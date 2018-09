HOROR NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE: Kao guru obrazovne reforme ukazao se Ivan Vrdoljak, pa izveo politički buling od kojeg hvata nelagoda

Političar koji bi trebao biti ogledni primjerak na satu ‘Politike i gospodarstva’ zbog laganja i pretrčavanja u tabor vladajućih pokušava se nametnuti kao ključna snaga za provođenje kurikularne reforme, a činjenica da mu se to dopušta govori dovoljno o tome koliko je Vladi Andreja Plenkovića stalo do odgoja i obrazovanja. Piše Đurđica Klancir

Dan uoči početka nove školske godine učenicima i roditeljima nisu se obratile učiteljice i učitelji, nije se obratila ministrica obrazovanja u društvu učiteljica i učitelja, recimo onih koji su prošle godine ubrali medalje na natjecanjima svjetskog ranga, ili u društvu nekog od nagrađenih učenika.

Hrvatsku javnost, učenike i učenice, psihički rastrojene roditelje prvoškolaca, ali i roditelje svih onih koji ulaze u novu školsku godinu i onaj zastrašujući lov na što bolji prosjek ocjena – jer i dalje su svi oni ispod 5.0 ugrožena populacija – napadao je sa svim raspoloživih pozicija Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a.

IVAN VRDOLJAK: ‘Kurikularna reforma je od sutra u školama’

Vrdoljak je izveo najvulgarniju političku trgovinu

Vrdoljak, čovjek mutne karijere, političar koji će ući u povijest novije hrvatske povijesti kao esencijalni primjerak najvulgarnije političke trgovine, doajen laganja, otvorenog laganja i obmanjivanja javnosti, samoproglasio se u onog koji je hrvatskom školstvu donio spas.

Kako drugačije tumačiti činjenicu da je prvo održao veliku press konferenciju u središtu HNS-a, konferencija koja je predstavljena kao uvod u novu školsku godinu i “početak kurikularne reforme”, kojom se HNS “bavio godinu dana”, a potom je još otišao i u Dnevnik HRT-a, pojačati malo poruke i objasniti rad svoje stranke na kurikularnoj reformi.

Besramna promocija

Ništa Vrdoljaku nije sveto niti se ičega srami. Političar, bivši ministar gospodarstva upleten u mnoge kontroverzne dealove, sada se prikazao kao osoba koja je srcem i tijelom zapravo nastavila ono što se zbivalo i tražilo na prosvjedima za kurikularnu reformu. On je osobno, kaže, osjetio potrebu nastaviti ono što je vidio na transparentima koji su obilježili masovna okupljanja prosvjetara, roditelja i učenika, na Trgu Bana Jelačića.

Vrdoljak je objavio i tekstove s transparenata koji su njega, odnosno, HNS neposredno “inspirirali”: “Neću bubati, hoću razmišljati!”, “Djeca nisu ni desna ni lijeva, nego naša”, “Obrazovanje bez ideologije”, te “Vratite obrazovanje struci”, a onda je poentirao: “Mi danas imamo u reformi jednu od ključnih poruka, a to je da mi ne želimo Hrvatsku u kojoj se mora bubati, nego kritički razmišljati i razvijati kompetencije. U reformskom paketu koji je sutra u učionicama, ideologije nema, isključivo su fokus djeca, sadržaj, obrazovanje, budućnost, kompetencije.”

‘The Man with Balls’

Ivan Vrdoljak, političar koji je lagao javnosti da uopće ne pregovara o promjeni političkog tabora – do večeri uoči pretrčavanja kod vladajućih- političar koji još za sobom vuče kontroverze jer je odobravao državljanstvo za nepoznate ruske poduzetnike, kojem traje sud jer ga je direktor u Nuklearnoj elektrani Krško prijavio zbog prijetnji, kojem se smijao Osijek jer se na jednom od svojih predizbornik plakata nudio kao The Man with the Balls, sada se nudi kao guru borbe za bolje obrazovanje u Hrvatskoj, kao ekspert za odgoj i obrazovanje, kao onaj koji se zalaže za “kritičko razmišljanje i razvijanje kompetencija”.

Da ne ulazimo u Vrdoljakovo radosno objavljivanje da u školama “ideologije nema”. Nek otvori udžbenike iz povijesti, nek sjedne na sat vjeronauka u nekoj od škola, nek mu netko donese pred nos posljednje istraživanje o razumijevanju hrvatske političke i društvene stvarnosti među učenicima, među maturantima – onima koji će već na narednim izborima imati prilike glasati.

