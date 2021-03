RIMAC SELI U STARI PEVEC NA JANKOMIRU: ‘Hrvatska doista nema prikladnih prostora za bilo kakvu ozbiljniju proizvodnju’

Mate Rimac će dio svojih raštrkanih pogona preseliti u 25.000 kvadrata prostora na zagrebačkom Jankomiru u kojima je nekada poslovao Pevec

Nakon što je odjeknula vijest kako će Porsche uložiti još 70 milijuna eura u Rimac Automobile i kako je izvjesno da će oni preuzeti Bugatti, Mate Rimac je objavio novu lokaciju svoje tvornice. Na Facebooku je otkrio kako će se u sljedećih nekoliko mjeseci useliti u prostore na zagrebačkom Jankomiru, u kojima je nekad bio Pevec. Usput je opisao koliko je teško pronaći prostor od 15.000 kvadrata u Zagrebu i okolici.

No, to će biti samo privremeno rješenje, jer Rimac već neko vrijeme planira izgradnju tvorničkog kampusa vrijednog između 80 i 100 milijuna eura, kojim bi objedinio sve svoje raštrkane proizvodne pogone. Iz Rimčeve kompanije tvrde da se novim Porscheovim ulaganjem osnažuje njihov položaj kao tvrtke specijalizirane za razvoj tehnologija i proizvodnju ključnih sustava za tržište električnih vozila visokih performansi. Njihov udjel u tvrtci je 2019. porastao na 15,5 posto. Stoga im treba i reprezentativni prostor, a Rimac je pojasnio koliko je to teško imati. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

RIMAC JE SVE BLIŽE BUGATTIJU: Od Porschea stiže velika lova, krajem godine mogao bi preuzeti talijanski brend

PORSCHE JE ULOŽIO JOŠ 70 MILIJUNA EURA U RIMČEVU TVRTKU: ‘Mate nas nadahnjuje svojim idejama’

Nema prikladnih lokacija za proizvodnju

“Kako vrlo brzo rastemo (kako brojem ljudi, tako i brojem projekata i proizvodnih linija), već godinama muku mučimo sa prostorom pa smo tako raštrkani na 10 lokacija (14 objekata u 9 gradova i 3 države) što nam jako otežava poslovanje. Mislim da je dobro poznato da već dugo vremena planiramo graditi Campus – naše dugoročno rješenje za problem lokacije. Na žalost neke stvari idu dosta sporo pa i dalje moramo ‘krpati’ i pronalaziti polu-rješenja. Tako smo nedavno otvorili R&D ured za 400+ ljudi u Zagrebu. Još nismo objavili nikakve slike ili detalje oko te lokacije – budemo uskoro.

Kako će realizacija Campusa trajati još neko vrijeme smo posljednjih mjeseci intenzivno tražili prostor koji će nam omogućiti preživljavanje do Campusa. Tražili smo prostor od minimalno 15.000 m2 u Zagrebu i okolici. Valjda nema prostora kojeg nismo obišli – čak smo išli toliko daleko da smo gledali sulude kombinacije tipa stari putnički terminal Zračne luke (Pleso), razne shopping centre (Mandi, West Gate, Tekstil Promet…), stare industrijske zgrade (Gredelj, Viadukt, hrpa nekih zapuštenih starih tvornica) itd. Mislim da smo doslovno pogledali sve što i približno može zadovoljiti uvjete (čak i prostore dosta daleko od Zagreba) i zaključak je – Hrvatska doista nema prikladnih (i dostupnih) prostora za bilo kakvu ozbiljniju proizvodnju. Neke lokacije se možda i mogu iskoristiti ali nisu prikladne radi zone u kojoj se nalaze ili vlasničkih/imovinsko-pravnih statusa (npr. Gredelj) ili imaju već ugovoren dugoročni najam pa je nemoguće početi koristiti zgradu u nekom razumnom roku (primjerice bivša Magma u Jaski, koja bi nam bila najbolje rješenje).”

KAKO JE RIMAC UPAO U PRIČU S BUGATTIJEM? Brzo napreduje i radi stvari koje Volkswagen grupa već neko vrijeme planira

‘DOSTAVA ĆEVAPA BEZ MUJE’: Porsche je u njega uložio još 70 milijuna eura, a pogledajte čime se Mate Rimac bavio prije osam godina

Najmanje loša odluka

“Sad bar znamo da smo prošli baš sve i na temelju svih dostupnih podataka donijeli najbolju odluku. Ili zapravo – najmanje lošu. ‘Loša’ zato što moramo uložiti jako puno novaca u prostor koji ćemo koristiti samo nekoliko godina dok se ne preselimo u Campus. Ali, to je valjda cijena rasta (i lokacije gdje nema dostupnih industrijskih postrojenja). Odlučili smo se za bivši Pevec na Jankomiru – prostor od nekih 25.000 m2. Znam, daleko od savršenog, ali uzeći sve u obzir je ovo doista bila jedina moguća opcija.

Radovi su u punom jeku i kroz 4-5 mjeseci bismo trebali imati 400-500 zaposlenih na lokaciji. Ovdje će biti smješten dio proizvodnje, industrijalizacija, dio razvoja i drugi dijelovi našeg poslovanja. Kao i kod svih naših lokacija – unatoč kratkom vremenu korištenja, potruditi ćemo se urediti lokaciju da bude reprezentativna i ugodna za boravak/rad. Nadam se i ture/obilasci biti mogući do kraja godine.

P.S. Projekt Campusa sa svim detaljima ćemo objaviti kroz sljedećih nekoliko tjedana”, poručio je Rimac.