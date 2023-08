Nakon što je predsjednik Zoran Milanović pred novinarima "konstatirao" da Mirela Holy, "nije normalna", tu je izjavu prokomentirala i sama Holy, inače bivša ministrica zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi.

Podsjetimo, Holy je gostujući u medijima u utorak komentirala proces izbora hrvatskih veleposlenika i pritom je kazala kako predsjednik Milanović sam sebi skače u usta kada za veleposlanike predlaže ljude koji nemaju nikakvu diplomatsku pozadinu i da tu svjedočimo njegovom ogromnom licemjerju.

Iznijela je primjer iz doba kada je obnašala ministarsku dužnost te Milanoviću, kao tadašnjem premijeru, proslijedila životopis potencijalne kandidatkinje za poziciju veleposlanice u Finskoj, a Milanovićeva rekacija bila je, kako je izjavila Holy, "brutalno negativna i rekao je da ne dolazi u obzir da se na veleposlanička mjesta šalju osobe koje nemaju diplomatski background.

"Meni je to bilo okej. Karijerni se diplomati obrazuju. Ali, evo ga, sam sebi skače u usta po ne znam koji put kada predlaže ljude koji nemaju apsolutno nikakav diplomatski background”, kazal je Holy u utorak i tako ponovno izazvala Milanovićevu gnjevnu rekaciju.

"Ona nije normalna, ajmo dalje. Ne znam što drugo da kažem. On nije normalan, okej, da se ne uvrijedi, sad će bit žena petnaest minuta. Kakve su to gluposti. Evo, nju sam imenovao politički, nju. S kojim referencama? Tko je ona?", izjavio je uzrujano Milanović sutradan, kada mu je novinarka rekla da ga je Holy prozvala za licemjerje iako i on sam politički bira kandidate.

'Podilaženje desnom biračkom tijelu'

Zamolili smo Mirelu Holy za komentar i njezin odgovor prenosimo u cijelosti:

"Predsjednikov komentar je pokušaj spinanja, odnosno skretanja pozornosti s njegovog licemjerstva kada je riječ o imenovanju veleposlanika. Pri tome se koristi spin metodom ad homminem, ili etiketiranja, koja se svodi na osobni napad na osobu koja je ukazala na njegove evidentne dvostruke kriterije.

Spomenuta spin metoda se svodi na potpunu dehumanizaciju suprotne strane jer ako je protivnik lud onda je potpuno irelevantno ono što govori. Radi se o evidentnom pokušaju začepljivanja usta što je vidljivo i iz fraze "nemojte ju zvati, ona nije normalna".

Predsjednik, osim toga, ničim izazvan insinuira da sam transrodna osoba jer "nisam normalna, odnosno normalan, da se ne uvrijedim" što je za našeg "progresivnog" predsjednika vjerojatno krunski dokaz moje nenormalnosti, ali i evidentan pokušaj podilaženja desnom biračkom tijelu.

No, stvar je u tome da predsjednik Milanović ima dvostruke kriterije kada je riječ o imenovanju veleposlanika koja evidentno ima i rodnu dimenziju jer žene moraju biti karijerne diplomatkinje da bi uopće bile razmatrane za veleposlaničke pozicije, dok je za muškarce dovoljan kriterij to što su muškarci", kazala je Mirela Holy.

