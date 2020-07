HOĆEMO LI IPAK SVI MORATI INSTALIRATI APLIKACIJU ZA PRAĆENJE KORONAVIRUSA? ‘Zašto lagati ljude? Pa mi smo u izvanrednom stanju…’

“Uopće nije bitno hoćemo li mi instalirati aplikaciju jer oni koji su pročitali kako ona radi znaju da je prije svega bitno jesu li je instalirali oni koji su pozitivni. Onda ima koristi. Treba to uzeti s rezervom, druge zemlje već odustaju od aplikacije”, rekao je Ostojić

U posljednje se vrijeme često propituje i legalitet i legitimitet pojedinih epidemioloških mjera, osobito nakon što je nekidan glavni hrvatski epdiemiolog Krunoslav Capak odobrio bjelovarskom gradonačelniku Dariu Hrebaku dolazak na sjednicu Sabora iako mu je bila određena samoizolacija.

O legitimitetu i legalitetu Stožera u RTL Direktu govorili su predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

Sporna je postala i aplikacija “Stop COVID-19”, odnosno najava ministra zdravstva Vilija Beroša da bi na jesen ona mogla postati obavezna.

Bačić je, kaže, aplikaciju instalirao, Ostojić nije.

“Uopće nije bitno hoćemo li mi instalirati aplikaciju jer oni koji su pročitali kako ona radi znaju da je prije svega bitno jesu li je instalirali oni koji su pozitivni. Onda ima koristi. Treba to uzeti s rezervom, druge zemlje već odustaju od aplikacije”, rekao je Ostojić.

Dobrovoljna, ali…

Aplikacija je u ovom trenutku dobrovoljna, ali…

“Držim da bi njena obvezatna instalacija trebala proći kroz Sabor kao što su prošla i brojna druga ograničenja naših prava i sloboda u funkciji zaštite zdravlja drugih. Može se utvrditi zakonom. Ustav je jasno to propisao, to se može izglasati običnom većinom”, kazao je Bačić.

Ostojić je oštro kritizirao rad Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

“Zašto lagati javnost, mi jesmo u izvanrednom stanju. Potrebne odluke ne treba prepuštati paratijelu, Stožeru koji odlučuje o svim stvarima. Odluke u ovom trenutku donosti tijelo koje nije sposobno imenovati svoje članove. Beroš, Markotić, nisu članovi Stožera, oni se lažno predstavljaju. Činjenica je da se aplikacija uvodi kao dobrovoljna, a prije smo imali pokušaj vladajućih da se obavezno uvede praćenje mobitela, nemojmo reći da smo to zaboravili. To je situacija koja se događala za vrijeme korona krize. Ja samo želim reći da pitanje izvanrednog stanja mi imamo, tako se Stožer ponaša i u tim izvanrednim okolnostima, koje su predviđene našim Ustavom, ponavljam, nema potrebe uljepšavati stvarnost”, rekao je Ostojić.

‘To nije protuustavno tijelo’

Bačić se s time nije složio. “Promašena je teza da se radi o paraustavnom tijelu, to nije točno. Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jasno je data nadležnost Stožeru da u suglasnosti i suradnji s ministrom zdravstva i HZJZ-om i pod nadzorom Vlade propisuje mjere kojima se ograničavaju prava i slobode hrvatskih građana u cilju njihove zaštite od epidemije. Nema govora da se radi o paraustavnom tijelu. Mi smo to proglasili posebnim okolnostima. Od tada pa do danas, ta dva zakona, koji su oslonjeni na članak 16. Ustava, donose se mjere koje su pod nadzorom Vlade, a donose se u cilju zaštite zdravlja naših sugrađana i mi ćemo s takvim mjerama nastaviti, one su se pokazale iznimno učinkovitima”, rekao je.