HOĆEMO LI OVE GODINE IMATI BIJELI BOŽIĆ? EVO ŠTO KAŽE VAKULA: ‘Snijega će biti na nekim područjima, ali strpimo se još malo…’

Najveće pitanje ovih blagdana definitivno se odnosi na to hoće li biti snijega ili neće jer ipak Božić ima veću čar kada je sve pod bijelim pokrivačem. Kako prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, u nastavku ovoga tjedna, a i početkom novoga nastavlja se djelovanje anticiklone, uz povremene dotoke malo vlažnijega zraka nad sjeverne hrvatske krajeve.

Stoga će vrijeme ostati prilično postojano – na sjevernom Jadranu, te u većini kopnenih krajeva prevladavajuće oblačno, osobito ujutro i maglovito, ponegdje uz rosulju i slabu kišu, a u višem gorju, te osobito u unutrašnjosti Dalmacije i na srednjem i južnom Jadranu barem djelomice sunčano. Pritom će temperatura zraka i dalje biti barem oko prosječne za drugu polovinu prosinca.

Vrijeme tijekom blagdana

Sredinom sljedećega tjedna sve je veća vjerojatnost za dolazak ciklone – zbog razmjerno česte pojave u ovo doba godine odavno poznate kao “božićne” – a s njom i zamjetnijeg pada tlaka, jačanja južine, oborine česte i ponegdje opet obilne, najprije posvuda kiše, zatim i snijega barem u gorju.

No, budući da je rasap mogućih rješenja još prilično velik i uzastopni prognostički izračuni poslije srijede daju jako različite rezultate – nije znanstveno opravdano već sada govoriti o vremenu tijekom božićnih blagdana, pogotovo ne u terminima “bit će”, “sigurno” i slično, kaže Vakula.

Petak u Dalmaciji sunčan, drugdje maglovit

Detaljniju vremensku prognozu za petak i vikend pripremio je Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a. I u petak će u istočnoj Hrvatskoj biti tmurno, oblačno i maglovito. Ponegdje je moguća rosulja, a sunčana razdoblja samo u najvišem gorju zapadne Slavonije. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 0 do 2 °C, a najviša dnevna oko 5 °C.

Malo niža temperatura bit će u središnjoj Hrvatskoj, uz također oblačno i maglovito vrijeme, ponegdje uz mogućnost slabe kiše ili rosulje. Vjetar slab. Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno i pretežno oblačno, mjestimice uz maglu, osobito po kotlinama i u gorskim zavalama. Ponegdje može biti slabe kiše, a u gorju i rosulje. Vjetar uglavnom slab promjenjiva smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3 °C, uz obalu između 6 i 9 °C. Najviša dnevna od 3 do 7 °C, na moru između 11 i 14 °C.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab, prema otvorenom moru mjestimice umjeren sjeverozapadni, pri čemu će more biti mirno ili malo valovito. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 2 °C, uz obalu između 7 i 10 °C, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 16 °C. Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka, uz najviše sunčana vremena. Vjetar većinom slab promjenjiva smjera.

Idući dani bez promjene

Idućih dana u unutrašnjosti bez veće promjene – i dalje većinom tmurno, oblačno i maglovito, ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom. Sunčana razdoblja većinom u višem gorju. Vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka bez znatnije promjene, i dalje većinom malo viša od prosjeka.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo pa i pretežno oblačno, mjestimice s maglom i sumaglicom, a ponegdje može pasti i malo kiše, osobito u nedjelju i ponedjeljak. U Dalmaciji uglavnom sunčano i razmjerno toplo. Vjetar većinom slab. U nedjelju će zapuhati umjereno, mjestimice i jako jugo, koje će u ponedjeljak okrenuti na sjeverozapadnjak.