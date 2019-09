HOĆI LI MILORAD PUPOVAC KAZNENO ODGOVARATI ZA SVOJE RIJEČI O HRVATSKOJ? Poznati odvjetnik iznio svoje mišljenje

Nobilo: ‘Pupovac je kolateralna žrtva zbog komešanja unutar HDZ-a, jer ključno pitanje nije tko će biti predsjednik, tko će imati većinu, nego tko će kontrolirati HDZ, to je sad najvažnije pitanje’

Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Novom danu N1 televizije komentirao DORH-ovo bavljenje slučajem SDSS-ova čelnika Milorada Pupovca rekavši da “čitaju prijavu, pribavljaju članak u kojemu je Pupovac izjavio to što je izjavio i to je to, više DORH ne treba raditi”. Prema njegovu mišljenju nema riječi o kaznenom djelu te smatra da do skidanja imuniteta neće doći.

Na pitanje je li DORH nekad ispitivao nekog zastupnika zbog izjava izrečenih u nekom intervjuu, Nobilo kaže da se ne sjeća te dodaje da je u Hrvatskoj verbalni delikt ukinut negdje 1991. godine kada je prestala važiti zabrana komentiranja državne politike.

Nije riječ o kaznenom djelu

Prema mišljenju Nobila, u slučaju Pupovca se ne može govoriti o kaznenom djelu. “Izlaganje poruzi i sramoćenju Hrvatske potpuno je drugo, ovdje imamo članak političara koji iznosi probleme u Hrvatskoj, imamo njegovu analizu i mišljenje, a zbog mišljenja ne može nitko odgovarati. Izlaganje poruzi nije kazneno djelo.

Ako svedemo na osobnu razinu, onda je to djelo klevete, djelo uvrede. Kad bi se na takav način trebalo rješavati, onda treba postaviti pitanje tko će određivati što je primjeren govor, a što nije, a ako bude tako onda su u pitanju temelji demokracije u Hrvatskoj”, smatra Nobilo.

Ništa od skidanja imuniteta

Također kaže da od skidanja imuniteta Pupovcu neće biti ništa. Dodao je kako je istup predsjednika HVIDR-e i zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Josipa Đakića bio “na neki način tendenciozan”, ali da je imao “pozitivnu poruku” u pokušaju smirivanja branitelja i prepuštanju DORH-a da riješi slučaj.

“Nikad se nije desilo i nikad neće, dok je ovog Ustava Republike Hrvatske, da se za ovakav govor saborskom zastupniku skida imunitet, niti za uvredu niti za klevetu. Za delikte koji se govorom čine nikad Sabor nikome nije skinuo imunitet pa neće ni Pupovcu, ja se iskreno nadam. Pupovac je kolateralna žrtva zbog komešanja unutar HDZ-a, jer ključno pitanje nije tko će biti predsjednik, tko će imati većinu, nego tko će kontrolirati HDZ, to je sad najvažnije pitanje. Prema Pupovcu ide širenje oštrice sve kako Plenković ne bi pobijedio na izborima”, uvjeren je Nobilo.

Svima odgovara neizručenje Mamića

Nobilo je komentirao i odluku da Zdravko Mamić ne može biti izručen Hrvatskoj, rekavši kako ima dojam da to svima odgovara.

“Imam utisak kao građanin da svima ovo odgovara, odgovara i Mamiću, odgovara i Hrvatskoj. Zamislite da je došao u zatvor u Hrvatsku, on je ogorčen i ljut, zamislite što bi mogao iz zatvora reći o HDZ-u i predsjednici. Zato ovo svima odgovara ovako i ne priča se puno o tome”.