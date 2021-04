IMAMO 2885 NOVOZARAŽENIH I 46 PREMINULIH; Alarmantno u Varaždinu: ‘Doktori će morati birati koga staviti na respirator’

U posljednja 24 sata zabilježeno je 2885 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV, a preminulo je 46 osoba; na respiratoru se nalaze 226 pacijenta

Od korone se u Hrvatskoj ukupno oporavilo 293.454 osobe

U svijetu je 144.455.684 zaraženih koronavirusom, dok broj smrtnih slučajeva povezanih s Covidom iznosi 3.071.798

Za osobe koje su primile obje doze cjepiva zaraza je moguća u 0,5 posto slučajeva

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nacionalni stožer: U Hrvatskoj 2885 novi slučaj zaraze, umrlo 46 ljudi

11:30 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 2885 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16116. Među njima je 2 229 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 226 pacijenata. Preminulo je 46 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 316 308 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 6738 preminulo, ukupno se oporavilo 293 454 osobe od toga 2103 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 33 940 osoba. Do danas su ukupno testirane 1 734 234 osobe, od toga 10 537 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 21. travnjem utrošeno je 726 315 doza, a cijepljene su 578 273 osobe. Prvom dozom cijepljeno je 427 919 osoba, dok su drugom dozom cijepljene 148 042 osobe. Za 2 312 osoba nema podataka kojom dozom su cijepljenje.

Šibensko-kninska: 181 novi

11:27 – Šibensko-kninskoj županiji 181 novooboljela osoba, jedna osoba preminula. Preminula je ženska osoba (1940. godište) oboljela od zarazne bolesti COVID-19, koja se liječila u šibenskoj bolnici.

Trenutno je 617 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 76 osoba, od kojih je pet osoba na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi 16 osoba. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno su 2063 osobe.

U posljednja 24 sata testirano je 313 uzoraka.

Varaždinska: 121 novozaraženi

11:25 – U Varaždinskoj županiji je tijekom 24 sata evidentiran 121 novi slučaj zaraze koronavirusom. Preminulo je pet osoba. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 148 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 87 osoba smješteno na lokaciji u Varaždinu, a 61 osoba je u Klenovniku.

U jedinicama intenzivnog liječenja, na respiratoru, nalazi se 25 osoba, a u posljednja 24 sata preminulo je pet osoba pozitivnih na COVID-19. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 500 uzoraka.

Osječko-baranjska: 153 nova slučaja

11:20 – Koronavirusom su zaražene nove 153 osobe, a tri su umrle (76, 85 i 93 godine) u Osječko-baranjskoj županiji u posljednja 24 sata, objavio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite.

U protekla 24 sata u laboratorijima osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) i županijskog Zavoda za javno zdravstvo analizirano je 513 uzoraka. Najviše novozaraženih, njih 62, je iz Osijeka, 13 iz Čepina, 12 s područja Belišća i Našica, osam iz Đakova, dok je u ostalim mjestima potvrđen manji broj novooboljelih osoba, rekao je na konferenciji za novinare načelnik Stožera Ivan Hampovčan.

Naveo je da se na bolničkom liječenju trenutno nalaze 133 osobe i to 102 u osječkom KBC-u, od kojih su 23 na respiratoru, a 31 osoba je zbrinuta u našičkoj Općoj županijskoj bolnici. U samoizolaciji su trenutno 1442 osobe. Govoreći o razmatranim epidemiološkim mjerama, Hampovčan podsjeća kako je do 30. travnja na snazi preporuka da škole, gdje god je to potrebno, primjene “B model”, odnosno kombinaciju nastave u školama i na daljinu.

