uspješno krenulo u ublažavanje restrikcija uvedenih u cilju spriječavanja širenja koronavirusa. On je kazao kako bi po procjenama koje ima vlada oko 2800 ljudi umrlo da nije bila uvedena karantena. Do četvrtka, u Albaniji koja ima 2,8 milijuna stanovnika umrlo je 26 ljudi a 518 je zaraženo. U usporedbi s drugim zemljama brojke su niske, što je navelo neke da prekrše pravila. Policija je kaznila više od 7000 ljudi i uzela oko 1800 vozačkih dozvola.

Po novom zakonu, svatko zaražen koronavirusom tko prekrši samoizolaciju ili karantenu i zarazi druge, namjerno ili ne, dobit će od dvije do osam godina zatvora, ako je njegov potez uzrokovao tešku štetu, uključivo smrt. “Ove mjere poduzete su jer ćemo olakšati (pravila karantene). Pobjeđujemo u borbi na zdravstvenom frontu. A pobijedit ćemo i na ekonomskom frontu”, rekao je Rama. Tražeći od parlamenta da izglasa stroži zakon, Rama je opisao prekršitelje karantene kao nekoga tko nosi bombu. “Bomba ne čini ništa drugo nego ubija ljude”. Albanija je prvi slučaj zaraze koronavirusom zabilježila 9. ožujka kod muškarca koji se vratio iz Italije, i odmah uvela stroge mjere karantene.

U New Jerseyju policija u domu za starije pronašla 17 tijela

6:50 – Policija u mjestu Andover u New Jerseyju pronašla je 17 tijela u improviziranoj mrtvačnici jednog od najvećeg doma za starije osobe u toj saveznoj državi, nakon anonimne dojave, prenose u četvrtak američki mediji. Policija u Andoveru, stotinjak kilometara zapadno od New Yorka, nije mogla odmah potvrditi brojke. Ali po New York Timesu, policija je otkrila u ponedjeljak 17 tijela u improviziranoj mrtvačnici doma Andover Sub-Acute and Rehabilitation Unit. Tih 17 preminulih osoba dio su od 68 nedavno umrlih u toj ustanovi od kojih je 26 imalo pozitivan nalaz na koronavirus. “Osoblje je očito bilo preopterećeno, a vjerojatno ga je i premalo”, rekao je Eric Danielson, šef lokalne policije. “Šokiran sam da su tijela bila nabacana u improviziranoj mrtvačnici”, rekao je guverner New Jerseya na Twitteru i poručio da je zatražio istragu.

Taj slučaj, koji se dogodio u saveznoj državi koja ima najviše mrtvih nakon New Yorka, ilustrira dramatičnu situaciju u dijelu umirovljeničkih domova u epidemiji koronavirusa koja je posebno opasna za starije. U New Yorku i New Jerseyju, vlasti su obećale dati precizne podatke o stanju u domovima za starije. Po mreži NBC, koja navodi sanitarne službe više američkih saveznih država, u epidemiji je umrlo 5670 osoba u domovima, od više od 30.000 koliko ih je ukupno umrlo u SAD-u.

Macron, nakon Londona i Washingtona, ima sumnje oko kineskog upravljanja koronakrizom

6:48 – Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je u četvrtak da postoje sive zone u upravljanju koronakrizom u Kini, rekavši za Financial Times “da postoje stvari koje su se dogodile, a o kojima se ne zna”. Rezerve koje je izrazio francuski predsjednik, već su ranije iznijeli i London i Washington, dok je Rusija zauzela kinesku stranu. “Očito ima stvari koje su se dogodile a o kojima se ne zna”, rekao je Macron, nakon što je Velika Britanija u četvrtak upozorila Kinu da bi trebala odgovoriti na “teška pitanja” kada se radi o tome kako je upravljala krizom i zašto virus “nije ranije bio zaustavljen”. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Peking da je skrivao razmjere epidemije na početku u Kini te je zamrznuo američko financiranje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), zamjerajući joj se se priklonila kineskim stajalištima.

Zaraženi zaposlenik Delegacije EU-a u BiH bježao od liječnika i policije

6:46 – Zaposlenik Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini u četvrtak je zadao puno muke medicinskom osoblju i sarajevskoj policiji kada je odlučio pobjeći iz izolacije koja mu je određena nakon što je utvrđeno da je zaražen koronavirusom. Muškarac čije državljanstvo nije poznato pobjegao je iz Klinike za plućne bolesti u Sarajevu koja je pretvorena u centar za izolaciju oboljelih od zaraze virusom SARS-CoV-2. Medicinsko osoblje klinike o njegovom je bijegu izvijestilo policiju koja je za njim započela potragu a nakon nekoliko sati pronašli su ga u starom dijelu Sarajeva.