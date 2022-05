Ginekolog sa prizivom savjesti, Boris Ujević (55), iz zagrebačke Kliničke bolnice Sveti Duh, gdje nitko od ginekologa ne izvodi pobačaje, govorio je na današnjem Hodu za život.

"Imam 55 godina. Prije 55 godina sam bio star 1 sekundu, pa minutu, pa sat pa tjedan pa godinu, sve do sada. Kad bi svi ljudi bili svjesni da su nekad bili stari sekundu, Hod za život ne bi bio potreban. Porodništvom se bavim preko 30 godina. Govori se da se medicina uči iz pacijenta, a ne iz knjiga. Što se više bavim pacijentom, to postajem bolji liječnik. Može se reći i da što se više susrećem s majkama i nerođenom djecom, učim se životu i postanem bolji čovjek", rekao je.

"Kada se susrećem s trudnicom, susrećem se s dvije osobe, majkom i nerođenim djetetom. Oni meni nisu samo pacijenti, nego i moja dva učitelja. Kad se u bolnici u kojoj radim koristim prizivom savjesti, ja se time ne koristim od jučer, nego od 1997. godine. Ne želim sudjelovati u rađenju abortusa, to ne činim iz hira ili inata, ili kako se čuje u medijima, od lijenosti. To je promišljena odluka koju sam naučio kroz medicinu i biologiju. To sam naučio od majke i njezinog nerođenog djeteta.

Ja svoju nastavu pohađam redovito, kad se susrećem u ordinaciji s majkom i nerođenim djetetom kojemu kuca srce i koje se kreće, Blago vama koji ste došli ovdje s tom sviješću. Život treba poštovati i život je zakon", rekao je.