S obzirom da se broj oboljelih učenika od prošlotjednih 35 danas povećao na 66, Hampovčan je kazao kako u Stožeru smatraju da je to i dalje “zanemariv broj” koji još uvijek ne zahtijeva primjenu “C modela” nastave. Najavio je da će od Nacionalnog stožera zatražiti uvođenje mjere obaveznog korištenja maski za lice na otvorenom prostoru na mjestima gdje se očekuje veći protok ljudi, kao što su tržnice, prostori oko trgovačkih centara i vjerski objekti, bez obzira na fizički razmak.

Hampovčan je dodao da će se, vezano za domove za starije i nemoćne osobe, ponovno tražiti mjere zabrane posjeta te određivanje obavezne samoizolacije nakon povratka u objekt.

Epidemiolog županijskog Zavoda za javno zdravstvo Tomislav Dijanić: izvijestio je kako je od početka cijepljenja u županiju stiglo 54 tisuće doza cjepiva, a na punktovima na kojima se provodi organizirano cijepljenje do sada je cijepljeno oko 13.300 osoba.

Dubrovačko-neretvanska: 48 novozaraženih

11:01 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 48 novih slučajeva zaraze koronavirusom (19 utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 13 osoba iz Dubrovnika, deset iz Metkovića, Opuzena i Ploča, dvije iz Kule Norinske i Župe dubrovačke te jednoj iz Stona.

Ukupno je zaraženo 19 muških osoba i 29 osoba ženskog spola, a 34 ih ima utvrđenu epidemiološku vezu. Preminula je jedna muška osoba iz Dubrovnika (rođ. 1939.g.).

Izliječene su 84 osobe: 31 iz Dubrovnika, 23 iz Metkovića, 11 iz Ploča, sedam iz Opuzena, dvije iz Konavala, Slivnog, Zažablja i Župe dubrovačke, jedna iz Dubrovačkog primorja, Orebića i s Lastova te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije. U posljednja 24 sata obrađeno je 314 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 61 786 uzoraka.

U OB Dubrovnik hospitalizirano je 66 osoba pozitivnih na koronavirus. Četiri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb, od čega su tri na invazivnoj ventilaciji te jedan na neinvazivnoj ventilaciji.

U samoizolaciji je 1090 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je osam kršenja mjere samoizolacije (svih osam na granici). Od početka pandemije zabilježeno je ukupno 651 kršenje mjere samoizolacije. Stožer CZ DNŽ i dalje apelira na građane da se drže svih propisanih mjera od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH.

Prvi slučaj zaraze koronom na prolasku olimpijskog plamena po Japanu

10:49 – Organizatori Olimpijskih igara u Tokiju u četvrtak su objavili da je zabilježen prvi slučaj zaraze koronavirsom na prolasku olimpijskog plamena po Japanu. Organizatori su naveli da je muškarac od tridesetak godina, koji je sudjelovao u prolasku plamena na otoku Shikoku (zapad), bio pozitivan na koronavirus, no nisu otkrili ni njegov idnetitet ni njegovu ulogu u svemu.

To je prvi slučaj povezan s prolaskom štafete koja ne smije ići po nekim javnim putevima u pojedinim zonama zbog bojazni od širenja koronavirusa. Organizatori surađuju s medicinskim tijelima kako bi se “poduzele potrebne mjere za siguran prolazak plamena”. Grad Kyoto se zadnji suprotstavio prolasku plamena kroz svoje područje, a lokalni meidji pišu da će gradske vlasti tražiti da plamen ne ide javnim putevima.

Prema pisanju dnevnika ‘Asahi’, Kyoto bi mogao predložiti da se prolazak plamena organizira unutar dvorca Nijo koji je pod zaštitom UNESCO-a. Prošli tjedan je prolazio kroz zatvoreni park u gradu Osaka bez prisustva javnosti. Okinawa, u južnom dijelu Japana, i grad Matsuyama na zapadu su otkazali prolazak plamena zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom.

Plamen je na put po Japanu krenuo 25. ožujka iz Fukushime i kroz 47 japanskih okruga će ga nositi oko 10.000 trkača prije nego stigne u Tokio gdje će se 23. srpnja održati svečano otvaranje Olimpijskih igara.

