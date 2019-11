HOĆE LI ZDRAVKO MAMIĆ IZBJEĆI ZATVORSKU KAZNU? Njegov odvjetnik odgovorio može li se to dogoditi

Hoće li Zdravko Mamić iskoristiti bosanskohercegovačko državljanstvo i zatražiti da mu se kazna prenese u Bosnu i Hercegovinu kako bi je otkupio?

S obzirom da se u Bosni i Hercegovini zatvorska kazna može se otkupiti te tako izbjeći zatvor, Zdravko Mamić kojem se trenutno sudi i u Hrvatskoj ima i hrvatsko, ali i BiH državljanstvo, može, jednom kad presuda postane pravomoćna, zatražiti da mu se kazna prenese u Bosnu i Hercegovinu.

“Trenutno postoji samo nepravomoćna presuda. Ali teško da se to može dogoditi. Nema državnog režima koji će 6,5 godina zatvora pretvoriti u novčanu kaznu. No, to neće ni trebati jer će, siguran sam, presuda pasti kao što je pala Tomislavu Horvatinčiću“, odgovorio je odvjetnik Zdravka Mamića, Veljko Miljević za Vijesti.hr na pitanje je li moguće da pravo otkupa iskoristi i Mamić. Kazao je i kako bi se sudski postupci trebali pretvoriti u jedan.

Miljević tvrdi da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini bolje od hrvatskog te kaže kako se Mamiću može smanjiti kazna zatvora sa 6,5 godina na manje. “Naravno da se kazna može korigirati. Ali imate npr. slučaj doktora Šimića iz Rijeke kojem su smanjili kaznu s 9 godina na 3 ili 2,5 godine, ne znam točno”, objasnio je nam je Miljević.

Osuđen zbog izvlačenja novaca iz Dinama

Podsjetimo, na osnovu prve USKOK-ove optužnice Mamić je u lipnju 2018. godine na Županijskom sudu u Osijeku nepravomoćno osuđen na šest i po godina zatvora zbog izvlačenja gotovo 116 milijuna kuna iz Dinama, a neposredno uoči izricanja te presude otišao je u Bosnu i Hercegovinu.

U svibnju 2019. optužno vijeće osječkog Županijskog suda potvrdilo je i drugu USKOK-ovu optužnicu protiv Mamića i još šest okrivljenih koje tužiteljstvo tereti da su, u okviru zločinačkog udruženja, taj klub oštetili za približno 200 milijuna kuna. Mamiću je određen i istražni zatvor.

Treća optužnica protiv njega u kojoj ga zagrebačko Županijsko državno tužiteljstvo tereti da je od 2002. do 2007, dok je obavljao različite dužnosti u Dinamu, iz tog kluba izvukao 16,7 milijuna kuna koja se spaja s drugom optužnicom, “Mamić 2”, potvrđena je 4. listopada 2019. godine. Odlučeno je da se taj predmet spoji s USKOK-ovim predmetom, “Mamić 2”, gdje je optužnica potvrđena u svibnju 2019., a što je i bio prijedlog iz optužnice, pišu Vijesti.hr