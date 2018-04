HOLY O EKO-KATASTROFI: ‘Ne bi 200 litara nafte napravilo takvu štetu, mora tu biti još nešto’

Ne bi 150, 200 litara nafte izazvalo takvu ekološku katastrofu, ističe bivša ministrica.

Iako je Čermakov Crodux priznao kako im je kod testiranja produktovoda isteklo 150-200 litara nafte, bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy misli kako to nije istina, barem ne cijela.

“Moja procjena je da tih 150-200 litara, ako je došlo do procurivanja na tlo, nije moglo izazvati takvu ekološku katastrofu. Moralo se raditi ili o većem izlijevanju ili drugom ekološkom incidentu” ističe Holy gtostujući na N1. Dodaje kako se cjevovodi moraju ispitati, jer različite vrste nafte. “Neke su toksičnije. Neke vrste koje su dolazile iz Rusije su imale radioaktivne elemente” kaže.

Inspekcije će morati utvrditi je li bilo propusta prilikom testiranja no ponavlja da je ili iscurilo znatno više nafte no što Crodux priznaje, ili na drugom, opasnijem mjestu. “Moja procjena je da se nije radilo o izlijevanu u tlo nego u vodene tokove ili vodonosnik da bi došlo do ovakvog tipa zagađenja, ili su morale biti velike količine ugljikovodika” ističe bivša ministrica. Dodaje i kako istraga ne bi trebala dugo trajati obzirom na to “nema jako veliki broj tvrki i postrojenja na tom području koje su mogle biti potencijalni uzročnik, a moglo se raditi i o diverziji u kojoj je netko namjerno ispustio ugljikovodike u vodonosnik”.

Jedna litra nafte zagadi milijun litara vode

O tome hoće li vodocrpilište biti trajno zatvoreno, prilično oprezno spekulira, ali ističe kako je situacija ozbiljna čim se izvode radovi da se iz Sikirevaca dovede voda do Slavonskog Broda.

“Jedna litra može onečistiti milijun litara vode. Ako se već nagađa s tim informacijama, onda bi to moglo upućivati na zaključak da bi se moglo dogoditi trajno zatvaranje tog vodocrpilišta” zaključuje Holy.