Karlovačka: 133 novih

10:47 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata imamo ukupno 133 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR+antigensko testiranje),7 preminulih COVID pozitivnih osoba te 596 osoba u samoizolaciji.

S područja Karlovačke županije u posljednja 24 sata testirane su 222 osobe (PCR), od kojim imamo 105 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR).S područja grada Karlovca je 47 osoba, Ogulin 34, Duga Resa 4, Ozalj 3, Draganić 1, Josipdol 5, Lasinja 1, Netretić 1, Plaški 6, Tounj 3. U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji putem brzog testa za detekciju antigena imamo 28 COVID pozitivnih osoba. S područja grada Karlovca 8, Duga Resa 8, Ogulin 4, Ozalj 1, Slunj 1, Vojnić 1, Generalski Stol 1, Josipdol 1, Kamanje 1, Krnjak 1, Žakanje 1.

Na bolničkom liječenju na COVID odjelima trenutno se nalazi 149 osoba ( OB Ogulin-39, SB Duga Resa-43, OB Karlovac-67). U posljednja 24 sata novoprimljeno je 13 COVID pozitivnih osoba (OB Ogulin-3,SB Duga Resa-1, OB Karlovac-9), a otpuštene su 2 osobe (OB Ogulin-1, OB Karlovac-1). Na respiratoru se nalazi 11 COVID pozitivnih osoba (OB Ogulin-3, OB Karlovac-8). Na COVID odjelu karlovačke bolnice u posljednja 24 sata preminulo je 5 osoba: 3 ženske osobe (1933.,1932., 1942. godište) i 2 muške osobe (1962.i 1941.godište), a u Specijalnoj bolnici Duga Resa 2 osobe: jedna ženska osoba (1935.godište) i jedna muška osoba (1935.godište).

Prema izvješću PU Karlovačke, u samoizolaciji se nalazi 596 osoba. U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada od virusa COVID-19 oboljelo 12 841 osoba ( 9582-PCR, 3259-brzi antigenski test), preminulo u bolnicama 396 osoba te 30 COVID pozitivnih osoba po izvješću mrtvozornika, a otpušteno sa bolničkog liječenja od početka pandemije 855 osoba.

Međimurska: 97 novih

10:40 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 245 uzoraka, od čega je evidentirano 97 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji, što je 39,6% pozitivnih od broja testiranih. U protekla 24 sata oporavila se 71 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 659.

Obavljenim testiranjima brzim antigenskim testovima evidentirana su 2 pozitivna slučaja, epidemiolozi su na temelju kliničke slike dijagnosticirali 1 pozitivan slučaj, dok je iz drugih županija javljeno o 4 pozitivna slučaja osoba s prebivalištem/boravištem u Međimurju. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 51 675 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 76 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirano je 8 pacijenata, otpušteno je 6 pacijenta, a 3 pacijenta su na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Zagrebačka: 361 novozaražena osoba

10:19 – U Zagrebačkoj županiji je 361 novi slučaj zaraze COVID-19, ozdravilo je 47 osoba. Trenutno je aktivno 2056 slučaja.

Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja.

Zadarska: 154 nova slučaja

10:15 – Na području Zadarske županije 154 su nova slučaja zaraze koronavirusom. Novooboljeli izolaciju provode na području gradova Zadar(75), Benkovac(8), Biograd(6), Nin(2) i Pag(4) te općina Bibinje(9), Galovac(1), Gračac(6), Kali(1), Lišane Ostrovičke(2), Pakoštane(4), Polača(2), Poličnik(4), Posedarje(8), Preko(1), Ražanac(4), Sukošan(7), Sv.Filip i Jakov(4), Škabrnja(2), Vrsi(1) i Zemunik Donji(3).

Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 492 uzorka, pod aktivnim nadzorom je 2165 stanovnik, a od bolesti su se oporavila 242 stanovnika. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirana su 62 pacijenta od kojih je 9 na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je 29 pacijenata oboljelih od koronavirusa.

U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

Primorsko-goranska: 276 novozaraženih

9:50 – U Primorsko-goranskoj županiji je 276 novooboljelih te 302 ozdravljenih osoba. Preminule su četiri oboljele osobe.

Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 1037 uzoraka. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih pacijenata iznosi 216. Na respiratoru se nalazi 13 osoba. U Thalassotherapiji Opatija, sekundarnom COVID-19 centru PGŽ, se na liječenju trenutno nalaze 32 pacijenata.

Vukovarsko-srijemska: 103 nova slučaja

9:37 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata su 103 nove pozitivne osobe na COVID-19, od kojih je 99 pozitivno na PCR testiranju, a 4 na brzom antigenom testu (25 osoba iz Vinkovaca, 17 iz Županje, po 7 osoba iz Cerne i Vukovara, 6 iz Ivankova, po 5 osoba iz Starih Jankovaca i Vođinaca, 4 iz Štitara, po 3 osobe iz Andrijaševaca, Otoka i Slakovaca, po 2 iz Borova, Bošnjaka, Gradišta i Jarmine te po 1 osoba iz Lipovca, Lovasa, Nuštra, Privlake, Prkovaca, Retkovaca, Rokovaca, Starih Mikanovaca, Šiškovaca i Tovarnika). Preminula je 1 osoba.

Od početka epidemije ukupan broj oboljelih osoba je 10.770, od kojih je 10.090 izliječenih, a ukupno je preminulo 210 osoba. Trenutno je u županiji 59 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirane su 452 osobe te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 58.044. U samoizolaciji na području županije je 718 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 12 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika, 6 medicinskih sestara/tehničara i 4 druga zdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 6 radnika (1 medicinska sestra/tehničar i 5 drugih zdravstvenih radnika).

Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 8 nastavnika i 22 učenika. U samoizolaciji se nalazi 13 nastavnika i 186 učenika.

Koprivničko-križevačka: 63 novozaraženih

9:35 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđena 63 nova slučaja bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivno 313 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 20 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 51 osoba.

Ličko-senjska: 23 nova slučaja

9:30 – U Ličko-senjskoj županiji u posljednja 24 sata 23 su novooboljele osobe od COVID-19, 17 osoba je izliječeno te su dvije osobe preminule.

Deset oboljelih osoba je s područja Gospića, 7 s područja Novalje te 6 s područja Senja. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Na Covid odjelu OB Gospić preminule su dvije ženske osobe (1939.,1944.) s područja Gospića.

Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno su oboljele 4200 osoba od čega je 168 aktivnih slučaja, 135 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 3897 osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalaze 34 osobe.

U posljednja 24h provedeno testiranje nad 107 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 455 mjera samoizolacije.

‘Situacija u varaždinskoj bolnici je alarmantna’

9:24 – SDP-ova kandidatkinja za varaždinsku županicu Barbara Antolić Vupora upozorila je u četvrtak na alarmantnu situaciju u varaždinskoj bolnici, ističući kako će zbog manjka respiratora liječnici morati birati koga će staviti na taj aparat o kojemu ovisi život, a koga neće.

Antolić Vupora je priopćila da je Vladi uputila amandman kojim traži da osigura dva milijuna kuna za kupnju novih respiratora Općoj bolnici Varaždin, ali da su vladajuću predvođeni HDZ–om to “glatko odbili”.

“Važnije im je bilo taj novac poslati izvan Hrvatske. Sada smo suočeni s ogromnom krizom u varaždinskoj bolnici kad su, kako i sam ravnatelj kaže, na raspolaganju ostala samo tri respiratora. A jučer je samo u sat vremena pet novih pacijenata završilo na respiratoru”, istaknula je.

