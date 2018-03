‘Nezamislivo mi je da bi mu mjesto predsjednika Vlade ostalo rezervni položaj za slučaj da ne bude izabran za Spitzenkandidata ili kasnije za predsjednika Komisije. To ne bi bilo dobro.’

Premijer Andrej Plenković mogao bi se uskoro naći u poziciji kandidata za predsjednika Europske komisije.

Plenković zainteresiran za kandidaturu?

Novi list piše da će u predstojećim mjesecima Plenković odlučiti hoće li se natjecati za nominaciju Europske pučke stranke. Ta će stranka svog kandidata za šefa Europske komisije birati u studenom u Helsinkiju, dok će se europski izbori održati u proljeće 2019. Navodno je Plenković zainteresiran za kandidaturu te je o tome već razgovarao s čelnicima te stranke u Europskom parlamentu. To bi pak moglo pod upitnik dovesti njegovu dužnost kao hrvatskog premijera.

Dio HDZ-ovaca priznaje da postoji mogućnost Plenkovićeve kandidature za čelnika Europske komisije.



Što s mjestom predsjednika hrvatske vlade?

‘Plenković sigurno još nije donio odluku, ali računamo s ovakvom mogućnošću. Ako do toga zaista dođe, nametnut će se pitanje hoće li on i dalje biti premijer. O tome bi se raspravljalo u stranci, a moj je stav da bi Plenković morao podnijeti ostavku čim bi istaknuo želju da bude Spitzenkandidat. Nezamislivo mi je da bi mu mjesto predsjednika Vlade ostalo rezervni položaj za slučaj da ne bude izabran za Spitzenkandidata ili kasnije za predsjednika Komisije. To ne bi bilo dobro’, rekao je za Novi list jedan visokopozicionirani izvor iz HDZ-a.