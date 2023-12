Osim ukrasa i borova, ovogodišnji zagrebački advent krase i ulice pune smeća. Naime, nakon odrona otpada na Jakuševcu u kojem je ozlijeđen jedan radnik, odvoz smeća je usporio. U to su se uvjerili stanovnici zagrebačkih kvartovi poput Sopota, Zapruđa i Središća - koji, blago rečeno grcaju, u smeću.

Netova galerija prikazala je pravo stanje stvari u ovim kvartovima, a vidjela ju je i bivša ministrica zaštite okoliša.

"Vidjela sam vaše fotografije područja Novog Zagreba i čini se da je dosta loša situacija u tim dijelovima", kazala je Mirela Holy te dodala kako u njezinom kvartu, u kom prevladavaju kuće, situacija nije tako loša, no tvrdi kako se i tu usporila dinamika odvoza otpada.

No, Holy je upozorila na jedan puno veći problem koji se tiče odvoza biootpada.

"Očigledno postoje problemi s obzirom na to da su se dogodila ta dva odrona koji su doveli do toga da se daleko opreznije odvozi otpad na Jakuševac. Čini mi se da posebno problematičan odvoz biootpada. To pokazuje da je ipak moguće da se i on odvozio na Jakuševac, a ne u kompostanu", govori Holy.

Slaven Dobrović, zastupnik Domovinskog pokreta u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, također govori kako se smeće vidi na svakom koraku. "Kasni se. Rasporedi odvoza se ne poštuju", govori Dobrović te dodaje kako to stvara osjećaj rezignacije, apatije i razočaranosti sustavom kod građana. "Tada cijeli sustav ide korak nazad", upozorava.

'Ekipa na vlasti nema svoje stručnjake'

No, nepovjerenje i razočaranost građana nisu jedini problem. Dobrović govori kako Zagrebu nedostaje stručnjaka u pravom smislu te riječi: "Ekipa na vlasti nema svoje stručnjake. One koji detektiraju problem, imaju rješenje i odlučni su provesti ga. Bez snažnih promjena sustava, ne može se naprijed."

"Ova uska grupacija na vlasti s Tomaševićem u centru, nemaju povjerenja prema ljudima koje su stručni, ali im nisu ideološki skroz blizu. Bez povjerenja u druge, a sami nemaju znanja i odlučnosti", govori Dobrović te dodaje kako je sadašnja situacija u Zagrebu rezultat upravo toga.

Dobrović govori kako je aktualna vlast zaslužna za preko 400 tisuća tona odloženog otpada pod njihovim mandatom: "Da su išta napravili, to se moralo prepoloviti. Ne raditi ništa ili raditi premalo u ovom sektoru danas, znači raditi štetu, i ekonomsku i ekološku i gospodarsku. To si nitko ne smije dozvoliti."

U prognozi za budućnost, nije bio optimističan, ističe kako sumnja da će se ikakve promijene dogoditi.

"Ne vidi se nada da će biti promjena, građeni grada Zagreba mogu očekivati daljnju štetu, neugodnosti, lošu kvalitetu zraka, lošu razinu usluge", zaključio je zastupnik za Net.hr.