Saborska zastupnica tvrdi i da je Hrvatska nespremno ušla i u treći val pandemije, s nedovoljnim brojem liječnika i medicinskih sestara te bez odgovarajućih aparata. “Zahtijevam od ministra Beroša da hitno osigura novac za nove respiratore u varaždinskoj bolnici. Ljudima u Varaždinskoj županiji to je od životne važnosti i ne želimo isprike ili obećanja jer više ne možemo čekati. Kritično je”, zaključila je Antolić Vupora.

Šikić: ‘Najveći broj osoba cijepili smo u jednom danu u Hrvatskoj’

9:20 – Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja NZJZ “Dr. Andrija Štampar”, danas je gostujući u Studiju 4 na HRT-u govorila je o cijepljenju u Zagrebu.

“Vjerujem da je sve veća svijest o potrebi cijepljenja i da će se sve više ljudi željeti cijepiti. Mislim da je razlog prekjučerašnjih gužvi prvi dan cijepljenja Pfizerovim cijepljenjem. Nema potrebe za nervozom, građani su naručeni su kroz cijeli dan u točan termin i nema poreben da se dolazi sat-dva ranije nego 10-ak minuta ranije. Svi će doći na red, svi koji su pozvani bit će cijepljeni, osigiran je točan broj doza koliko je potvrđenih termina”, kazala je Šikić.

Osvrnula se na gužvu ispred Velesajma te na ljude koji nisu držali socijalnu distancu. Kazala je da postoji rizik koji raste dok nema distance jer Covid redari rade velik posao te se trude ljude dovesti do fizičke distance. “Njih 50-ak pokušava građane koji dolaze prije termina razmaknuti”, kazala je. Šikić je poručila da građani koji nisu naručeni na cijepljenje ni neće biti cijepljeni.

“Moramo biti svjesni i držati se mjera, distance kako bi se spriječili rizik od zaraze. Jučer je tijekom dana na Velesajmu cijepljeno 4649 osoba, što je najviše dosad u jednom dana u Hrvatskoj. Na Zagrebačkom velesajmu cijepljeno je više od 27.000 osoba. Ove sporadične gužve nadam se da su izuzetak i činimo sve da povećamo kapacitete kako ne bi dolazilo do gužvi”, rekla je Šikić za HRT.

Istarska: 11 novozaraženih

9:14 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 355 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 11 novozaraženih osoba. Izliječeno je 16 osoba. Trenutno je 125 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba.

U mjerama samoizolacije nalazi se 1720 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 75 osoba, a od toga se 9 osoba nalazi u respiracijskom centru.

Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminule su dvije COVID-19 pozitivne osobe (1937. i 1942. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

U SAD-u cijepljeni korisnici doma zarazili se novom varijantom

8:59 – Slučajevi covida-19 eksplodirali su u ožujku u jednom umirovljeničkom domu u SAD-u u kojem je veliki dio korisnika bio cijepljen, nakon što je necijepljeni član osoblja unio novu varijantu, pokazala je studija američkog CDC-a objavljena u srijedu.

Virus se proširio u toj instituciji u Kentuckyju i zarazio 44 osobe, od kojih 24 korisnika i 20 njegovatelja. Među zaraženim korisnicima njih 18 je bilo cijepljeno s dvije doze Pfizera, a od njegovatelja 4 je bilo primilo dvije doze, pokazuje ta studija Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC), glavne američke zdravstvene agencije.

To pokazuje da postoje ograničenja kada se radi o cijepljenju kao jedinoj strategiji borbe protiv covida-19, posebno protiv njegovih varijanti, piše agencija France presse. Iako je ključno, cijepljenje mora biti praćeno “nastavkom pozornosti na prevenciju infekcije i kontrolu”, naglašavaju autori studije koji ponovno ističu važnost pranja ruku, praćenja slučajeva, izolacije zaraženih i njihovih kontakata i to sve nevezano s cijepljenjem.

