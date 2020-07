HOLY NA SUČELJAVANJU S PETIR: ‘Bunika je omiljena supstanca vaših kolega iz HDZ-a, oni organiziraju seanse sa šamanskim transovima’

‘Samo bih rekla da mi je žao da Restart koalicija jedino u programu ima jest legalizacija marihuane pa da svi zamotaju joint i opuste’, podbola je Petir

Na N1 televiziji sinoć su se sučelile Mirela Holy s liste SDP-a u 1. izbornoj jedinici i Marijana Petir s liste HDZ-a u VI. izbornoj jedinici.

Zaiskrilo je tijekom rasprave o lex cannabisu, odnosno legalizacije i liberalizacije konoplje, i to svih sorti. Petir je protiv toga.

“Da, Lex cannabis podrazumijeva legalizaciju i liberalizaciju konoplje, i to svih sorti. U ovom trenutku nam je liberalizirano korištenje onih sorti industrijske konoplje koji imaju udio THC-a do 0,2%. No, sve su to podvrste iste biljke koji se mogu križati. Konoplja koja se sadila u Hrvatskoj prije nego je zabranjena, imala je udio THC-a 8 do 9%, a nije se koristila za rekreativne svrhe, nego u izradi tekstila, užadi i izolacijskih materijala. Industrijska konoplja je vrlo potentna industrijska biljka i zato je u ključnom interesu da Hrvatska skine tu granicu i legalizira ovu biljku jer je ona resurs za proizvodnju velikog broja proizvoda s visokom dodanom vrijednošću”, rekla je Holy.

Petir je protiv legalizacije

Petir smatrra kako konoplja ima ozbiljan potencijal, posebno u okviru zelenog plana i otvaranju radnih mjesta, ali važno je da ne budemo područje koje će izvoziti”, kaže.

Izjavila je i da je protiv legalizacije. “Naravno da sam protiv. Kroz mnoga znanstvena istraživanja dokazana je štetnost na psihofizičko zdravlje. Mislim da to ne treba biti tema niti to treba stavljati u fokus”, rekla je Petir.

Holy je odgovorila: “Tu postoji temeljno nerazumijevanje. Konoplja je jedna vrsta, ona ima nekoliko podvrsta koje se mogu križati. Industrijske konoplje suprotno uvjerenju velikog broja ljudi imaju daleko veći udio THC-a od ove dopuštene granice do 0,2%. Te sorte su uglavnom prehrambene i od njih se ne može proizvoditi tekstil, užad, karoserije, to je potpuno besmisleno. Nitko od naših baka koje su je uzgajale, nakon namakanja, išle smotati i pušiti, a ta je vrsta imala do 8% THC-a. To su obične gluposti.”

‘Nitko nije umro od predoziranja’

“Od nje nitko nikada nigdje nije umro od predoziranja. Svakodnevno imamo stravične posljedice konzumacije alkohola, ali to nikoga ne brine. Nitko ne zagovara prohibiciju alkohola, a posljedice su daleko gore od konzumacije marihuane. Tu govorimo o običnom licemjerju”.

Petir je replicirala: “Samo bih rekla da mi je žao da Restart koalicija jedino u programu ima jest legalizacija marihuane pa da svi zamotaju joint i opuste. To nije rješenje niti dobra poruka”.

Holy: Bunika je omiljena supstanca HDZ-ovaca

Holy je navela kako su istraživanja pokazala da CBD iz konoplje vrlo pozitivno utječe na suzbijanje Covida-19. “Istraživanja su pokazala kad govorimo o psihoaktivnosti, da ona deset puta manje ima ovisnički potencijal od nikotina i alkohola koji su legalni. Ima čak niži ovisnički potencijal od šećera. A imate cijeli niz opasnih biljaka poput velebilja, belladonne, bunike… Bunika je omiljena supstanca vaših kolega iz HDZ-a, oni organiziraju seanse sa šamanskim transovima pod bunikom, jedan čovjek na seansi koju je organizirao HDZ-ovac Luka Hodak, umro je. Buniku možete bez problema brati u Hrvatskoj, raste nesmetano, psihoaktivna je, a nitko u tome ne vidi problem”, kazala je Holy.