Manekenka HNS-ovog navodnog uspjeha

Već je ministrica Blaženka Divjak, koja se malo voli predstavljati kao nestranačka osoba, a malo postaje maneken HNS-ovog navodnog uspjeha, pretjerivala kada je “pilot projekt” obrazovne reforme u promotivne svrhe počela nazivati jednostavno, da skrati objašnjavanje – kurikularnom reformom. Sve se manje precizno govorilo što to točno počinje danas u hrvatskim školama i u koliko škola s koliko nastavnika, i koliko će učenika biti obuhvaćeno, a sve više se to što danas počinje jednostavno nazivalo “kurikularnom reformom”.

A to naprosto nije to. To jest jedan potez, korak, u dijelu škola će doista početi pilot projekt učenja informatike, u dijelu škola je stiglo nešto računala, negdje samo SIM kartice, negdje su stigli novi udžbenici, negdje nisu, dio nastavnika je prošao obuku. Nitko neće reći ministrici Divjak da to nije bio dobar potez. To je sigurno vrijedan napor, korak naprijed.

Ali nedopustivo je da se to predstavlja kao kurikularna reforma. Nedopustivo je da se taj jedan trzaj u devastiranom hrvatskom školstvu naziva “školom za život”. Nedopustivo je da ministrica Blaženka Divjak nije učinila ništa za poboljšanje statusa učiteljica i učitelja, cijelog nastavnog kadra.

Politički buling

No kad se već nesmiljeno reklamiralo cijelo ljeto kroz sve medije da je taj neznatan trzaj s kojim počinje ova školska godina čudesna preobrazba cijelog sustava u “školu za život” i kada se činilo da će ministrica Divjak ostati jedina promotivna zvijezda, HNS, stranka koja postoji na nacionalnom nivou samo zato jer HDZ treba njezine glasove u Saboru, odlučila je otići još korak dalje u ponižavanju hrvatskog školstva.

Dan uoči početka škole, dan uoči otvaranja novih nada novih generacija učenika da će ove godine uspjeti ubrati bolje ocjene, na dan kada su nastavnice i nastavnici skicirali svoje govore kojima će dočekati učenike na prvi dan nastave, govore u kojima će se pokušati praviti da nije sve tako crno i da ne obrazuju svoje učenike za što hitnije napuštanje Hrvatske i da ne pokušavaju i sami naći neki bolji i dostojanstveniji posao, ukazao im se – Ivan Vrdoljak. Reklo bi se: čisti politički buling.

Vrdoljak, političar koji se nikada nije bavio obrazovanjem, koji o tome ne zna ništa, a svojim radom bi eventualno mogao biti ogledni primjerak na satu “Politike i gospodarstva” kao primjer nepoželjnog i nemoralnog političkog postupanja, pušten je pred hrvatsku javnost da propovijeda nadolazeću kurikularnu reformu.

Stranka koje više nema

Ima li većeg poniženja za već ionako ponižene nastavnike? Ima li tragičnijeg signala za roditelje koji svojoj djeci žele bolje obrazovanje?

Blaženka Divjak je stigla iz školskih klupa, poznaje hrvatski školski sustav, učinila je nešto malo, pomaknula neke stvari, ali mnoge nije, posebno nije ništa učinila za poboljšanje statusa nastavnika, onih koji bi morali izvlačiti hrvatski obrazovni sustav iz gliba.

Iscrpljivala se više na vlastitoj promociji i na promociji stranke koja ju je postavila na mjesto ministrice, ali sigurno nije nešto najgore što se dogodilo hrvatskom školstvu. No, Divjak dolazi u paketu. Uz nju dolazi Ivan Vrdoljak i HNS i njihovo uvjerenje da se sve može pretvoriti u igračku.

Ideju kurikularne reforme hrvatskog obrazovnog sustava, pokušaj da se Hrvatsku pomakne sa začelja Europe, pretvorili su, uz blagoslov Andreja Plenkovića, u alat za unutarkoalicijske igre i za pokušaj izvlačenja “stranke koje više nema” do izbornog praga. Ukazanje Ivana Vrdoljaka je svojevrsna objava Vlade Andreja Plenkovića, nesumnjivi pokazatelj gdje je ta Vlada gurnula obrazovanje i koliko mu je važno.