Međutim, oni kažu da je među cijepljenim zaraženim osobama samo jedna trećina imala simptome, za razliku od 83 posto među necijepljenima. Samo jedan od 18 cijepljenih korisnika doma je preminuo, dok je među zaraženim necijepljenima štićenicima – kojih je bilo 6 – dvoje podleglo virusu.

“Kako bi se zaštitili korisnici domova umirovljenika ključno je da njegovatelji kao i štićenici budu cijepljeni”, zaključuju autori studije.

Virovitičko-podravska: 23 novozaražena

8:55 – U posljednja 24 sata, na području Virovitičko-podravske županije, testirana je 121 osoba, a kod njih 23 je detektiran virus SARS-CoV-2. Od njih 23, jedanaest je s područja Virovitice, po troje ih je iz Slatine i Pitomače, po dvoje iz Suhopolja i Nove Bukovice, te po jedna osoba iz Zdenaca i Špišić Bukovice.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 25 COVID-19 pacijenata. Istodobno, u KBC-u Osijek dvoje ljudi je na respiratoru.

Bjelovarsko-bilogorska: 58 novi slučaj

8:50 – Novih 58 osoba zaraženo je koronavirusom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u protekla 24 sata, priopćio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Novih 36 zaraženih osoba je s područja Bjelovara, devet s područja je Čazme, četiri s područja općine Veliko Trojstvo.

Po dvije su s područja općina Nova Rača, Šandrovac i Rovišće, a po jedna novozaražena osoba je s područja općina Hercegovac, Kapela i Velika Pisanica. U Općoj bolnici Bjelovar trenutno su na liječenju 32 pacijenta zaražena koronavirusom, od kojih su četiri na respiratoru, a na opservaciji je pet pacijenata.

U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 979 osoba.

Sisačko-moslavačka: 121 novozaraženi

8:33 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je 121 novooboljela osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o četrdesettri osobe s područja grada Kutine, devetnaest osoba s područja grada Siska, petnaest osoba s područja grada Novske, trinaest osoba s područja grada Petrinje, jedanaest osoba s područja grada Popovače, šest osoba s područja općine Velika Ludina, četiri osobe s područja općine Sunja, tri osobe s područja grada Gline, tri osobe s područja općine Lipovljani, dvije osobe s područja općine Lekenik ti dvije osobe s područja grada Hrvatska Kostajnica.

EK će pokrenuti pravi postupak protiv AstraZenece

8:20 – Europska komisija se sprema pokrenuti pravni postupak protiv proizvođača cjepiva AstraZeneca, prenosi Politico. Dvije strane do sada su 2021. godine imale neskladne odnose oko zaliha cjepiva.

Jillian Deutsch i Jacopo Barigazzi za Politico pišu da je Komisija to pitanje pokrenula na sastanku veleposlanika u srijedu, tijekom kojeg je većina zemalja EU rekla kako će podržati tužbu protiv tvrtke zbog prigovora koji masovno nisu dostavili založene doze bloku.

Jedan diplomat pojasnio je da je smisao pravnog postupka učiniti AstraZeneci obveznom pružanje doza utvrđenih u njenom ugovoru s EU. Tvrtka je predvidjela da će isporučiti otprilike 70 milijuna doza do kraja drugog tromjesečja godine, kada je trebala isporučiti cjelokupnih 300 milijuna doza osiguranih u ugovoru s EU.

Požeško-slavonska: 94 nova slučaja

8:15 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 446 slučajeva zaraze koronavirusom, 428 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 18 osoba je hospitalizirano.

U samoizolaciji se nalazi 778 osoba, a ukupno je testirano 38945 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 300 uzoraka, od kojih su 94 pozitivna.

‘Najgori val virusa u svijetu’ u Indiji

7:15 – Mediji u Indiji reagirali su svojim člancima iz kojih vrišti očaj o novom razornom valu koronavirusa koji je zahvatio njihovu zemlju. Kako prenosi The Guardian, Hindustan Times, veliki dnevnik na engleskom jeziku, piše da se događa “najgori val virusa u svijetu”.

Sve je to objavljeno na nadlovnoj stranici, dok je ta zemlja u srijedu postigla novi svjetski rekord kada su u pitanju dnevni brojevi novih zaraza od gotovo 315.000. Time of India naglašava da je središnja vlada pod vodstvom Narendre Modija pojačala i osigurala suradnju između svih razina vlasti, te osigurala da u nacionalnoj krizi dobije uvid u sve što se događa.

Bolnice širom sjeverne Indije, uključujući glavni grad Delhi, izdale su obavijesti da imaju samo nekoliko sati medicinskog kisika potrebnog za održavanje pacijenata s Covidom-19. Više od dvije trećine bolnica nije imalo slobodnih kreveta, prema mrežnoj bazi podataka vlade Delhija, a liječnici su savjetovali pacijente da ostanu kod kuće.

“Covid-19 postao je kriza javnog zdravstva u Indiji što je dovelo do kolapsa zdravstvenog sustava”, rekla je na Twitteru Krutika Kuppalli, docentica na Zavodu za infektivne bolesti Medicinskog sveučilišta u Južnoj Karolini u Sjedinjenim Državama.

Ukupni broj Covid slučajeva u Indiji sada iznosi 15,93 milijuna, dok su smrtni slučajevi porasli za 2.104 i dosegli ukupno 184 657, pokazuju najnoviji podaci ministarstva zdravstva.

Za procijepljene ljude je mogućnost zaraze 0,5 posto

7:00 – Za osobe koje su primile obje doze cjepiva, znači za potpuno cijepljene osobe, mogućnost ponovne zaraze koronom je 0,5 posto, stoji u istraživanju objavljenom u New England Journal of Medicine. Prema pisanju CNN-a, istraživanje je provedeno na 417 radnika Sveučilišta Rockefeller koji su dobili dvije doze Moderne ili Pfizera.

Samo dvoje se ponovno zarazilo, a riječ je o dvije ženske osobe zaražene južnoafričkim sojem virusa. Pozitivan test na Covid dobila je potpuno zdrava 51-godišnjakinja i to nakon 19 dana. Druga žena je potpuno zdrava 65-godišnjakinja koja je na Covid testirana mjesec dana nakon druge doze Pfizerovog cjepiva, a virus joj je prenio partner koji nije bio cijepljen.

Hrvatska među 100 država koje SAD ne preporučuje za putovanja

Srijeda – Američki State Department dodao je ovaj tjedan stotinjak zemalja na popis država za koje ne preporuča da se u njih putuje, uključujući Hrvatsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Francusku, Meksiko i Njemačku, zbog “jako velike stope covida-19”.

State Department je u ponedjeljak kazao da će povećati broj država tog najvišeg četvrtog stupnja upozorenja na oko 80 posto država u svijetu. Na njemu su do utorka bile 34 zemlje od oko 200. Sada ih je oko 130. State Department navodi da se odluka temelji na postojećim ocjenama epidemiološke situacije u tim zemljama Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Među državama na koje se odluka odnosi nalaze se Finska, Egipat, Belgija, Turska, Italija, Švedska, Švicarska i Španjolska. Neke poput Kine i Japana ostale su na trećoj razini upozorenja i za njih se građanima preporuča da ponovno razmisle trebaju li onamo putovati. Većini Amerikanaca već je onemogućeno putovanje u veći dio Europe zbog pandemije covida-19.

Washington je zabranio ulazak u zemlju gotovo svim neameričkim državljanima koji su nedavno bili u većini europskih zemalja, Kini, Brazilu, Iranu i Južnoafričkoj Republici. U utorak je na još 30 dana produljena zabrana putovanja u Kanadu i Meksiko koja nisu nužna.